[{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfit és egy nőt támadtak meg április végén Tatabányán, a gyanúsított már ül. ","shortLead":"Egy férfit és egy nőt támadtak meg április végén Tatabányán, a gyanúsított már ül. ","id":"20200518_robogo_lovoldozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b12634-ea35-40b1-8eae-8ad17294d7f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_robogo_lovoldozes","timestamp":"2020. május. 18. 12:13","title":"\"Meghalsz, kutya!\" – Kiáltották, majd felhajtott a járdára a robogós, és lőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ce0f59-5493-48d3-846e-19dfa82c9492","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli Technion anyaga előbb elveszi a vírus fertőzőképességét, majd elemeire bontja a kórokozó egyik legfontosabb részét. Állítják: hosszú időn át is hatásos.","shortLead":"Az izraeli Technion anyaga előbb elveszi a vírus fertőzőképességét, majd elemeire bontja a kórokozó egyik legfontosabb...","id":"20200518_fertotlenitoszer_fertotlenito_polimer_koronavirus_jarvany_technion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5ce0f59-5493-48d3-846e-19dfa82c9492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f501c670-cbf3-4b1e-a199-ab9c2e1450b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_fertotlenitoszer_fertotlenito_polimer_koronavirus_jarvany_technion","timestamp":"2020. május. 18. 17:59","title":"Elkészült a fertőtlenítő, ami hosszabb időn át véd a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28d4377-f909-49fc-917f-4fc67d914b25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére nem történt nagyobb baj. ","shortLead":"Szerencsére nem történt nagyobb baj. ","id":"20200518_Margit_hid_piruett_auto_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a28d4377-f909-49fc-917f-4fc67d914b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44df0f61-1ae0-4df6-b9fe-b469388de8f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_Margit_hid_piruett_auto_video","timestamp":"2020. május. 18. 13:11","title":"A Margit híd vizes útszakaszán piruettezett egy autó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392a152d-5ea4-464d-a277-124ecf7a262d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Republikánus és demokrata szenátorok szerint árthat a piacnak, ha a Facebook bekebelezi a Giphyt.","shortLead":"Republikánus és demokrata szenátorok szerint árthat a piacnak, ha a Facebook bekebelezi a Giphyt.","id":"20200518_facebook_giphy_felvasarlas_kongresszus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=392a152d-5ea4-464d-a277-124ecf7a262d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d970f479-9a8a-4b5a-a13a-075c460ddfd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_facebook_giphy_felvasarlas_kongresszus","timestamp":"2020. május. 18. 13:03","title":"Megtorpedózhatja az amerikai kongresszus a Facebook nagy GIF-felvásárlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac3b9aa-7600-4a2c-b92f-47f4f938bf98","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nagy sikere volt a szurkolópótló akciónak a közösségi médiában.","shortLead":"Nagy sikere volt a szurkolópótló akciónak a közösségi médiában.","id":"20200518_Guminokkel_potoltak_a_nezoket_az_FC_Szoul_meccsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ac3b9aa-7600-4a2c-b92f-47f4f938bf98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26e1b0c-2f61-4d43-b42a-09337df6f963","keywords":null,"link":"/elet/20200518_Guminokkel_potoltak_a_nezoket_az_FC_Szoul_meccsen","timestamp":"2020. május. 18. 12:26","title":"Guminőkkel pótolták a nézőket az FC Szöul meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig csak személyükben nem érintettek keresték meg Kozma Ákost.","shortLead":"Eddig csak személyükben nem érintettek keresték meg Kozma Ákost.","id":"20200520_kozma_akos_alapveto_jogok_biztosa_korhazi_agyfelszabaditas_jarvanyugy_korlatozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88fcb13-22c7-4f2c-8930-fdd8c3618e59","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_kozma_akos_alapveto_jogok_biztosa_korhazi_agyfelszabaditas_jarvanyugy_korlatozasok","timestamp":"2020. május. 20. 08:29","title":"Beteg vagy hozzátartozó ágyfelszabadítás miatt nem kereste az ombudsmant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3ce2d2-44f5-4d81-88e5-9398311cb71d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hírt a családja jelentette be. ","shortLead":"A hírt a családja jelentette be. ","id":"20200518_Meghalt_Michel_Piccoli_francia_szinesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc3ce2d2-44f5-4d81-88e5-9398311cb71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295a0a96-5838-443b-9b17-01e7d4c683ba","keywords":null,"link":"/kultura/20200518_Meghalt_Michel_Piccoli_francia_szinesz","timestamp":"2020. május. 18. 14:29","title":"Meghalt Michel Piccoli francia színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e7a79e-a12f-4e38-a0f6-047e75288af1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus csak növelte a korrupciós veszélyeket, így nagyon oda kell figyelnie az államoknak, amikor a helyreállításra szánt milliárdokat osztják szét – hívja fel a figyelmet Thomas Greminger, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) főtitkára.","shortLead":"A koronavírus csak növelte a korrupciós veszélyeket, így nagyon oda kell figyelnie az államoknak, amikor...","id":"20200518_Tobb_korrupciot_is_hozhat_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07e7a79e-a12f-4e38-a0f6-047e75288af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd334cbc-5377-4143-96ea-97ddf25649eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_Tobb_korrupciot_is_hozhat_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 18. 16:39","title":"Több korrupciót is hozhat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]