Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"189a321b-6733-4d73-a3c4-e2b1cab2ef82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan az európai felhasználókhoz is eljut az a szoftverfrissítés, ami kiveszi a OnePlus 8 Próból az igencsak vitatott fotokróm funkciót.","shortLead":"Hamarosan az európai felhasználókhoz is eljut az a szoftverfrissítés, ami kiveszi a OnePlus 8 Próból az igencsak...","id":"20200529_oneplus8_pro_kameraja_fotokrom_kamera_szoftverfrissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=189a321b-6733-4d73-a3c4-e2b1cab2ef82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7ac477-bfa2-41e3-828f-c6200d479366","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_oneplus8_pro_kameraja_fotokrom_kamera_szoftverfrissites","timestamp":"2020. május. 29. 20:03","title":"Letiltja a OnePlus a funkciót, amivel az új telefonja átlát bizonyos tárgyakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d3c754-f3f0-4cb3-9bf4-f59db4a706a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állításuk szerint a koronavírus-járvány ellenére Budapesten kell teljesíteniük a gyakorlati vizsgákat a Semmelweis Egyetem külföldi orvostanhallgatóinak, akiket márciusban még arra buzdított az intézmény, hogy utazzanak haza. Az egyetem ezt cáfolja: szerintük minden kérést rugalmasan kezelnek, ezért hosszabbították meg a vizsgaidőszakot, és méltányossági kérelmet is elfogadnak. Akinek erre szüksége van, kollégiumi elhelyezést is biztosítanak, valamint ingyen végeznek rajtuk PCR-tesztet. ","shortLead":"Állításuk szerint a koronavírus-járvány ellenére Budapesten kell teljesíteniük a gyakorlati vizsgákat a Semmelweis...","id":"20200529_peticio_semmelweis_egyetem_kulfoldi_orvostanhallgato_koronavirus_vizsga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3d3c754-f3f0-4cb3-9bf4-f59db4a706a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cc4d7a-6434-4d5b-8b3d-0c5c1ab21c4d","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_peticio_semmelweis_egyetem_kulfoldi_orvostanhallgato_koronavirus_vizsga","timestamp":"2020. május. 29. 14:15","title":"Nem tudnak visszajönni vizsgázni, petíciót indítottak a Semmelweis Egyetem külföldi orvostanhallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8917b9-dd24-4c08-984a-5a60e05d787b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"De azért a békés megoldást preferálják.","shortLead":"De azért a békés megoldást preferálják.","id":"20200529_Kina_nem_veti_el_Tajvan_lerohanasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba8917b9-dd24-4c08-984a-5a60e05d787b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890a5036-f774-4ff6-954e-0fcff0e297eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200529_Kina_nem_veti_el_Tajvan_lerohanasat","timestamp":"2020. május. 29. 07:25","title":"Kína nem veti el Tajvan lerohanását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771c1685-cb5e-4d17-bf88-8fc8d45a0a2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) az Airbust bízta meg, hogy megépítse az amerikai Orion űrkapszula harmadik kiszolgáló modulját. Az egységet arra használják majd, hogy mintegy öt évtizednyi kihagyás után, az Artemis III misszió keretében ismét űrhajósokat juttathassanak a Holdra. A megállapodás értéke mintegy 250 millió dollár.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) az Airbust bízta meg, hogy megépítse az amerikai Orion űrkapszula harmadik kiszolgáló...","id":"20200528_nasa_orion_urhajo_artemis_misszio_airbus_europai_kiszolgalo_egyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=771c1685-cb5e-4d17-bf88-8fc8d45a0a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e235746-9c90-4f71-a2f4-83ec835e807e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_nasa_orion_urhajo_artemis_misszio_airbus_europai_kiszolgalo_egyseg","timestamp":"2020. május. 28. 21:23","title":"12 km hosszú kábel, napelemek, üzemanyag-tartály: az Airbus építi az Orion harmadik kiszolgáló egységét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71634085-cf84-4907-a39d-1e18dffd9d0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiss Dávid elismerést és jutalmat kapott Budapest rendőrfőkapitányától.","shortLead":"Kiss Dávid elismerést és jutalmat kapott Budapest rendőrfőkapitányától.","id":"20200528_pizzafutar_kituntetes_kiss_david_budapest_amokfuto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71634085-cf84-4907-a39d-1e18dffd9d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1fc6589-cb89-4129-aa06-7bf215fe08b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_pizzafutar_kituntetes_kiss_david_budapest_amokfuto","timestamp":"2020. május. 28. 22:03","title":"Kitüntették a pizzafutárt, aki saját robogójával állított meg egy ámokfutót Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A katasztrófavédelemhez, a rendőrséghez és a vízügyhöz kerül a legkevesebb.","shortLead":"A katasztrófavédelemhez, a rendőrséghez és a vízügyhöz kerül a legkevesebb.","id":"20200529_gazdasagvedelmi_alap_koronavirus_jarvany_atcsoportositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069a9569-a773-4824-a52f-62b79ce92b33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_gazdasagvedelmi_alap_koronavirus_jarvany_atcsoportositas","timestamp":"2020. május. 29. 11:55","title":"Űrtevékenység és a nyugat-balkáni beruházások támogatására is bőséggel jut a Gazdaságvédelmi Alapból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6dfb2c-8d9e-4336-87e1-1b9e544ff296","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken őrizetbe vették azt a minneapolisi rendőrt, aki miatt meghalt hétfőn egy afroamerikai férfi. A haláleset felkorbácsolta a helyi színesbőrű közösség indulatait, még pénteken is tartottak a gyújtogatások és fosztogatások.","shortLead":"Pénteken őrizetbe vették azt a minneapolisi rendőrt, aki miatt meghalt hétfőn egy afroamerikai férfi. A haláleset...","id":"20200529_Orizetbe_vettek_a_nyakra_terdelo_minneapolisi_rendort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b6dfb2c-8d9e-4336-87e1-1b9e544ff296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb143ae-0eb5-4cb3-8ac1-0eb34a29cca1","keywords":null,"link":"/vilag/20200529_Orizetbe_vettek_a_nyakra_terdelo_minneapolisi_rendort","timestamp":"2020. május. 29. 20:04","title":"Őrizetbe vették a nyakra térdelő minneapolisi rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elbocsátásokra és egyes szolgáltatások megszüntetésére is szükség lehet, amennyiben nem érkezik azonnali támogatás.","shortLead":"Elbocsátásokra és egyes szolgáltatások megszüntetésére is szükség lehet, amennyiben nem érkezik azonnali támogatás.","id":"20200529_pinter_sandor_onkormanyzat_segitseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac43e261-e359-4eae-a047-9063832d174f","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_pinter_sandor_onkormanyzat_segitseg","timestamp":"2020. május. 29. 10:47","title":"Azonnali támogatást kér Pintértől az önkorományzatoknak a köztisztviselők szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]