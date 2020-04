A bíróság eddig mereven elzárkózott az élő közvetítésektől, de a járvány miatt most engedtek.

Az amerikai alkotmánybíróság szerepét is betöltő Legfelsőbb Bíróság hétfőn jelentette be, hogy az elkövetkezendő hónapban tíz esetben is közvetíteni fogják az eljárások szóbeli szakaszait – írja a CNN.

Ez egy igazi áttörés a bíróság történetében, amely eddig mereven elzárkózott a modern élő közvetítésektől, az eddigi gyakorlat az volt, hogy minden pénteken közzétették a hanganyagokat az oldalukon. Egyelőre csak a májusi ülésekről van szó, a koronavírus-járvánnyal indokolták a lazítást.

Nem az összes tárgyalásról lesz élő közvetítés, de az igazán különlegesről igen. A májusban megvitatandó ügyek közé tartozik például Trump két kifogása a képviselőház idézései kapcsán, amelyekben a képviselők Trumppal hosszú ideje dolgozó könyvelőcégek és bankok pénzügyi dokumentumait kérték be.

Amerikában egyébként az igazságszolgáltatás alsóbb szintjein már teljesen megszokott, hogy élőben közvetítik az üléseket.