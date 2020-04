Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök vejének a cége is eladja a részvénycsomagját, miután a Konzum a múlt héten bejelentette, hogy értékesítette a részesedését.","shortLead":"A miniszterelnök vejének a cége is eladja a részvénycsomagját, miután a Konzum a múlt héten bejelentette...","id":"20200422_Meszaros_Lorinc_utan_Tiborcz_Istvan_is_kiszall_az_Appenninbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63aeab50-df79-44c6-94fb-034dfae7f882","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_Meszaros_Lorinc_utan_Tiborcz_Istvan_is_kiszall_az_Appenninbol","timestamp":"2020. április. 22. 18:30","title":"Mészáros Lőrinc után Tiborcz István is kiszáll az Appeninnből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c1812f-8012-4e4e-89c6-7ee8f4b35fa2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A történetet a legilletékesebb osztotta meg: Pierce Brosnan.","shortLead":"A történetet a legilletékesebb osztotta meg: Pierce Brosnan.","id":"20200422_Jo_sok_martini_utan_felvetodott_hogy_Quentin_Tarantino_rendezhetne_egy_Bondfilmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41c1812f-8012-4e4e-89c6-7ee8f4b35fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6961ae4b-cb17-4ad6-b449-4154765b5da5","keywords":null,"link":"/kultura/20200422_Jo_sok_martini_utan_felvetodott_hogy_Quentin_Tarantino_rendezhetne_egy_Bondfilmet","timestamp":"2020. április. 22. 12:28","title":"Jó sok martini után felvetődött, hogy Quentin Tarantino rendezhetne egy Bond-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8375e938-25f5-413c-9b08-446aaf5f2a0a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A környék szállodái és panziói többnyire illegálisan töltötték fel belőle a medencéiket, ezért a tó vize elapadt. ","shortLead":"A környék szállodái és panziói többnyire illegálisan töltötték fel belőle a medencéiket, ezért a tó vize elapadt. ","id":"20200421_turizmus_termeszetvedelem_puspokfurdo_to","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8375e938-25f5-413c-9b08-446aaf5f2a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd652e70-08f0-49f1-a6af-739d728a2243","keywords":null,"link":"/zhvg/20200421_turizmus_termeszetvedelem_puspokfurdo_to","timestamp":"2020. április. 21. 18:23","title":"Leállt a turizmus, újra megtelt termálvízzel a kiszáradt püspökfürdői tó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d1f389-5806-482f-ba03-a423026f0ff9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Albánia, Bosznia-Hercegovina, Grúzia, Jordánia, Koszovó, Moldova, Montenegró Észak-Macedónia, Tunézia és Ukrajna részesülne a csomagból, amit az IMF támogatásával nyújtana az unió.","shortLead":"Albánia, Bosznia-Hercegovina, Grúzia, Jordánia, Koszovó, Moldova, Montenegró Észak-Macedónia, Tunézia és Ukrajna...","id":"20200422_3_milliard_euros_tamogatast_osztana_szet_az_unios_partnerorszagok_kozott_az_EU","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9d1f389-5806-482f-ba03-a423026f0ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39db408-5175-46db-aea3-2ed3c33a44a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_3_milliard_euros_tamogatast_osztana_szet_az_unios_partnerorszagok_kozott_az_EU","timestamp":"2020. április. 22. 16:19","title":"3 milliárd eurónyi kedvezményes kölcsönt ajánl partnerországainak az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A passzív immunizálás lényege, hogy a már felgyógyult emberek ellenanyagait használják fel a betegség ellen. Csütörtökön nálunk is kipróbálják.","shortLead":"A passzív immunizálás lényege, hogy a már felgyógyult emberek ellenanyagait használják fel a betegség ellen...","id":"20200423_koronavirus_gyogyitasa_kezelese_cikotinvihar_terapia_passziv_immunizalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ad052a-ae6e-452c-b88d-301eb1d3dcf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_koronavirus_gyogyitasa_kezelese_cikotinvihar_terapia_passziv_immunizalas","timestamp":"2020. április. 23. 10:09","title":"Ígéretes új terápiát próbálnak ki csütörtökön egy koronavírusos magyaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium szerint, amikor utasításba adták a kórházaknak, hogy szabadítsák fel az ágykapacitásuk 60 százalékát, akkor már az ágyak 58 százaléka országos szinten szabad volt.","shortLead":"A minisztérium szerint, amikor utasításba adták a kórházaknak, hogy szabadítsák fel az ágykapacitásuk 60 százalékát...","id":"20200422_Emmi_Csak_a_korhazi_agyak_2_szazalekat_kellett_felszabaditani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c88523-4b87-4748-aa22-676048367467","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_Emmi_Csak_a_korhazi_agyak_2_szazalekat_kellett_felszabaditani","timestamp":"2020. április. 22. 19:36","title":"Emmi: Csak a kórházi ágyak 2 százalékát kellett felszabadítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73dbdf5e-5b4c-49f1-9961-81d167735648","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alig 1,5 literes benzinmotor mellett egy villanymotor is besegít az új plugin hibridek hajtásába.","shortLead":"Az alig 1,5 literes benzinmotor mellett egy villanymotor is besegít az új plugin hibridek hajtásába.","id":"20200422_3_hengeres_motor_kerul_a_land_rover_divatterepjarokba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73dbdf5e-5b4c-49f1-9961-81d167735648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa9dfc4-0e7b-4557-8701-f49f80f68c9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200422_3_hengeres_motor_kerul_a_land_rover_divatterepjarokba","timestamp":"2020. április. 22. 10:21","title":"3 hengeres motor kerül a Range Rover és Land Rover divatterepjárókba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a4a32c-23f5-4d65-81a9-8c7a34ac066d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem mutatják be, és a döntés okát nem közölték. A filmet januárban mutatták be a Sundance filmfesztiválon. ","shortLead":"Nem mutatják be, és a döntés okát nem közölték. A filmet januárban mutatták be a Sundance filmfesztiválon. ","id":"20200423_Nem_mutatja_be_a_Netflix_a_gyilkos_dan_feltalalorol_keszult_dokumentumfilmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55a4a32c-23f5-4d65-81a9-8c7a34ac066d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29243ee-b6d8-4fa6-8c51-d8d06ca62068","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Nem_mutatja_be_a_Netflix_a_gyilkos_dan_feltalalorol_keszult_dokumentumfilmet","timestamp":"2020. április. 23. 09:18","title":"A Netflixen biztosan nem fogja látni a gyilkos dán feltalálóról készült dokumentumfilmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]