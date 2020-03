Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdd03117-4e60-41e7-a5d3-7b1df16cb1e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bővül a lista: sajnos a Samsung idei csúcstelefonja nem mondható tökéletesnek. Legutóbb a GPS-ről panaszkodtak a felhasználók.","shortLead":"Bővül a lista: sajnos a Samsung idei csúcstelefonja nem mondható tökéletesnek. Legutóbb a GPS-ről panaszkodtak...","id":"20200323_samsung_galaxy_s20_helymeghatarozasi_problemak_snapdragon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdd03117-4e60-41e7-a5d3-7b1df16cb1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec5b574-ec5f-4995-8dde-f114fb98d76d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_samsung_galaxy_s20_helymeghatarozasi_problemak_snapdragon","timestamp":"2020. március. 23. 09:39","title":"Panaszkodnak a Galaxy S20-ra: gond van a navigációval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048ad169-3d80-43e6-a68a-3e87435ef60a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel százezer ember felgyógyult a betegségből.","shortLead":"Közel százezer ember felgyógyult a betegségből.","id":"20200323_Koronavirus15_ezerhez_kozelit_a_halottak_340_000hez_a_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=048ad169-3d80-43e6-a68a-3e87435ef60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ac2a67-8ec2-4588-9040-83f7ee9517eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Koronavirus15_ezerhez_kozelit_a_halottak_340_000hez_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 23. 06:42","title":"Koronavírus: 15 ezerhez közelít a halottak, 340 000-hez a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9474bb4-63e2-4944-b212-5dac391135df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Scott Kelly hasznos tanácsokat ad ahhoz, hogyan viselhetjük el a koronavírus-járvány miatti (önkéntes) karantént.","shortLead":"Scott Kelly hasznos tanácsokat ad ahhoz, hogyan viselhetjük el a koronavírus-járvány miatti (önkéntes) karantént.","id":"20200323_scott_kelly_koronavirus_jarvany_bezartsag_izolacio_karanten_segitseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9474bb4-63e2-4944-b212-5dac391135df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0206fe3-a264-4561-94f9-59b99ae22707","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_scott_kelly_koronavirus_jarvany_bezartsag_izolacio_karanten_segitseg","timestamp":"2020. március. 23. 16:07","title":"340 napig volt az űrben, most a karanténhoz ad tanácsokat a NASA űrhajósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61008a94-9253-4cbb-973f-c2508a98fee1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szegedi Tudományegyetem járványmodellező csoportja is vizsgálja, hogyan védekezhetünk a koronavírus-járvány ellen. Az adatgyűjtését és a kutatók munkáját az állampolgárok is segíthetik.","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetem járványmodellező csoportja is vizsgálja, hogyan védekezhetünk a koronavírus-járvány ellen...","id":"20200323_koronavirus_jarvany_matematikai_modellezes_szte_bolyai_intezet_kerdoiv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61008a94-9253-4cbb-973f-c2508a98fee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923593f5-ae72-451f-91a0-91543f6285df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_koronavirus_jarvany_matematikai_modellezes_szte_bolyai_intezet_kerdoiv","timestamp":"2020. március. 23. 15:03","title":"Töltse ki ezt a kérdőívet, sokat segíthet vele a koronavírus ellen küzdő kutatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe71c3af-eb57-4c69-844d-0007bee13983","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy tokiói kisboltban 50 kamera pásztázza a vásárlókat, személyzet egyáltalán nincs. Az ajtó csak akkor nyílik, ha a vásárló kifizette, amit levett a polcról.","shortLead":"Egy tokiói kisboltban 50 kamera pásztázza a vásárlókat, személyzet egyáltalán nincs. Az ajtó csak akkor nyílik, ha...","id":"20200323_tokio_uzlet_kisbolt_kamera_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe71c3af-eb57-4c69-844d-0007bee13983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a83fdda3-bbdb-434f-bb6f-6ae8060bdec3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_tokio_uzlet_kisbolt_kamera_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. március. 23. 15:33","title":"Olyan üzlet nyílt Tokióban, ahonnan nem lehet lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két autóipari cég is bezár hétfőtől, Békéscsabán, Orosházán és Makón közel ötezer dolgozónak kell otthon maradnia a járvány miatt.","shortLead":"Két autóipari cég is bezár hétfőtől, Békéscsabán, Orosházán és Makón közel ötezer dolgozónak kell otthon maradnia...","id":"20200324_Hetfotol_tobb_ezren_mennek_kenyszerszabadsagra_a_DelAlfoldon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc7ea7c-c0a0-480b-a6f6-c7dc69c77db7","keywords":null,"link":"/kkv/20200324_Hetfotol_tobb_ezren_mennek_kenyszerszabadsagra_a_DelAlfoldon","timestamp":"2020. március. 24. 16:55","title":"Hétfőtől több ezren mennek kényszerszabadságra a Dél-Alföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b574fece-d9c0-4b20-98a6-948fe0af8438","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 240-en haltak meg. A szakemberek a karantén idejének meghosszabbítását várják.","shortLead":"Egy nap alatt 240-en haltak meg. A szakemberek a karantén idejének meghosszabbítását várják.","id":"20200324_Franciaorszagban_mar_1100_halalos_aldozata_van_a_jarvanynak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b574fece-d9c0-4b20-98a6-948fe0af8438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876ae402-5ffc-4ca2-badd-5a51c32d1c45","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Franciaorszagban_mar_1100_halalos_aldozata_van_a_jarvanynak","timestamp":"2020. március. 24. 21:44","title":"Franciaországban már 1100 halálos áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Január 14-én különösen szennyezett volt a levegő az országban.","shortLead":"Január 14-én különösen szennyezett volt a levegő az országban.","id":"20200324_ausztralia_bozottuz_halalos_aldozatok_legszennyezettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2130dfeb-3677-4f7b-ae5d-1787a9254020","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_ausztralia_bozottuz_halalos_aldozatok_legszennyezettseg","timestamp":"2020. március. 24. 17:23","title":"Nemcsak a bozóttüzek, a füstjük is ölt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]