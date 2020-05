Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c34016f7-60f3-4b1a-9ade-2a416b1c8eb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Film+, a Viasat6 és a TV2 Comedy csatornák műsorairól is levették a kódolást – közölte a MinDig TV szolgáltatásával ingyenes földfelszíni műsorszórást biztosító Antenna Hungária.","shortLead":"A Film+, a Viasat6 és a TV2 Comedy csatornák műsorairól is levették a kódolást – közölte a MinDig TV szolgáltatásával...","id":"20200518_mindig_tv_kodolatlan_csatornak_filmplusz_viasat6_tv2_comedy_dekoder","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c34016f7-60f3-4b1a-9ade-2a416b1c8eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1040feb2-de0b-44e6-8926-c65c2b6748dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_mindig_tv_kodolatlan_csatornak_filmplusz_viasat6_tv2_comedy_dekoder","timestamp":"2020. május. 18. 20:03","title":"Ingyen nézheti: 3 tévécsatornáról is levették a kódolást május végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány válságkezelése sikeres, az ellenzék van nehéz helyzetben a miniszter szerint. Kásler egy újonnan indult interjúsorozatban beszélt erről.","shortLead":"A kormány válságkezelése sikeres, az ellenzék van nehéz helyzetben a miniszter szerint. Kásler egy újonnan indult...","id":"20200519_kasler_miklos_egeszsegugy_koronavirus_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b3ffe9-ef28-461d-8ce3-0d02decf5ad5","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_kasler_miklos_egeszsegugy_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. május. 19. 15:27","title":"Kásler Miklós szerint a kormányon nincs támadási felület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6857ff-3552-4ebf-806f-400145694bdc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Csongrád megyei rendőröknek tűnt fel a német rendszámú autó.","shortLead":"A Csongrád megyei rendőröknek tűnt fel a német rendszámú autó.","id":"20200518_lopott_BMW_hatarellenorzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f6857ff-3552-4ebf-806f-400145694bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f583d6-a26a-4536-9f62-91dd07bec492","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_lopott_BMW_hatarellenorzes","timestamp":"2020. május. 18. 11:15","title":"25 milliós lopott BMW akadt fenn a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd7bbb4-06d4-470e-be42-ab4cd04bf5a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Június 13-14-én kerül sor a digitális 24 órás autóversenyre.","shortLead":"Június 13-14-én kerül sor a digitális 24 órás autóversenyre.","id":"20200517_Szimulatoron_megy_majd_a_Le_Mansi_24_oras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fd7bbb4-06d4-470e-be42-ab4cd04bf5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f888518-bfa2-48aa-b866-6acf84ee751f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200517_Szimulatoron_megy_majd_a_Le_Mansi_24_oras","timestamp":"2020. május. 17. 20:38","title":"Szimulátoron is megrendezik a Le Mans-i 24 órást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfac61fc-c501-49a6-82d7-1b2771a428f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 81 centiméteres rugóúttal rendelkező újdonságnak semmilyen terep sem jelenthet akadályt. ","shortLead":"A 81 centiméteres rugóúttal rendelkező újdonságnak semmilyen terep sem jelenthet akadályt. ","id":"20200519_91_liter_nem_a_fogyasztasa_a_loketterfogata_az_uj_amerikai_terepjaronak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfac61fc-c501-49a6-82d7-1b2771a428f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0af02c3-d60b-469d-95aa-63a7863da33b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_91_liter_nem_a_fogyasztasa_a_loketterfogata_az_uj_amerikai_terepjaronak","timestamp":"2020. május. 19. 11:21","title":"Nem a fogyasztása, a lökettérfogata 9,1 liter az új amerikai terepjárónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d394cf6-7b9a-4230-ad6a-04af42217b54","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akkor az influenza követelte életek ezreit. ","shortLead":"Akkor az influenza követelte életek ezreit. ","id":"20200518_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_svedorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d394cf6-7b9a-4230-ad6a-04af42217b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144f7f6e-3b31-4808-a156-424d82102e11","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_svedorszag","timestamp":"2020. május. 18. 19:06","title":"Svédországban 27 éve nem haltak meg olyan sokan, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62963ff2-a135-4daa-b03a-b9a1d868cbe1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rövid halasztást követően végül sikerült felbocsátani az X-37B jelzésű kémrepülőgépet, amelynek ezúttal sem lehet túl sokat tudni a küldetéséről.","shortLead":"Egy rövid halasztást követően végül sikerült felbocsátani az X-37B jelzésű kémrepülőgépet, amelynek ezúttal sem lehet...","id":"20200518_x_37b_urrepulogep_spce_force_kuldetes_felszallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62963ff2-a135-4daa-b03a-b9a1d868cbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e075af28-516a-4650-b962-4d36d41a75b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_x_37b_urrepulogep_spce_force_kuldetes_felszallas","timestamp":"2020. május. 18. 00:03","title":"Újra a fejünk fölött köröz a titokzatos amerikai repülőgép, amelyről nem árulnak el semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Megkapta a felhatalmazást a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat arra, hogy gyakorlatilag mindent megtudhasson egy adott állampolgárról. A rendőrök pedig még az ártatlanul meggyanúsítottak adatait is 20 évig őrizhetik.","shortLead":"Megkapta a felhatalmazást a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat arra, hogy gyakorlatilag mindent megtudhasson egy adott...","id":"20200519_Megszavaztak_korlatlan_ralatast_kapnak_a_nemzetbiztonsagi_szervek_az_allampolgarok_adataira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625dbec9-b1fa-400d-89fd-52adfd5bc2ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_Megszavaztak_korlatlan_ralatast_kapnak_a_nemzetbiztonsagi_szervek_az_allampolgarok_adataira","timestamp":"2020. május. 19. 14:43","title":"Megszavazták: korlátlan rálátást kapnak a nemzetbiztonsági szervek az állampolgárok adataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]