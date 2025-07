Kiszúrták Hadházy autójának kerekeit, miközben Hatvanpusztán nézelődött

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő kedd délután először azzal jelentkezett be a Facebookon, hogy bölényt látott Hatvanpuszta mellett nagyjából két kilométerre, Mészáros Lőrinc földjén. Nem sokkal később aztán egy videóban számolt be arról, hogy három kerekét is kiszúrták.

A felvételen Hadházy elmeséli, hogy körbe akarták járni hazafelé Hatvanpusztát, hogy megtalálja azokat a pontokat, ahonnan a legjobban meg tudják nézni és el tudják majd dönteni szombaton az általa szervezett tüntetésre látogatók, hogy ez egy mezőgazdasági üzem, ahogy a Orbán Viktor állítja, vagy egy kastély.

Letettük a kocsinkat ide, és mire visszaértünk, három kerekünket is kiszúrták Orbán smasszerei, nem tudok mást mondani, Orbán csicskásai. Szegény autó itt áll, látszik a három keréken a késszúrás nyoma

– részletezi a politikus, majd bemutatja, hol parkolt le az autójával és a késszúrások nyomára is ráközelít. Végül a miniszterelnöknek azt üzente, hogy „menjen a picsába”, míg a közönségének, hogy ne féljenek vele tartani szombaton, ugyanis Hadházy augusztus 2-án, délután négy órakor Hatvanpusztán tartja meg a következő tüntetését.

A Telex nem sokkal bejelentkezése után kereste a független képviselőt, aki azt mondta, feljelentést tesz, és a rendőrök már meg is érkeztek a helyszínre. Hadházy abban bízik, hogy a hatvanpusztai mezőgazdasági üzem biztonsági kamerái rögzíthették, hogy ki jár arrafelé, ami segíthet beazonosítani az elkövetőt. Arra a kérdésre, hogy mi bizonyítja, hogy „Orbán smasszerei” lehettek a tettesek, azt felelte, nem gondolja, hogy bárki másnak érdekében állt volna kiszúrni a kerekeket, esetleg még Mészáros Lőrinc emberei lehettek szerinte.