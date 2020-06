Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Anticiklon található a Skandináv-félsziget felett, felhőoszlató hatása Németország, Lengyelország, vagy éppen a Balti államok területén is tapasztalható, ezeken a tájakon többnyire napos, csapadékmentes az idő. Ettől keletebbre, délkeletebbre hosszan elnyúló felhősáv húzódik, amelynek környezetében több helyen esik az eső, záporeső. Így itthon sem lesz jó időnk.","shortLead":"Anticiklon található a Skandináv-félsziget felett, felhőoszlató hatása Németország, Lengyelország, vagy éppen a Balti...","id":"20200601_Egyelore_nem_lesz_kiranduloido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb1ab2e-a44e-4ed4-bdc0-4f8cd8554e3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Egyelore_nem_lesz_kiranduloido","timestamp":"2020. június. 01. 16:23","title":"Egyelőre nem lesz kirándulóidő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d36a5e0-3fad-4d58-b563-160837b78fcb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap történt a baleset a 83-as számú főút 54. kilométerszelvényében.","shortLead":"Vasárnap történt a baleset a 83-as számú főút 54. kilométerszelvényében.","id":"20200601_Tetnel_lett_a_nedves_ut_egyik_aldozata_egy_Ford_Mustang","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d36a5e0-3fad-4d58-b563-160837b78fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e35e56c-5857-4de5-88fb-f0ca4bebc8d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200601_Tetnel_lett_a_nedves_ut_egyik_aldozata_egy_Ford_Mustang","timestamp":"2020. június. 01. 08:08","title":"Tétnél lett a nedves út egyik áldozata egy Ford Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f95019-7046-4189-9bdd-724a255845a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ágazat a spanyol GDP több mint tizedét teszi ki.","shortLead":"Az ágazat a spanyol GDP több mint tizedét teszi ki.","id":"20200530_Spanyolorszag_biztonsagos_turisztikai_folyoso_megnyitasan_dolgozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09f95019-7046-4189-9bdd-724a255845a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30ec980-d2d1-400b-9df8-44287654f3f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200530_Spanyolorszag_biztonsagos_turisztikai_folyoso_megnyitasan_dolgozik","timestamp":"2020. május. 30. 21:27","title":"Spanyolország biztonságos turisztikai folyosó megnyitásán dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Veszélyes becsapódási szöge miatt okozott katasztrofális kihalást a Földön a mai Mexikói-öböl térségében 66 millió éve becsapódott, az állat- és növényfajok 75 százalékának pusztulását okozó aszteroida – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Veszélyes becsapódási szöge miatt okozott katasztrofális kihalást a Földön a mai Mexikói-öböl térségében 66 millió éve...","id":"20200530_dinoszauruszok_tomeges_kihalas_aszteroida_becsapodasi_szoge_66_millio_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0620eecd-1a12-45c9-b81e-f57d34095ba1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_dinoszauruszok_tomeges_kihalas_aszteroida_becsapodasi_szoge_66_millio_eve","timestamp":"2020. május. 30. 18:03","title":"Számítógéppel kiszámolták: a lehető leghalálosabb szögben csapódott a Földbe 66 millió éve az aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3099e5ca-e18f-4784-8aa1-3c566445c037","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Éles szemmel kivehető.","shortLead":"Éles szemmel kivehető.","id":"20200531_Salgotarjanban_is_lefotoztak_a_Crew_Dragon_urhajot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3099e5ca-e18f-4784-8aa1-3c566445c037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f419a5c0-b3ec-43b6-9c0a-cb383443b632","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_Salgotarjanban_is_lefotoztak_a_Crew_Dragon_urhajot","timestamp":"2020. május. 31. 09:48","title":"Salgótarjánból is lefotózták a Crew Dragon űrhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1becc530-7c0a-4a9a-a8bb-c63e925e32f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombat éjjel tartott razziát a megyeszékhelyen a rendőrség.","shortLead":"Szombat éjjel tartott razziát a megyeszékhelyen a rendőrség.","id":"20200531_Szetszedtek_a_tuningautosokat_a_rendorok_Kecskemeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1becc530-7c0a-4a9a-a8bb-c63e925e32f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98e8d10-1e5a-4c73-bd57-592cf95353a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200531_Szetszedtek_a_tuningautosokat_a_rendorok_Kecskemeten","timestamp":"2020. május. 31. 15:40","title":"Szétszedték a tuningautósokat a rendőrök Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a932bffd-1df3-4991-b24e-cba0516c0cd2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az agyunk becsap minket akkor, amikor azt próbáljuk megtudni, vajon mi tesz minket boldoggá. Persze kideríthető a dolog, de nem árt hozzá ismerni néhány trükköt.","shortLead":"Az agyunk becsap minket akkor, amikor azt próbáljuk megtudni, vajon mi tesz minket boldoggá. Persze kideríthető...","id":"20200531_Szamoljunk_le_az_illuziokkal_ha_a_boldogsagunkrol_van_szo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a932bffd-1df3-4991-b24e-cba0516c0cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4efad9-f7a3-4610-8242-3d67682697da","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200531_Szamoljunk_le_az_illuziokkal_ha_a_boldogsagunkrol_van_szo","timestamp":"2020. május. 31. 20:15","title":"Számoljunk le az illúziókkal, ha a boldogságunkról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782774b7-9831-4ce1-abb7-2781e633d4b6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hatvan liter gázolajat és negyven liter vizet fogyasztottunk a három napos, 600 kilométeres tokaji túrán, ami ahhoz képest nem is rossz, hogy 5 fővel nyúztunk egy 4 keréken gördülő mobil otthont. Ez volt a vadonatúj Ford Transit Nugget Plus.","shortLead":"Hatvan liter gázolajat és negyven liter vizet fogyasztottunk a három napos, 600 kilométeres tokaji túrán, ami ahhoz...","id":"20200531_ford_transit_nugget_plus_lakoauto_teszt_velemeny_felszereltseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=782774b7-9831-4ce1-abb7-2781e633d4b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedb9c02-bd21-410f-b323-6f552b836214","keywords":null,"link":"/cegauto/20200531_ford_transit_nugget_plus_lakoauto_teszt_velemeny_felszereltseg","timestamp":"2020. május. 31. 17:00","title":"Nappali, konyha, fürdő és háló 10 négyzetméteren: teszten az új Ford lakóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]