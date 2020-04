Ukrajnában a legújabb intézkedések értelmében maszk nélkül tilos közterületen tartózkodni, és már nem engedélyezik azt sem, hogy – leszámítva a gyermeksétáltatást - két emberből állónál nagyobb csoportok lépjenek ki az utcára. A 16 évesnél fiatalabbak nem látogathatják a közterületeket, és a parkokba, erdőkbe vagy vízpartokra az ukrán polgárok csak egymagukban mehetnek. Az országban – ahol jelenleg mintegy ezer fertőzöttet tartanak nyilván – már korábban betiltottak minden rendezvényt, s tíz embernél több csak akkor ülhet össze, ha az szükséges az állam vagy az önkormányzatok működése érdekében.

„A kormányzat ugyan sorra hozza a korlátozásokat, mégsem látszik, hogy lenne bármilyen központi terv a járvány megfékezésére: az egész országban rendkívüli állapotot hirdettek, s már részben a külföldön lévő ukrán állampolgárok előtt is lezárták a határokat” – mondta a HVG-nek Dmitro Tuzsanszkij kijevi újságíró. Az orvosok ugyan sürgetik, hogy a hatóságok végezzenek el több tesztet, egyelőre – főként a hiány miatt – nagyon kevés ilyen vizsgálat volt. „Lehet, hogy ez most változni fog, mert sok gyorsteszt érkezett Kínából” – magyarázta. Ukrajnában egyébként ismert és gazdag emberek is megkapták már a kórt, a korábban kormányfő-esélyesnek tartott Valerij Horoskovszkij is megbetegedett, miután a politikus barátaival március elején még elugrott síelni Courchevelbe.

Határidő nélküli rendkívüli állapot

Szerbiában is drákói szigorral igyekeznek lassítani a járvány terjedését, egyelőre úgy tűnik, többé-kevésbé sikeresen: 1500 beteget regisztráltak, igaz, az utóbbi napokban felgyorsult a terjedés üteme. Éppen ezért döntöttek úgy, hogy megszigorítják a korlátozásokat, és gyakorlatilag teljes kijárási tilalmat hirdettek szombat déltől hétfő hajnalig. Az eddigi szabályok szerint hétköznapokon délután öt után nem volt szabad a közterületeken tartózkodni. A belgrádi vásár területén közben az egyik hatalmas csarnokba több ezer ágyat vittek, hogy kezelhessék az enyhébb tüneteket produkáló betegeket.

Az Alekszandar Vucsics államfő mögött álló Szerbiai Haladó Párt többséggel rendelkezik a parlamentben, ám az elnök által március 15-én kihirdetett – s a magyarországihoz hasonlóan határidő nélküli – rendkívüli állapot egyik elemeként a törvényhozás szerepe is jelentősen csökkent. Az utcákon fegyveres katonák is járőröznek, sokak szerint a szerbiai hatalom az emberi jogok túlzott korlátozására is felhasználhatja a rendkívüli helyzetet.

„Valóban sokkal határozottabbak és célratörőbbek Szerbiában az intézkedések, mint Magyarországon, s jóval hamarabb is születtek meg a közterületeken tartózkodást korlátozó döntések” – mondta a HVG-nek egy szabadkai magyar ügyvéd, aki hozzátette: nagyon kevés tesztet végeztek eddig, ennek a fő oka a hiány volt. „Az utóbbi napokban viszont elkezdtek tesztelni, ennek tudható be, hogy néhány napja drámaian megugrott a regisztrált fertőzöttek száma: az új gyakorlat szerint a fertőzöttek környezetében mindenkit tesztelni fognak” – tette hozzá. A kemény fellépés részben annak lehet a következménye, hogy a szerbiai egészségügyi hálózat nem csak a tesztek területén küszködik súlyos gondokkal. „Az egészségügyi rendszer, amennyire lehet, fel van-e készülve a járványra, viszont a hatalom nem mulasztja el úton-útfélen hangoztatni, hogy a „testvéri” kínai nép és különösen az elnök mekkora segítséget nyújt, például szó van ötszáz kínai lélegeztetőgép szállításáról is. Fertőtlenítőszert, védőöltözetet nem lehet kapni, s ugyan szó sincs arról, hogy Szerbia Kánaán lenne, ám az igaz, hogy ezt az egyébként mediterrán és a lezserséget imádó népet egyelőre sikerült megzabolázni és önelszigetelésre kényszeríteni” – magyarázta.

Tengerpart emberek nélkül

Horvátországban a tavaszi időjárás ellenére a tengerparti városokban sorra zárják le a hétvégére a vízmenti sétálóutcákat. Az országban – ahol ugyancsak ezer körül van az igazolt fertőzöttek száma – március 22-én harminc napra felfüggesztették a tömegközlekedést, s csak a taxik járhatnak. Az adriai szigetekre induló kompokra is csak a hivatalosan ott élők szállhatnak fel. A határokat lezárták, a közúti forgalmat is korlátozni próbálják, és csak a munkaadók adhatnak ki olyan igazolásokat, hogy az autóba ülők munkavégzés céljából tartózkodnak az utakon. A rendszert valószínűleg hamarosan szigorítani fogják, mert a hatóságok szerint a vállalatok túl könnyű kézzel osztogatják az igazolásokat.

A helyzetet súlyosbította a március 22-ei zágrábi földrengés. „Még mindenki azt figyeli, mekkora lesz az a fertőzési hullám, amely amiatt keletkezik, hogy a földmozgások utáni első órákban lehetetlen volt megtartani az emberek közötti biztonságos távolságot” – mesélte a HVG-nek egy zágrábi újságíró. Elmondta, egyelőre csak a fertőzöttek szűk környezetét vizsgálják, eddig mintegy ötezer tesztet végeztek. „Vili Beros egészségügyi miniszter ezt azzal indokolja, hogy ha naponta kétszer szűrnék az egész lakosságot, annak nem lenne értelme, mert bárki, bármikor elkaphatja a betegséget. Viszont egyre több tesztet végeznek a kórházakban, mert nő a fertőzöttek száma az orvosok és az ápolók körében „ – tette hozzá.

A beszámolók szerint jut elég szájmaszk és lélegeztető gép, a legnagyobb zágrábi klinikán külön részleget hoztak létre a koronavírusos betegek kezelésére. Közben több nagy csarnokban, köztük a legnagyobb zágrábi sportpalotában, az Arenában ágyakat helyeznek el a kevésbé súlyos fertőzöttek számára.