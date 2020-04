Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány okozta válság ellenére is van még elég élelmiszer, ám hosszabb távon a sérülékeny országokban komoly éhínség alakulhat ki, ha a fejlett országok nem figyelnek a nehéz helyzetben lévő térségekben élőkre – mondta a Zhvg-nek Diane Holdorf, az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) nevű szervezet élelmezésügyekben illetékes igazgatója. A világtanács magyarországi tagvállalatainak tartott előadása után nyilatkozó igazgató szerint a pandémia elmúltával alaposan megváltozik a világ.","shortLead":"A koronavírus-járvány okozta válság ellenére is van még elég élelmiszer, ám hosszabb távon a sérülékeny országokban...","id":"20200419_A_serulekeny_tersegekben_ehinseget_okozhat_a_koronavirusjarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba39cd6-c836-44ff-a9af-937c5f759f3f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200419_A_serulekeny_tersegekben_ehinseget_okozhat_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. április. 19. 13:00","title":"A járvány után minden megváltozhat az élelmiszeriparban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár a harmadánál is többet eshet a magyarországi üzemanyagfogyasztás. De meglepő módon az első negyedévben még nőtt a benzin forgalma.","shortLead":"Akár a harmadánál is többet eshet a magyarországi üzemanyagfogyasztás. De meglepő módon az első negyedévben még nőtt...","id":"20200419_Hatalmas_zuhanas_johet_a_hazai_benzinfogyasztasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd73829-c9ba-4783-9831-097f739659b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200419_Hatalmas_zuhanas_johet_a_hazai_benzinfogyasztasban","timestamp":"2020. április. 19. 15:19","title":"Hatalmas zuhanás jöhet a hazai benzinfogyasztásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent a kormányrendelet, amelynek értelmében nem kell megfizetniük a médiaszolgáltatási díjat.\r

\r

","shortLead":"Megjelent a kormányrendelet, amelynek értelmében nem kell megfizetniük a médiaszolgáltatási díjat.\r

\r

","id":"20200418_Nem_fog_elsotetulni_az_RTL_es_a_TV2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12ee5471-cfc2-4c0d-b882-90f2fe66b360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae015eb-a987-4b53-9021-9ef59428dc78","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Nem_fog_elsotetulni_az_RTL_es_a_TV2","timestamp":"2020. április. 18. 20:30","title":"Mentesült a díjfizetés alól az RTL és a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2fcd3c-dbf6-42ca-8c54-7f5e16ab2be8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magas vérnyomás plusz koronavírus? Ha meglátnák a Budapest-Belgrád-vasútvonal szerződéseit, sokkal rosszabbak lennének az esélyeink a járvány ellen. Litkai Gergely a kormányzati kommunikátorokat megszégyenítő módon magyarázza el, miért volt szükség az elmúlt időszak olyan intézkedéseire, amiket a koronavírustól függetlenül hozott a kormány. Persze csak látszólag. ","shortLead":"Magas vérnyomás plusz koronavírus? Ha meglátnák a Budapest-Belgrád-vasútvonal szerződéseit, sokkal rosszabbak lennének...","id":"20200418_Duma_Aktual_salatatorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a2fcd3c-dbf6-42ca-8c54-7f5e16ab2be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0797b7-1e20-4669-a358-548d1a6d48c6","keywords":null,"link":"/360/20200418_Duma_Aktual_salatatorveny","timestamp":"2020. április. 18. 19:00","title":"Duma Aktuál: Azért titkosít a kormány, hogy ne terhelje a számokkal az alapbetegségben szenvedőket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8cd96f6-b3e7-4ef9-960f-bf08cf4b608b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talán még sosem szivárgott ki annyi információ egy be sem mutatott telefonról, mint most. A képeken állítólag az iPhone 12 Pro Max vázlatait lehet szemügyre venni.","shortLead":"Talán még sosem szivárgott ki annyi információ egy be sem mutatott telefonról, mint most. A képeken állítólag az iPhone...","id":"20200417_iphone_12_pro_max_grafika_cad_vazlat_everythingapplepro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8cd96f6-b3e7-4ef9-960f-bf08cf4b608b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3793bd-1124-4179-a959-7308bfc29318","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_iphone_12_pro_max_grafika_cad_vazlat_everythingapplepro","timestamp":"2020. április. 17. 18:03","title":"Így nézhet ki az ősszel érkező legdrágább iPhone – képek, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a72786-46bf-462c-bf45-f1fff0547edd","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az utóbbi években egyre többen száműzték a vegyszereket a háztartásukból, a koronavírus-járvány alatt azonban fokozottan ügyelni kell a takarításra is. Bár koronavírus ellen még nem tesztelték a természetes összetevőjű tisztítószereket, zölden is hatásosan fertőtleníthetünk.","shortLead":"Az utóbbi években egyre többen száműzték a vegyszereket a háztartásukból, a koronavírus-járvány alatt azonban...","id":"20200418_haztartas_koronavirus_fenntartahatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3a72786-46bf-462c-bf45-f1fff0547edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e689b5-1c24-4080-aeb3-5f734c98c295","keywords":null,"link":"/zhvg/20200418_haztartas_koronavirus_fenntartahatosag","timestamp":"2020. április. 18. 17:30","title":" Már a környezetbarát pelenkafertőtlenítő is fogy - zöld háztartási trükkök a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1327864-636c-4a7f-8ff3-9ba426efbe75","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közzétette az olasz járványügyi adatokat a polgári védelmi hatóság.","shortLead":"Közzétette az olasz járványügyi adatokat a polgári védelmi hatóság.","id":"20200418_Olaszorszagban_csokken_az_uj_fertozottek_az_elhunytak_es_az_intenziven_fekvok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1327864-636c-4a7f-8ff3-9ba426efbe75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ad20b6-47e6-432a-9626-16544a20b4f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Olaszorszagban_csokken_az_uj_fertozottek_az_elhunytak_es_az_intenziven_fekvok_szama","timestamp":"2020. április. 18. 18:14","title":"Olaszországban csökken az új fertőzöttek, az elhunytak és az intenzíven fekvők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c7ffbd-770b-40c0-baf4-71cd4ffbeec0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Balogh Elek elhagyta a csatornát, miután érdemi beleszólása nem maradt a cég működésébe.","shortLead":"Balogh Elek elhagyta a csatornát, miután érdemi beleszólása nem maradt a cég működésébe.","id":"20200419_Habonyek_megjelentek_a_Dikh_TVnel_majd_kivasaroltak_az_alapitot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3c7ffbd-770b-40c0-baf4-71cd4ffbeec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c144c4-aaf0-41df-b255-e8e9d8462987","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Habonyek_megjelentek_a_Dikh_TVnel_majd_kivasaroltak_az_alapitot","timestamp":"2020. április. 19. 09:47","title":"Habonyék megjelentek a Dikh TV-nél, majd kivásárolták az alapítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]