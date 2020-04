Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"458e98f1-e2e1-4d52-a582-37e561a70f13","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Spanyolországban az új típusú koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak több mint egyharmada már meggyógyult - derült ki a spanyol egészségügyi minisztérium vasárnap közzétett napi adataiból.","shortLead":"Spanyolországban az új típusú koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak több mint egyharmada már meggyógyult - derült ki...","id":"20200412_A_spanyol_fertozottek_harmada_mar_meggyogyult_de_meg_mindig_619en_hunytak_el_24_ora_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=458e98f1-e2e1-4d52-a582-37e561a70f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8324045f-55e2-4c69-b71a-7a542735557f","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_A_spanyol_fertozottek_harmada_mar_meggyogyult_de_meg_mindig_619en_hunytak_el_24_ora_alatt","timestamp":"2020. április. 12. 13:38","title":"A spanyol fertőzöttek harmada már meggyógyult, de még mindig 619-en hunytak el 24 óra alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 12 ezren haltak bele a koronavírusba, 1,7 millió fölé nőtt a diagnosztizált betegek száma.","shortLead":"Egy nap alatt 12 ezren haltak bele a koronavírusba, 1,7 millió fölé nőtt a diagnosztizált betegek száma.","id":"20200412_koronavirus_jarvany_hopkins_globalis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32baec97-daef-4733-9a0e-b5a9c27ae1d2","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_koronavirus_jarvany_hopkins_globalis","timestamp":"2020. április. 12. 08:27","title":"Százezer fölé nőtt a világon a koronavírus áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt állítja egy új kutatás. Ha igaz, az Orbánnak is rossz hír, a miniszterelnök korábban ugyanis arról beszélt: külön csoporttal figyelteti a szomszéd országot, mert kíváncsi, mi jött be és mi nem.","shortLead":"Ezt állítja egy új kutatás. Ha igaz, az Orbánnak is rossz hír, a miniszterelnök korábban ugyanis arról beszélt: külön...","id":"20200410_ausztria_fertozott_jarvany_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0cb1772-e7df-4e5f-a36e-ff41312cbf03","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_ausztria_fertozott_jarvany_felmeres","timestamp":"2020. április. 10. 20:29","title":"Kétszer annyi fertőzött lehet Ausztriában, mint ahányat regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0486267d-e739-496f-b439-15e4505584a3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint vérlázító, hogy háborús helyzet van, az unió mégis 1,5 hónapot késlekedett a döntésekkel. Deutsch Tamás kitart amellett, hogy plusz pénzt egy forintot sem kapott az ország a közösségtől, a politikai világban pedig súlyosan csalódott. Holnap hasonló témákról kérdezzük a DK EP-képviselőjét, Dobrev Klárát. ","shortLead":"A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint vérlázító, hogy háborús helyzet van, az unió mégis 1,5 hónapot...","id":"20200410_Deutsch_Tamas_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0486267d-e739-496f-b439-15e4505584a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e40094-5684-46e7-96ee-37d741f65270","keywords":null,"link":"/360/20200410_Deutsch_Tamas_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 10. 18:00","title":"Deutsch Tamás a Home office-ban: \"Elementáris töketlenségét mutatta meg az EU\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa83028-5325-4e46-8901-6d457a192022","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az orvosi védőfelszereléseket szállító repülőgépek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren landoltak.","shortLead":"Az orvosi védőfelszereléseket szállító repülőgépek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren landoltak.","id":"20200411_Otmillio_maszk_es_huszezer_tesz_erkezett_Magyarorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aa83028-5325-4e46-8901-6d457a192022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b751db7-1f1d-4e71-9b80-792e6a13a914","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Otmillio_maszk_es_huszezer_tesz_erkezett_Magyarorszagra","timestamp":"2020. április. 11. 10:56","title":"Ötmillió maszk és húszezer teszt érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váratlan fordulattal egy egészen szürreális videó került ki a miniszterelnök kórházi látogatásától.","shortLead":"Váratlan fordulattal egy egészen szürreális videó került ki a miniszterelnök kórházi látogatásától.","id":"20200412_345_fokra_mertek_Orban_testhomersekletet_a_szekszardi_korhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a65189-b626-45f5-bd82-843a497d28d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_345_fokra_mertek_Orban_testhomersekletet_a_szekszardi_korhazban","timestamp":"2020. április. 12. 12:33","title":"34,5 fokra mérték Orbán testhőmérsékletét a szekszárdi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3848268-733c-4ce6-9c83-faac6fc4453a","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"A 2,2 billió dollárnyi hatalmas mentőcsomag harmada közvetlen, ingyenes pénzátutalás minden állampolgárnak és jogosult kisvállalkozónak. Alábbi írásában a Világbank volt vezető munkatársa segít megérteni a több szempontból is példátlan amerikai válsághelyzetet.","shortLead":"A 2,2 billió dollárnyi hatalmas mentőcsomag harmada közvetlen, ingyenes pénzátutalás minden állampolgárnak és jogosult...","id":"20200412_Dobozi_Istvan_Amerikanak_tobb_helikopterpenzre_lesz_szuksege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3848268-733c-4ce6-9c83-faac6fc4453a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8cf3df-450c-470b-969a-d1cf5706e5f6","keywords":null,"link":"/360/20200412_Dobozi_Istvan_Amerikanak_tobb_helikopterpenzre_lesz_szuksege","timestamp":"2020. április. 12. 14:45","title":"Dobozi István: Gigantikus mennyiségű \"helikopterpénzt\" dob le Amerika a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de6ddb50-ee36-4735-bece-717c77bc029c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajnak lesz vele némi munkája, mindenesetre úgy tűnik, hogy ezzel az oldtimerrel megéri foglalkozni.","shortLead":"Az új tulajnak lesz vele némi munkája, mindenesetre úgy tűnik, hogy ezzel az oldtimerrel megéri foglalkozni.","id":"20200411_csiszolatlan_gyemant_lehet_ez_a_200_ezer_forintos_regi_5os_bmw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de6ddb50-ee36-4735-bece-717c77bc029c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ed67f9-489e-430f-b5e8-4c196ba433a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200411_csiszolatlan_gyemant_lehet_ez_a_200_ezer_forintos_regi_5os_bmw","timestamp":"2020. április. 11. 06:41","title":"Csiszolatlan gyémánt lehet ez a 200 ezer forintos régi 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]