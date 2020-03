Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Románia újabb határátkelőhelyek megnyitását kéri Magyarországtól
Pénteken csaknem 40 kilométeres volt a kocsisor Csanádpalotánál.

Ezt mondta volna a Radnóti-díj átadóján Gálvölgyi János (videó)
Idén is kiosztják a Radnóti Miklós Antirasszista díjat, ám a koronavírus miatt a gála elmarad. Többek között a HVG szerkesztősége is megkapta idén az elismerést.

"Ez a tanulmány a gazdag emberek szemébe mondja azt, amit nem akarnak hallani"
A gazdagok a felelősek elsősorban a globális éghajlati krízisért – állapították meg a Leedsi Egyetem kutatói, akik 86 országra terjesztették ki vizsgálatukat.

Hevér Gábor: Várjuk, hogy a bizottság a végére járjon a vígszínházi eseteknek
A színész szerint Eszenyi Enikő jól döntött, hogy lemondott, ugyanakkor hiányolja a bocsánatkérést. Szerinte a nyilvánosságra került történetek miatt elindított vizsgálatot mindenképpen muszáj lefolytatni.

A fesztiválszervezők otthonmaradásra buzdítanak
Összesen 50-nél is több szervezet indította el a Maradj otthon! Fesztivált.

Jutalmat ad kitartó dolgozóinak az Auchan
A koronavírus-válság közepette is helyt álló áruházi alkalmazottjait, raktárosait, kiszállítóit jutalmazza a francia kereskedelmi óriás. A magyar dolgozók alapbérük 20 százalékát kapják.

Lefertőtlenítettük és kipróbáltuk az éhezőbajnok új Opel Astra kombit
Az Opel praktikus családi kocsija egyetlen területre fókuszál. Az alacsony fogyasztásra, ami miatt azt is bevállalták, hogy a típus mostantól már kizárólag 3 hengeres motorokkal készül.

Videóban buzdít a pénzügyminiszter: ne használjunk készpénzt
A koronavírus ugyanis napokig életben tud maradni a bankjegyeken.

\r

","shortLead":"Idén is kiosztják a Radnóti Miklós Antirasszista díjat, ám a koronavírus miatt a gála elmarad. Többek között a HVG...","id":"20200321_Ezt_mondta_volna_a_Radnotidij_atadojan_Galvolgyi_Janos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aee7ebad-b132-41e9-812d-42a1632443b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966a3456-7fff-499a-aa10-7413395ffa2c","keywords":null,"link":"/kultura/20200321_Ezt_mondta_volna_a_Radnotidij_atadojan_Galvolgyi_Janos_video","timestamp":"2020. március. 21. 18:56","title":"Ezt mondta volna a Radnóti-díj átadóján Gálvölgyi János (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa798848-10d3-4bb8-82c4-8a13af13c975","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gazdagok a felelősek elsősorban a globális éghajlati krízisért – állapították meg a Leedsi Egyetem kutatói, akik 86 országra terjesztették ki vizsgálatukat.","shortLead":"A gazdagok a felelősek elsősorban a globális éghajlati krízisért – állapították meg a Leedsi Egyetem kutatói, akik 86...","id":"20200322_klimavaltozas_tarsadalmi_retegek_gazdagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa798848-10d3-4bb8-82c4-8a13af13c975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec20fd8a-36be-42c9-ae2c-fb5a0a7f149a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200322_klimavaltozas_tarsadalmi_retegek_gazdagok","timestamp":"2020. március. 22. 08:03","title":"\"Ez a tanulmány a gazdag emberek szemébe mondja azt, amit nem akarnak hallani\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276a133f-586d-415c-9489-e03f773ef1c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint Eszenyi Enikő jól döntött, hogy lemondott, ugyanakkor hiányolja a bocsánatkérést. Szerinte a nyilvánosságra került történetek miatt elindított vizsgálatot mindenképpen muszáj lefolytatni.","shortLead":"A színész szerint Eszenyi Enikő jól döntött, hogy lemondott, ugyanakkor hiányolja a bocsánatkérést. Szerinte...","id":"20200320_Hever_Gabor_Varjuk_hogy_felalljon_a_bizottsag_es_a_vegere_jarjon_a_vigszinhazi_eseteknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=276a133f-586d-415c-9489-e03f773ef1c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e3497e-54ab-4ef7-8e77-7bc537c45285","keywords":null,"link":"/kultura/20200320_Hever_Gabor_Varjuk_hogy_felalljon_a_bizottsag_es_a_vegere_jarjon_a_vigszinhazi_eseteknek","timestamp":"2020. március. 20. 16:20","title":"Hevér Gábor: Várjuk, hogy a bizottság a végére járjon a vígszínházi eseteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Összesen 50-nél is több szervezet indította el a Maradj otthon! Fesztivált.","shortLead":"Összesen 50-nél is több szervezet indította el a Maradj otthon! Fesztivált.","id":"20200321_A_fesztivalszervezok_otthonmaradasra_buzditanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb1aba5-83f7-470f-8913-2cfc7f9119a9","keywords":null,"link":"/kultura/20200321_A_fesztivalszervezok_otthonmaradasra_buzditanak","timestamp":"2020. március. 21. 21:18","title":"A fesztiválszervezők otthonmaradásra buzdítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05980137-fd60-4b2b-aa0a-3f56659fad76","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-válság közepette is helyt álló áruházi alkalmazottjait, raktárosait, kiszállítóit jutalmazza a francia kereskedelmi óriás. A magyar dolgozók alapbérük 20 százalékát kapják.","shortLead":"A koronavírus-válság közepette is helyt álló áruházi alkalmazottjait, raktárosait, kiszállítóit jutalmazza a francia...","id":"20200322_Ezer_eurot_ad_kitarto_dolgozoinak_az_Auchan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05980137-fd60-4b2b-aa0a-3f56659fad76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff53439-e11a-4379-a12d-562272d73269","keywords":null,"link":"/kkv/20200322_Ezer_eurot_ad_kitarto_dolgozoinak_az_Auchan","timestamp":"2020. március. 22. 11:51","title":"Jutalmat ad kitartó dolgozóinak az Auchan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52cc2c1-8346-46ef-b8ef-3eecd8e61d21","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az Opel praktikus családi kocsija egyetlen területre fókuszál. Az alacsony fogyasztásra, ami miatt azt is bevállalták, hogy a típus mostantól már kizárólag 3 hengeres motorokkal készül.","shortLead":"Az Opel praktikus családi kocsija egyetlen területre fókuszál. Az alacsony fogyasztásra, ami miatt azt is bevállalták...","id":"20200322_uj_opel_astra_kombi_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d52cc2c1-8346-46ef-b8ef-3eecd8e61d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e1836a-354d-467b-b441-eb49c7bd3c84","keywords":null,"link":"/cegauto/20200322_uj_opel_astra_kombi_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. március. 22. 10:00","title":"Lefertőtlenítettük és kipróbáltuk az éhezőbajnok új Opel Astra kombit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ec3cc7-8c38-446b-82c4-4ec259fbc253","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus ugyanis napokig életben tud maradni a bankjegyeken. ","shortLead":"A koronavírus ugyanis napokig életben tud maradni a bankjegyeken. ","id":"20200321_Videoban_buzdit_a_penzugyminiszter_ne_hasznaljunk_keszpenzt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ec3cc7-8c38-446b-82c4-4ec259fbc253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aaae2d3-6c91-4dc6-be78-0e9210a84f54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200321_Videoban_buzdit_a_penzugyminiszter_ne_hasznaljunk_keszpenzt","timestamp":"2020. március. 21. 09:07","title":"Videóban buzdít a pénzügyminiszter: ne használjunk készpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]