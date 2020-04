Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2ade436-ca47-4e67-a41c-0dcf72f30f39","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vírus okozta válságban már a lisztet ütik fel kokainnal és egy guriga WC-papírnak jobban örül a betörő, mint egy köteg tízezresnek. Kovács András Péter összeszedte, hogyan változhat meg a bűnözés járvány idején, közben pedig kitér a közbeszerzésekre is.","shortLead":"A vírus okozta válságban már a lisztet ütik fel kokainnal és egy guriga WC-papírnak jobban örül a betörő, mint...","id":"20200410_Duma_Aktual_Meszaros_Lorincek_igazi_cegekkel_monopolyzhatnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2ade436-ca47-4e67-a41c-0dcf72f30f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828be694-c301-4c23-990a-d5b7f8f4ab51","keywords":null,"link":"/360/20200410_Duma_Aktual_Meszaros_Lorincek_igazi_cegekkel_monopolyzhatnak","timestamp":"2020. április. 11. 19:30","title":"Duma Aktuál: Mészáros Lőrincék igazi cégekkel monopolyzhatnak a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amíg nincs kész a vakcina a koronavírus ellen, türelmesnek kell maradni, bármilyen nehéz is ez - üzent az Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Amíg nincs kész a vakcina a koronavírus ellen, türelmesnek kell maradni, bármilyen nehéz is ez - üzent az Európai...","id":"20200412_Von_der_Leyen_idosek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c24057e-987c-4920-ac89-4711eb004e71","keywords":null,"link":"/elet/20200412_Von_der_Leyen_idosek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 08:54","title":"Von der Leyen: Lehet, hogy egész évben el kell különíteni az időseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c492863a-94cf-46a5-960d-89252cad8041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székesfehérvári székhelyű vegyvédelmi zászlóalj katonái vasárnap megkezdték a Pesti úti idősotthon teljes fertőtlenítését. A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő otthonban 198 igazolt koronavírus fertőzöttet találtak és 8 idős ember elhunyt.","shortLead":"A székesfehérvári székhelyű vegyvédelmi zászlóalj katonái vasárnap megkezdték a Pesti úti idősotthon teljes...","id":"20200412_A_katonak_megkezdtek_a_Pesti_uti_idosotthon_fertotleniteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c492863a-94cf-46a5-960d-89252cad8041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5431757f-79a3-4c21-aaf8-72cc85650027","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_A_katonak_megkezdtek_a_Pesti_uti_idosotthon_fertotleniteset","timestamp":"2020. április. 12. 17:34","title":"A katonák megkezdték a Pesti úti idősotthon fertőtlenítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd11585b-0fd5-4690-a9c7-b401e9b8f511","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: magánhúsvét, érettség, kurzusirodalom, nyugdíjdillemák, államfő. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200412_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd11585b-0fd5-4690-a9c7-b401e9b8f511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0828d34-81d6-436d-9956-b6db76b82857","keywords":null,"link":"/360/20200412_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2020. április. 12. 19:30","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénes odacsap a vírusnak a sonkával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 12 ezren haltak bele a koronavírusba, 1,7 millió fölé nőtt a diagnosztizált betegek száma.","shortLead":"Egy nap alatt 12 ezren haltak bele a koronavírusba, 1,7 millió fölé nőtt a diagnosztizált betegek száma.","id":"20200412_koronavirus_jarvany_hopkins_globalis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32baec97-daef-4733-9a0e-b5a9c27ae1d2","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_koronavirus_jarvany_hopkins_globalis","timestamp":"2020. április. 12. 08:27","title":"Százezer fölé nőtt a világon a koronavírus áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"HVG","category":"360","description":"Önként vállalkozó egészséges fiatalokkal kísérleteznének. Az elképzeléssel a tekintélyes Nature magazin is foglalkozik.","shortLead":"Önként vállalkozó egészséges fiatalokkal kísérleteznének. Az elképzeléssel a tekintélyes Nature magazin is foglalkozik.","id":"202015_etikus_megfertozes_oltasi_kiserlet_acovid19_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3d0d03-9ba9-4690-8ed8-1341174979d7","keywords":null,"link":"/360/202015_etikus_megfertozes_oltasi_kiserlet_acovid19_ellen","timestamp":"2020. április. 13. 08:30","title":"Új ötlet: fertőzzünk meg szándékosan embereket koronavírussal, hogy gyorsabban legyen oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70faf5e1-5756-467e-844b-0ff6d54ebad0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Svédországban más európai országokhoz képest kevésbé szigorú korlátozásokat vezettek be.","shortLead":"Svédországban más európai országokhoz képest kevésbé szigorú korlátozásokat vezettek be.","id":"20200411_Tobb_mint_tizezer_koronavirusfertozott_Svedorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70faf5e1-5756-467e-844b-0ff6d54ebad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c6e1e9-64a3-4e10-b912-93ba9cac5432","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Tobb_mint_tizezer_koronavirusfertozott_Svedorszagban","timestamp":"2020. április. 11. 19:05","title":"Több mint tízezer koronavírus-fertőzött Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20443c2e-6238-4996-9e14-57173edada48","c_author":"Ballai Vince - Kiricsi Gábor","category":"tudomany","description":"Újra elkapható a koronavírus? Kiken segít a vakcina, ha megjön? Van már hatásos gyógyszer? Agykárosodást okoz, és a szívet is támadja? A BCG-oltást kapott magyarok védettek? Állatokat is fertőz? Hazavihetem a vírust a cipőmön? Szálló porral is fertőz? Véd-e ellene a maszk? Ha beköszönt a nyár, könnyebb lesz? Vírusterjesztő-e az e-cigi párája? Szedhetünk-e ibuprofent? Millió kérdés merült fel az elmúlt hetekben a Covid-19 betegségről, megpróbálunk válaszolni a legfontosabbakra.","shortLead":"Újra elkapható a koronavírus? Kiken segít a vakcina, ha megjön? Van már hatásos gyógyszer? Agykárosodást okoz, és...","id":"20200413_Tisztazasra_varo_kerdesek_a_koronavirusrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20443c2e-6238-4996-9e14-57173edada48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d202cb6e-78a4-433e-aa86-f45037a7a416","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_Tisztazasra_varo_kerdesek_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. április. 13. 11:00","title":"Mit tud ez a láthatatlan ellenség? - A legfontosabb tisztázásra váró kérdések a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]