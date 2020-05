Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"927af717-e465-4d2d-bcc1-3fb640a1b5cc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Különleges kisfilmmel köszöntik az édesanyákat.","shortLead":"Különleges kisfilmmel köszöntik az édesanyákat.","id":"20200501_anyak_napja_allatkolykok_fovarosi_allatkert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=927af717-e465-4d2d-bcc1-3fb640a1b5cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ebf060-43d3-4264-8049-ce4cfd55c6d6","keywords":null,"link":"/elet/20200501_anyak_napja_allatkolykok_fovarosi_allatkert","timestamp":"2020. május. 01. 18:34","title":"Cuki videóval hangol anyák napjára a fővárosi állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a382dc-6ccd-4474-a2d1-1823cfeda760","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány idején is jól vizsgázik a visegrádi együttműködés.","shortLead":"A magyar miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány idején is jól vizsgázik a visegrádi együttműködés.","id":"20200503_Kepmutato_europai_vitakrol_irt_a_lengyel_kormanyfonek_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59a382dc-6ccd-4474-a2d1-1823cfeda760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7254c610-cf33-4ac4-a115-933989467816","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Kepmutato_europai_vitakrol_irt_a_lengyel_kormanyfonek_Orban_Viktor","timestamp":"2020. május. 03. 09:52","title":"\"Képmutató európai vitákról\" írt a lengyel kormányfőnek Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae1f8fd-ae07-43c9-a4f3-9f357e0f550f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vidéki lazítások és az érettségi előtti napon is folyamatosan követjük a világjárvánnyal kapcsolatos híreket, tartson velünk.","shortLead":"A vidéki lazítások és az érettségi előtti napon is folyamatosan követjük a világjárvánnyal kapcsolatos híreket, tartson...","id":"20200503_koronavirus_majus_3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eae1f8fd-ae07-43c9-a4f3-9f357e0f550f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4add5fd6-2a96-413f-908d-6b3bb81915da","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_koronavirus_majus_3","timestamp":"2020. május. 03. 08:20","title":"Háromezerhez közelít a magyar fertőzöttek száma, 3,5 millió beteg a világban - vírushírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22c9947-844a-4539-891a-8c8704e51957","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a Ferrarival kivételesen nemcsak tükörsima aszfalton lehet igen komoly tempóval száguldani.","shortLead":"Ezzel a Ferrarival kivételesen nemcsak tükörsima aszfalton lehet igen komoly tempóval száguldani.","id":"20200502_nem_tevedes_poros_ralikra_szant_ferrari_308_ritkasagot_kinalnak_most_eladasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a22c9947-844a-4539-891a-8c8704e51957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3694e18c-891e-400f-a001-f872ddb576d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200502_nem_tevedes_poros_ralikra_szant_ferrari_308_ritkasagot_kinalnak_most_eladasra","timestamp":"2020. május. 02. 06:41","title":"Nem tévedés: poros ralikra szánt Ferrari ritkaságot kínálnak most eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68507e0f-1022-4bf1-8459-e24882c59a88","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Mert most kipróbáljuk, milyen nem leszegett fejjel rohangálni. Az író azt mondja, rossz az akusztikája, de jól érzi magát. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Az író azt mondja, rossz az akusztikája, de jól érzi...","id":"20200502_Kukorelly_a_Fulkeben_Azt_remelem_a_jarvany_utan_jobb_emberek_leszunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68507e0f-1022-4bf1-8459-e24882c59a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffb8310-d273-4498-8327-ecb90828e84f","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Kukorelly_a_Fulkeben_Azt_remelem_a_jarvany_utan_jobb_emberek_leszunk","timestamp":"2020. május. 02. 12:30","title":"Kukorelly a Fülkében: Azt remélem, a járvány után jobb emberek leszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee26440-bed2-4c00-80fc-ef930ec6b074","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Újra lehet majd sportversenyeket és -edzéseket is tartani hétfőtől, legyen szó akár profi-, amatőr-, szabadidős- vagy tömegsport-eseményekről. Csak nézőket nem szabad beengedni.","shortLead":"Újra lehet majd sportversenyeket és -edzéseket is tartani hétfőtől, legyen szó akár profi-, amatőr-, szabadidős- vagy...","id":"20200503_Hetfotol_ujra_lehet_sportversenyeket_tartani__nezok_nelkul_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dee26440-bed2-4c00-80fc-ef930ec6b074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60415488-63f1-4fdd-afef-c5ef9035448b","keywords":null,"link":"/sport/20200503_Hetfotol_ujra_lehet_sportversenyeket_tartani__nezok_nelkul_koronavirus","timestamp":"2020. május. 03. 09:17","title":"Hétfőtől újra lehet sportversenyeket tartani - nézők nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021","c_author":"","category":"itthon","description":"Nyitott ajtóknál és ablaknál zajlanak majd az érettségik, összesen 44 ezer rendőri intézkedés történt, a megnyíló éttermek melléhelyiségeinek használatát nem tiltja a jogszabály. Rövid volt az operatív törzs vasárnapi tájékoztatója.","shortLead":"Nyitott ajtóknál és ablaknál zajlanak majd az érettségik, összesen 44 ezer rendőri intézkedés történt, a megnyíló...","id":"20200503_Az_operativ_torzs_majus_3i_tajekoztatoja_koronavirusjarvany_idejen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7abaacd4-5b6d-4aa4-ade9-0382728e2e7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Az_operativ_torzs_majus_3i_tajekoztatoja_koronavirusjarvany_idejen","timestamp":"2020. május. 03. 11:22","title":"Kitámasztott iskolakapuk, nyitott ablakok mellett érettségiznek majd a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eaccdf2-4d39-40f8-9149-329f4f57b849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teszt nélkül küldték el a kórházak a betegeket.","shortLead":"Teszt nélkül küldték el a kórházak a betegeket.","id":"20200502_Korhazkiurites_haldoklo_daganatos_hajlektalant_dobtak_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eaccdf2-4d39-40f8-9149-329f4f57b849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e27968-62ad-431f-80ad-f4fb693eb03c","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Korhazkiurites_haldoklo_daganatos_hajlektalant_dobtak_ki","timestamp":"2020. május. 02. 09:50","title":"Kórházkiürítés: haldokló, daganatos hajléktalant dobtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]