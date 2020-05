Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4353bf5a-b510-4185-9923-168172c1a697","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Számszerűen is csak alig valamivel nő az önkormányzati szektor bevétele 2021-ben. És az igazán nehéz év nem is az lesz, hanem 2020.","shortLead":"Számszerűen is csak alig valamivel nő az önkormányzati szektor bevétele 2021-ben. És az igazán nehéz év nem is az lesz...","id":"20200530_Az_onkormanyzatok_kevesebb_penzt_kapnak_2021ben_az_inflaciot_is_figyelembe_veve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4353bf5a-b510-4185-9923-168172c1a697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb10f538-cbb6-4fff-abfa-941326e840e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200530_Az_onkormanyzatok_kevesebb_penzt_kapnak_2021ben_az_inflaciot_is_figyelembe_veve","timestamp":"2020. május. 30. 08:30","title":"Az önkormányzatok reálértéken kevesebb pénzt kapnak jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d81d61-a069-4840-b4f0-749fdb6f1c6a","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A közfoglalkoztatás felfuttatásával párhozamosan épült le a munkanélküliek támogatása, s ez a társadalom kasztosodásához vezet - figyelmeztet Révész Sándor. Vélemény.","shortLead":"A közfoglalkoztatás felfuttatásával párhozamosan épült le a munkanélküliek támogatása, s ez a társadalom...","id":"202022_a_kozmunka_mint_atok_es_letszukseglet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1d81d61-a069-4840-b4f0-749fdb6f1c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363a51ba-151c-4745-ad95-8dc5f24c97de","keywords":null,"link":"/360/202022_a_kozmunka_mint_atok_es_letszukseglet","timestamp":"2020. május. 30. 11:00","title":"Révész Sándor: A közmunka átok és létszükséglet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Szöulban és a dél-koreai fővároshoz közeli településeken több helyen is újra felütötte a fejét az egyszer már visszaszorított koronavírus-járvány, ezért újra bevezették a korábbi hullámot megállító korlátozások jó részét. De a lazítások első hetei után már más országokból is baljós fertőzésjelentések érkeznek.","shortLead":"Szöulban és a dél-koreai fővároshoz közeli településeken több helyen is újra felütötte a fejét az egyszer már...","id":"20200530_Ovatosan_a_nyitassal__Szoul_kornyekere_megerkezett_a_jarvany_masodik_hullama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35dbba98-baa7-4bb6-b696-954f6617fe37","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Ovatosan_a_nyitassal__Szoul_kornyekere_megerkezett_a_jarvany_masodik_hullama","timestamp":"2020. május. 30. 20:30","title":"Covid-19.2? - Dél-Koreában már újra szigorítanak, máshol még csak aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b7f12f-68da-40f4-8245-0f2cb5a9c827","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éppen a zavargásról jelentett, amely egy fekete férfi halála miatt tört ki. A riportert azóta elengedték.","shortLead":"Éppen a zavargásról jelentett, amely egy fekete férfi halála miatt tört ki. A riportert azóta elengedték.","id":"20200529_minneapolis_george_floyd_tuntetes_cnn_tudositas_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36b7f12f-68da-40f4-8245-0f2cb5a9c827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a62b2b-2b6e-4451-af54-73eb11055161","keywords":null,"link":"/vilag/20200529_minneapolis_george_floyd_tuntetes_cnn_tudositas_rendorseg","timestamp":"2020. május. 29. 13:48","title":"Élőben bilincselték meg a CNN színes bőrű tudósítóját Minneapolisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2a945c-19f5-40cf-8576-e9aa343d0b46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műalkotás elkövetője nem más, mint aki egyébként is nagy szeretettel állít emléket a mesefiguráknak: Kolodko Mihály. ","shortLead":"A műalkotás elkövetője nem más, mint aki egyébként is nagy szeretettel állít emléket a mesefiguráknak: Kolodko Mihály. ","id":"20200530_Gomboc_Artur_szobrot_kapott_a_Balatonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a2a945c-19f5-40cf-8576-e9aa343d0b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25961313-5f22-4ec8-96b0-15ec0ebfd14d","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Gomboc_Artur_szobrot_kapott_a_Balatonnal","timestamp":"2020. május. 30. 13:16","title":"Gombóc Artúr szobrot kapott a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8ad6bd-02c6-4294-a3f3-47c3a82d249e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A koronavírus-járvány újabb gócpontja Latin-Amerika, ahol túlterhelt egészségügyi intézmények mellett populista politikusok is nehezítik a sikeres védekezést. Jair Bolsonaro brazil elnök szinte másolja Donald Trump őrületeit, Mexikóban a drogkartellek osztanak segélyeket.","shortLead":"A koronavírus-járvány újabb gócpontja Latin-Amerika, ahol túlterhelt egészségügyi intézmények mellett populista...","id":"202022__koronavirus__latinamerika__bolsonaro_hadakozik__szetesett_allapotban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c8ad6bd-02c6-4294-a3f3-47c3a82d249e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c5cd10-8613-4808-9f63-7d3453b7d53c","keywords":null,"link":"/360/202022__koronavirus__latinamerika__bolsonaro_hadakozik__szetesett_allapotban","timestamp":"2020. május. 29. 14:00","title":"A kormányülésen káromkodó elnök nem védi meg a brazilokat a járványtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc371c3-9523-43ef-8356-d164eb6c7579","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Sorra bünteti azokat a cégeket a NAV, amelyek a járvány kitörésével adósodtak el.","shortLead":"Sorra bünteti azokat a cégeket a NAV, amelyek a járvány kitörésével adósodtak el.","id":"20200529_Nem_eri_meg_veszelyhelyzetben_eladosodni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bc371c3-9523-43ef-8356-d164eb6c7579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27109173-4c64-45fb-a49e-193512101082","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_Nem_eri_meg_veszelyhelyzetben_eladosodni","timestamp":"2020. május. 29. 17:15","title":"A NAV kíméletlen azokkal, akik a veszélyhelyzetben adósodtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német ZF minden tizedik dolgozóját elküldi. Egyik legfontosabb leányvállalatuk Egerben található.","shortLead":"A német ZF minden tizedik dolgozóját elküldi. Egyik legfontosabb leányvállalatuk Egerben található.","id":"20200529_zf_hungaria_kft_leepites_elbocsatas_autoipar_zf_friedrichshafen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1c4b10-5328-4e1e-9b04-8a47509fdded","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_zf_hungaria_kft_leepites_elbocsatas_autoipar_zf_friedrichshafen","timestamp":"2020. május. 29. 15:49","title":"Elbocsátások kezdődnek az egyik legfontosabb magyarországi autóipari beszállító csoportnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]