Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Hamarosan megnyílik az a felület, ahol a felhasználók egy független szervnek tehetnek panaszt, ha úgy érzik, jogtalanul törölte egy bejegyzésüket a Facebook. Van néhány feltétel, amelynek meg kell felelni ahhoz, hogy a bizottság érdemben foglalkozzunk a panasszal.","shortLead":"Hamarosan megnyílik az a felület, ahol a felhasználók egy független szervnek tehetnek panaszt, ha úgy érzik, jogtalanul...","id":"20200511_facebook_bejegyzes_torlese_fellebbezes_urlap_feltetelek_ellenorzo_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afbd214-9091-45c7-adca-ecab9d2a5638","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_facebook_bejegyzes_torlese_fellebbezes_urlap_feltetelek_ellenorzo_bizottsag","timestamp":"2020. május. 11. 11:03","title":"Ha ennek a négy dolognak nem felel meg, nem fellebbezhet a Facebook törlése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök fokozatos, szigorú enyhítést ígért, még nincs szó arról, hogy a korlátozásokat teljesen feloldják.","shortLead":"A brit miniszterelnök fokozatos, szigorú enyhítést ígért, még nincs szó arról, hogy a korlátozásokat teljesen feloldják.","id":"20200510_Boris_Johnson_Jovo_hettol_kezdodhet_a_fokozatos_enyhites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e5a0ae-3e98-40fd-a5f2-5663e18854ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Boris_Johnson_Jovo_hettol_kezdodhet_a_fokozatos_enyhites","timestamp":"2020. május. 10. 21:26","title":"Boris Johnson: Jövő héttől kezdődhet a fokozatos enyhítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48dbb3a-d367-4fa3-b953-57f527b89dfc","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Egyetlen vállalat jelentkezett arra, hogy üzemeltesse Magyarország kanadai exportfejlesztési központját.","shortLead":"Egyetlen vállalat jelentkezett arra, hogy üzemeltesse Magyarország kanadai exportfejlesztési központját.","id":"20200512_Boros_cege_lett_Magyarorszag_egymilliard_forintos_uj_kanadai_kereskedohaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48dbb3a-d367-4fa3-b953-57f527b89dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8afebf9-1572-4970-860c-422605939eca","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_Boros_cege_lett_Magyarorszag_egymilliard_forintos_uj_kanadai_kereskedohaza","timestamp":"2020. május. 12. 07:15","title":"Boros cégé lett Magyarország egymilliárd forintos, új kanadai kereskedőháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127e8cd6-89d3-46c8-9114-57e89e29e356","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"12-vel csökkent az aktív esetszám Magyarországon.","shortLead":"12-vel csökkent az aktív esetszám Magyarországon.","id":"20200511_koronavirus_aldozatok_gyogyultak_adatok_jarvany_teszteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=127e8cd6-89d3-46c8-9114-57e89e29e356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd32e31e-5949-4efb-b323-5528c2fff19c","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_koronavirus_aldozatok_gyogyultak_adatok_jarvany_teszteles","timestamp":"2020. május. 11. 06:46","title":"Újabb 8 magyar áldozata van a koronavírusnak, 21 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházláncnál a házhoz szállítások számának emelkedése miatt felvettek 240 új dolgozót. Van köztük kozmetikus és balett-táncos is.","shortLead":"Az áruházláncnál a házhoz szállítások számának emelkedése miatt felvettek 240 új dolgozót. Van köztük kozmetikus és...","id":"20200511_koronavirus_hazhozszallitas_tesco_auchan_munkaero_munkavallalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff513a92-ae65-48eb-b172-c06e6f5b3060","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_koronavirus_hazhozszallitas_tesco_auchan_munkaero_munkavallalo","timestamp":"2020. május. 11. 09:15","title":"Egy ismert DJ és egy operaénekes is a Tescónál kötött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tej és a tojás is többe kerül.","shortLead":"A tej és a tojás is többe kerül.","id":"20200512_dragulas_gyumolcs_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbe6e9e-5d18-4dff-92d4-5cdc9beeb0e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_dragulas_gyumolcs_ksh","timestamp":"2020. május. 12. 12:23","title":"Rég nem látott ütemben drágultak a gyümölcsök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4253df47-5dd3-4ee0-b288-f62c7644a64b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Volt már, hogy belekerült egy levelezésbe, melynek résztvevői közül sokan érezték úgy, hogy mindenkinek elküldik a választ? Ezen a jelenségen segít a Microsoft újítása, amely első körben a legnagyobb céges felhasználók életét teszi egy kicsit könnyebbé.","shortLead":"Volt már, hogy belekerült egy levelezésbe, melynek résztvevői közül sokan érezték úgy, hogy mindenkinek elküldik...","id":"20200511_microsoft_exchange_valasz_mindenkinek_email_vihar_office_365","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4253df47-5dd3-4ee0-b288-f62c7644a64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5cce54-fb76-46d2-be4b-e456d67ab499","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_microsoft_exchange_valasz_mindenkinek_email_vihar_office_365","timestamp":"2020. május. 11. 17:03","title":"A Microsoft megoldja az e-mailezés egyik legidegesítőbb problémáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A londoni Openreach távközlési cég több alkalmazottját is inzultálták azok az aktivisták, akik szerint az 5G veszélyes. Egy mostanában történt incidens miatt pedig még keményebb fellépésre számítanak a vállalatok.","shortLead":"A londoni Openreach távközlési cég több alkalmazottját is inzultálták azok az aktivisták, akik szerint az 5G veszélyes...","id":"20200511_5g_halozat_torony_berendezes_szabotazs_rongalas_egyesult_kiralysag_zaklatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0cfde4a-553f-4dad-9f5c-d97184220d2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_5g_halozat_torony_berendezes_szabotazs_rongalas_egyesult_kiralysag_zaklatas","timestamp":"2020. május. 11. 11:33","title":"Szomorú fordulatot vett az 5G-ellenesek háborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]