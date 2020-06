Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ffb8448-1990-4e0e-9a16-750d443c9f47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az HBO-s Csernobilból ismert Johan Renck kapta a feladatot, hogy megrendezze a The Last of Us nevű videojáték tévés adaptációjának úgynevezett pilot epizódját.","shortLead":"Az HBO-s Csernobilból ismert Johan Renck kapta a feladatot, hogy megrendezze a The Last of Us nevű videojáték tévés...","id":"20200609_csernobil_sorozat_johan_renck_hbo_the_last_of_us","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ffb8448-1990-4e0e-9a16-750d443c9f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8079c3-89a9-4685-9807-0a1d02279736","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_csernobil_sorozat_johan_renck_hbo_the_last_of_us","timestamp":"2020. június. 09. 19:03","title":"A Csernobil rendezőjére bízták a The Last of Us-sorozat első részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi, akit gyilkosság vádjával állítanak bíróság elé, egy különlegesen szigorú fegyházból a tárgyalóteremben kivetített képernyőn válaszolt Jeannice Reding megyei bíró kérdéseire.\r

","shortLead":"A férfi, akit gyilkosság vádjával állítanak bíróság elé, egy különlegesen szigorú fegyházból a tárgyalóteremben...","id":"20200609_george_floyd_derek_chauvin_rendor_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea21c544-2b13-4b7a-b413-505e053428b8","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_george_floyd_derek_chauvin_rendor_birosag","timestamp":"2020. június. 09. 05:26","title":"Egymillió dollár fejében védekezhet szabadlábon a George Floyd halálát előidéző rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A légiközlekedés valaha volt legsúlyosabb krízisét éli a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) elnök-vezérigazgatója szerint.","shortLead":"A légiközlekedés valaha volt legsúlyosabb krízisét éli a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA...","id":"20200609_legitarsasagok_koronavirus_veszteseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5999ae8-ecbf-4738-acce-0fb92e9ae371","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_legitarsasagok_koronavirus_veszteseg","timestamp":"2020. június. 09. 20:44","title":"Iszonyatos veszteséggel zárják az évet a világ légitársaságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6e5641-c701-4cd7-b96d-7c6c39d43ccb","c_author":"Csányi Péter","category":"360","description":"A márciusban kirobbanó világjárványnak nem kizárólag negatív gazdasági és társadalmi hatásai voltak. Az emberek extrém gyorsan alkalmazkodtak a helyzethez, egyre többen és többet fizetnek online vagy digitálisan. Az OTP ügyvezetője szerint mindez biztosan hatással lesz a járványt követő évekre, a digitalizáció minél gyorsabb terjesztésére, de a bankok ehhez jogi könnyítésekre is számítanak. A cikk a hvg360 Gondoljuk újra sorozatában jelenik meg.","shortLead":"A márciusban kirobbanó világjárványnak nem kizárólag negatív gazdasági és társadalmi hatásai voltak. Az emberek extrém...","id":"20200610_Keszpenzgyilkos_virus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f6e5641-c701-4cd7-b96d-7c6c39d43ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91465fe-8f30-4d5a-b477-f0c00651ab26","keywords":null,"link":"/360/20200610_Keszpenzgyilkos_virus","timestamp":"2020. június. 10. 07:00","title":"Csányi Péter: A koronavírus lehet a készpénz gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lezárták a belső sávot a Gyál és Vecsés közötti szakasz egy részén.","shortLead":"Lezárták a belső sávot a Gyál és Vecsés közötti szakasz egy részén.","id":"20200608_Tobb_kilometeres_dugo_az_M0son","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b085aaa-bde5-4723-ae9a-e36d87db5b20","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_Tobb_kilometeres_dugo_az_M0son","timestamp":"2020. június. 08. 18:57","title":"Több kilométeres dugó az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rendeletmódosítás lehetővé tette, hogy hamarabb elkezdődjenek a földmunkálatok a Paks II.-beruházásban. Az Országos Atomenergia Hivatalnak viszont mindössze 3 hónapja lesz, hogy átvizsgálja az erőmű terveit.","shortLead":"Egy rendeletmódosítás lehetővé tette, hogy hamarabb elkezdődjenek a földmunkálatok a Paks II.-beruházásban. Az Országos...","id":"20200609_Az_oroszok_jarhatnak_jol_a_kormany_Paks2es_dontesevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f05583-86f8-4d4c-8eda-e40611755fae","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Az_oroszok_jarhatnak_jol_a_kormany_Paks2es_dontesevel","timestamp":"2020. június. 09. 15:14","title":"Az oroszok járhatnak jól a kormány Paks II-es döntésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a5d967-bc69-4148-8d47-36795926dd0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egész EU-ban a magyarok munkában töltött ideje nőtt a második legtöbbet.","shortLead":"Az egész EU-ban a magyarok munkában töltött ideje nőtt a második legtöbbet.","id":"20200608_munka_magyarok_eu_munkaido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86a5d967-bc69-4148-8d47-36795926dd0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c955e233-69e5-4f3e-b9ac-602bd6d12ae7","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_munka_magyarok_eu_munkaido","timestamp":"2020. június. 08. 11:50","title":"Öt évvel tovább dolgozik egy átlagos magyar most, mint 2010-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fd239e-a3a3-4ad2-83e8-d0aa38adec37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"“Az első csatát megnyertük” - írta válaszában Schanda Tamás.","shortLead":"“Az első csatát megnyertük” - írta válaszában Schanda Tamás.","id":"20200609_vendegmunkasok_magyarorszag_shanda_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6fd239e-a3a3-4ad2-83e8-d0aa38adec37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d923ff-d386-4718-8535-b7c4ecc5f7f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_vendegmunkasok_magyarorszag_shanda_tamas","timestamp":"2020. június. 09. 21:10","title":"Megkérdezték a kormánytól, mennyiből toboroztak tavaly vendégmunkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]