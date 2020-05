Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korrupció, az offshore-cégeknek kedvező adórendszer, de az egészségügy alulfinanszírozottsága és a túl rövid munkanélküliségi támogatás is szerepel a bizottság országértékelésében.","shortLead":"A korrupció, az offshore-cégeknek kedvező adórendszer, de az egészségügy alulfinanszírozottsága és a túl rövid...","id":"20200520_Sulyos_biralat_Brusszelbol_a_kormanynak_Tul_keves_segitseget_kapnak_a_nehez_helyzetbe_kerultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ad3d15-f279-4145-9d30-25cc82eb0ce6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_Sulyos_biralat_Brusszelbol_a_kormanynak_Tul_keves_segitseget_kapnak_a_nehez_helyzetbe_kerultek","timestamp":"2020. május. 20. 16:58","title":"Súlyos bírálat Brüsszelből a kormánynak: Túl kevés segítséget kapnak, akik nehéz helyzetbe kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abeb4ab6-fb16-49b6-a30b-825ddbc4b6f7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság elrendelte a férfi és a nő letartóztatását.","shortLead":"A bíróság elrendelte a férfi és a nő letartóztatását.","id":"20200522_porno_ozd_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abeb4ab6-fb16-49b6-a30b-825ddbc4b6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786c4ab3-771c-46dd-a1fe-27334172471c","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_porno_ozd_letartoztatas","timestamp":"2020. május. 22. 06:09","title":"Pornófelvételeket készített gyerekeiről egy ózdi pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef01e8fc-7b39-48a1-85bc-bc547c1803be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság árából akár öt Nissan GT-R Nismo sportkocsit is lehetne vásárolni.","shortLead":"Az újdonság árából akár öt Nissan GT-R Nismo sportkocsit is lehetne vásárolni.","id":"20200521_elkeszult_a_kozel_350_millio_forintos_egyedi_nissan_gtr_elso_peldanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef01e8fc-7b39-48a1-85bc-bc547c1803be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3279e4-bb92-4720-a523-a0b5e5c76929","keywords":null,"link":"/cegauto/20200521_elkeszult_a_kozel_350_millio_forintos_egyedi_nissan_gtr_elso_peldanya","timestamp":"2020. május. 21. 09:46","title":"Elkészült a közel 350 millió forintos egyedi Nissan GT-R első példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7159ec23-cc1b-4386-bb1a-c1e299b31407","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google boszorkánykonyhájában néha furcsa eszközök is születnek. Az alábbi zsinór egy ilyen ötletelés eredménye. Az alábbi zsinór egy ilyen ötletelés eredménye.","id":"20200520_google_io_braid_fonal_zsineg_vezerlo_zenehallgatas_megallitas_lejatszas_erintes_alapu_vezerles_gesztusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7159ec23-cc1b-4386-bb1a-c1e299b31407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b815a7-9cb2-4208-8164-c8f94c613d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_google_io_braid_fonal_zsineg_vezerlo_zenehallgatas_megallitas_lejatszas_erintes_alapu_vezerles_gesztusok","timestamp":"2020. május. 20. 10:03","title":"A Google nagy ötlete az okoskábel, amit elég csak megérinteni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többféle módszerük is van a csalóknak arra, hogy megpróbálják átverni a felhasználókat a Facebookon és a Messengerben. Most ez utóbbit igyekszik védettebbé tenni a közösségi oldal.","shortLead":"Többféle módszerük is van a csalóknak arra, hogy megpróbálják átverni a felhasználókat a Facebookon és a Messengerben...","id":"20200522_facebook_messenger_csalas_figyelmeztetes_atveres_kamu_uzenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ea5255-c4aa-4c05-b7d1-e892069e3ebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_facebook_messenger_csalas_figyelmeztetes_atveres_kamu_uzenet","timestamp":"2020. május. 22. 08:33","title":"Új funkció jön a Messengerbe, állítják, még biztonságosabb lesz vele a chatelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"9 ezer munkahely megszűnésével járó átszervezésre kényszerül a repülőgép-hajtóműveket gyártó Rolls-Royce, mert a járvány padlóra küldte a polgári légi közlekedést. A cégnek Magyarországon repülőgép-hajtóműveket fejlesztő leányvállalata működik.","shortLead":"9 ezer munkahely megszűnésével járó átszervezésre kényszerül a repülőgép-hajtóműveket gyártó Rolls-Royce, mert...","id":"20200520_Magyarorszagot_is_erintheti_a_RollsRoyce_508_milliard_forintos_megszoritasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4534b2-6c98-4f39-a60e-3de61f57fc4d","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_Magyarorszagot_is_erintheti_a_RollsRoyce_508_milliard_forintos_megszoritasa","timestamp":"2020. május. 20. 10:15","title":"Magyarországot is érintheti a Rolls-Royce 508 milliárd forintos megszorítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9eb363f-3368-4ca6-bb47-ef59ffd8741c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Médiatanács azért nem szeretné, hogy „a közbeszéd színvonala a durva kifejezések használatát is elfogadó szintre süllyedjen”.","shortLead":"A Médiatanács azért nem szeretné, hogy „a közbeszéd színvonala a durva kifejezések használatát is elfogadó szintre...","id":"20200521_A_Hir_TVben_nevezhetik_szardarabnak_az_ujsagirokat_nem_indul_eljaras_miatta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9eb363f-3368-4ca6-bb47-ef59ffd8741c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c88f67b-5ba0-4ab7-8a61-08fe95b3d360","keywords":null,"link":"/kultura/20200521_A_Hir_TVben_nevezhetik_szardarabnak_az_ujsagirokat_nem_indul_eljaras_miatta","timestamp":"2020. május. 21. 10:57","title":"A Hír Tv-ben nevezhetik szardarabnak az újságírókat, nem indul eljárás miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9529725f-f7c9-4ea0-83b8-f399ffef345b","c_author":"Katona Tamás","category":"360","description":"A foglalkoztatási, kereseti és inflációs adatokat övező – a járvány kezdete óta megnőtt – bizalmatlansághoz a módszertan változtatása és a költségvetés átláthatatlansága is hozzájárul – figyelmeztet a HVG-nek írt elemzésében Katona Tamás, a Központi Statisztikai Hivatal korábbi elnöke.\r

","shortLead":"A foglalkoztatási, kereseti és inflációs adatokat övező – a járvány kezdete óta megnőtt – bizalmatlansághoz...","id":"20200520_Tenykephianyok_katona_tamas_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9529725f-f7c9-4ea0-83b8-f399ffef345b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b596b7-fb62-4f1a-9435-3ce98d9a3930","keywords":null,"link":"/360/20200520_Tenykephianyok_katona_tamas_ksh","timestamp":"2020. május. 20. 13:00","title":"A KSH volt elnöke ad pár szempontot, miért kezeljük óvatosan a hivatalos statisztikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]