[{"available":true,"c_guid":"ca6181f5-5de0-4430-a98c-216865d9f524","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Luxus verzió készült a Focus enyhén divatterepjárósra faragott változatából.","shortLead":"Luxus verzió készült a Focus enyhén divatterepjárósra faragott változatából.","id":"20191205_uj_luxusvaltozat_erkezett_a_ford_focusbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca6181f5-5de0-4430-a98c-216865d9f524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bc0a19-015c-40df-8844-141571efebbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_uj_luxusvaltozat_erkezett_a_ford_focusbol","timestamp":"2019. december. 05. 11:21","title":"Új luxusváltozat jön a Ford Focusból, és érkezik a hibrid is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Andrej Babis politikusi és üzletemberi munkája miatt büntetne az EU, ő viszont nem fizetne. Eközben mégis folytatódik a vizsgálat a Gólyafészek-botrányban.","shortLead":"Andrej Babis politikusi és üzletemberi munkája miatt büntetne az EU, ő viszont nem fizetne. Eközben mégis folytatódik...","id":"20191204_A_nyomozok_es_az_EUpenzek_miatt_is_fohet_a_cseh_miniszterelnok_feje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a19e685-8a23-406b-ae74-cb6f65021245","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_A_nyomozok_es_az_EUpenzek_miatt_is_fohet_a_cseh_miniszterelnok_feje","timestamp":"2019. december. 04. 18:08","title":"A nyomozók és az EU-pénzek miatt is főhet a cseh miniszterelnök feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b40977-81d4-4a23-bab4-907302c05b29","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Kézjegy és törődés – Nemes Csaba társadalmi művészete Dunaújvárosban / A mágus „valósága” – Olafur Eliasson Londonban / Mintázatok és diskurzusok – amerikai festők a Ludwig Múzeumban / Bercsényi fotósezred – magyar fényképészek Franciaországban / A nagy könyvlopás – hidegháborús emlékek Szentendrén / Kozmosz magánhasználatra – Kiki Smith Párizsban / A hatalom nélküliek hatalma – politikai művészet a pozsonyi Kunsthalléban","shortLead":"Kézjegy és törődés – Nemes Csaba társadalmi művészete Dunaújvárosban / A mágus „valósága” – Olafur Eliasson Londonban...","id":"20191206_Megjelent_a_Muerto_2019_teli_duplaszama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98b40977-81d4-4a23-bab4-907302c05b29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207d06b8-0ddb-48db-9bf7-cab65798147c","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191206_Megjelent_a_Muerto_2019_teli_duplaszama","timestamp":"2019. december. 06. 15:03","title":"Megjelent a Műértő 2019 téli duplaszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c","c_author":"BI","category":"kultura","description":"A PISA-eredményekből kiderül, hogy semmi köze nincs a jó teljesítményekhez annak, hogy mennyit tanulnak a gyerekek. Sőt egy szinten túl az sem számít, mennyi pénzt fordít az állam az iskolákra.","shortLead":"A PISA-eredményekből kiderül, hogy semmi köze nincs a jó teljesítményekhez annak, hogy mennyit tanulnak a gyerekek. Sőt...","id":"20191205_Nem_feltetlenul_sok_tanulas_es_sok_penz_kell_a_jo_iskolai_eredmenyekhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d2fc3a7-7d01-4ec3-9fc5-14611f94713c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a34060-5999-4584-a513-f2d424b5f26f","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Nem_feltetlenul_sok_tanulas_es_sok_penz_kell_a_jo_iskolai_eredmenyekhez","timestamp":"2019. december. 05. 10:46","title":"Nem feltétlenül sok tanulás és sok pénz kell a jó iskolai eredményekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60be667f-f174-4db9-ad4b-909a6721b402","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem elsősorban a rendőrségnek, hanem akár tüntetőknek is segít az az amerikai rendszer, amellyel egyszerűen megállapítható, honnan lőnek a tömegbe. ","shortLead":"Nem elsősorban a rendőrségnek, hanem akár tüntetőknek is segít az az amerikai rendszer, amellyel egyszerűen...","id":"201949_lovesfigyeles_telefonnal_hang_utan_mennek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60be667f-f174-4db9-ad4b-909a6721b402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c76a121-e810-4b81-a3f5-5ba473550101","keywords":null,"link":"/360/201949_lovesfigyeles_telefonnal_hang_utan_mennek","timestamp":"2019. december. 06. 14:00","title":"Hogyan lehet egy telefonnal megállapítani egy terrortámadásnál, honnan jött a lövés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2b6264-246a-4e48-bcd0-39c133d1c023","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hideg idő miatti magasabb fűtési igényekkel és az ünnepi díszkivilágítással magyarázható, hogy csúcsterhelést kapott az áramellátó rendszer.","shortLead":"A hideg idő miatti magasabb fűtési igényekkel és az ünnepi díszkivilágítással magyarázható, hogy csúcsterhelést kapott...","id":"20191205_Megdolt_a_magyar_aramfogyasztasi_rekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb2b6264-246a-4e48-bcd0-39c133d1c023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058a89a6-4f66-4891-ad8d-2d1b8788eeca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Megdolt_a_magyar_aramfogyasztasi_rekord","timestamp":"2019. december. 05. 10:19","title":"Szerdán délután megdőlt a magyar áramfogyasztási rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d19352b-2651-4d8a-b86f-ccc969005573","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple kedden elismerte, valóban hibás lehet a 13 colos MacBook Pro működése, és már egy tippet is adott ahhoz, miként lehetne orvosolni a problémát.","shortLead":"Az Apple kedden elismerte, valóban hibás lehet a 13 colos MacBook Pro működése, és már egy tippet is adott ahhoz...","id":"20191204_13_colos_macbook_pro_2019_hiba_meghibasodas_javitas_apple","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d19352b-2651-4d8a-b86f-ccc969005573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426c77fd-68e9-4e43-87fa-c145ae109f8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_13_colos_macbook_pro_2019_hiba_meghibasodas_javitas_apple","timestamp":"2019. december. 04. 19:03","title":"Gond van a nyáron bemutatott 13 colos MacBook Próval, mutatjuk, hogyan lehet megjavítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a23219c-ab0b-4aa0-8932-11162470a1f5","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Viselkedéskutatók kezdeményezése azt szeretné elérni, hogy a tények több tiszteletet kapjanak a politikában.","shortLead":"Viselkedéskutatók kezdeményezése azt szeretné elérni, hogy a tények több tiszteletet kapjanak a politikában.","id":"20191205_Egy_modszer_amely_megalljt_parancsolna_a_politikusok_hazudozasanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a23219c-ab0b-4aa0-8932-11162470a1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a350d4fe-9208-4c12-986e-efb20deb7c88","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191205_Egy_modszer_amely_megalljt_parancsolna_a_politikusok_hazudozasanak","timestamp":"2019. december. 05. 19:38","title":"Egy módszer, amely megálljt parancsolna a politikusok hazudozásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]