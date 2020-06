Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ön eltalálta valamelyiket?","shortLead":"Ön eltalálta valamelyiket?","id":"20200620_otoslotto_nyeroszamok_junius_20","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980b78f3-509e-4810-880a-e106d97e8b0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_otoslotto_nyeroszamok_junius_20","timestamp":"2020. június. 20. 20:21","title":"Kihúzták az ötöslottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e44004-7911-4f21-9367-caf63e193b2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint tovább emelné a tétet a Xiaomi a mobiltöltők terén, és egy olyan egységet gyártana, ami minden korábbinál gyorsabban töltené fel a telefonokat.","shortLead":"A jelek szerint tovább emelné a tétet a Xiaomi a mobiltöltők terén, és egy olyan egységet gyártana, ami minden...","id":"20200620_xiaomi_gyorstolto_120w_tolto_mobiltelefon_mdy_12_ed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3e44004-7911-4f21-9367-caf63e193b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f1de65-5c2b-4620-a307-01d9fc89c0f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_xiaomi_gyorstolto_120w_tolto_mobiltelefon_mdy_12_ed","timestamp":"2020. június. 20. 10:03","title":"Brutális, 120W-os gyorstöltővel jöhet ki a Xiaomi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veszélyben az Index szerkesztősége, írtuk vasárnap délutáni hírek alapján, és hamarosan megerősítette ezt a szerkesztőség közleménye is, amelyet több tucatnyi munkatárs írt alá, és a főszerkesztő jegyez.","shortLead":"Veszélyben az Index szerkesztősége, írtuk vasárnap délutáni hírek alapján, és hamarosan megerősítette ezt...","id":"20200621_Az_Index_szerkesztosege_megirta_mitol_tartanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b30d8a-aca8-4996-b7b4-7d0c0637a2dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Az_Index_szerkesztosege_megirta_mitol_tartanak","timestamp":"2020. június. 21. 20:07","title":"Az Index szerkesztősége megírta, mitől tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kilenc hónappal azután sem kapott büntetést egyetlen felhasználó sem, miután a Facebook elkötelezte magát, hogy felveszi a kesztyűt a fenyegetőző, zaklató oltásellenesek ellen.","shortLead":"Kilenc hónappal azután sem kapott büntetést egyetlen felhasználó sem, miután a Facebook elkötelezte magát...","id":"20200621_Egyetlen_zaklato_oltasellenest_sem_buntetett_meg_eddig_a_Facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c78f13-a985-4fc6-b5cd-86330326ce3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_Egyetlen_zaklato_oltasellenest_sem_buntetett_meg_eddig_a_Facebook","timestamp":"2020. június. 21. 11:15","title":"Egyetlen zaklató oltásellenest sem büntetett meg eddig a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee9d31e-ed15-4d6a-9380-dd6bd52a14dc","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A kínai gyártó új hordozható számítógépe olyan kicsi és könnyű, hogy szinte bármilyen táskába könnyen becsúsztatható, bárhova magunkkal vihető. Teszten a kompaktsága ellenére is egészen izmos új Huawei MateBook 13.","shortLead":"A kínai gyártó új hordozható számítógépe olyan kicsi és könnyű, hogy szinte bármilyen táskába könnyen becsúsztatható...","id":"20200621_huawei_matebook_13_teszt_kritika_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bee9d31e-ed15-4d6a-9380-dd6bd52a14dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072253ce-60be-4227-8f8f-cc40ffa12e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_huawei_matebook_13_teszt_kritika_velemeny","timestamp":"2020. június. 21. 13:30","title":"Telefonban mindenki ismeri a Huaweit – de vajon milyen a laptopja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60b0949-5c5f-4dbe-9198-de7f97a6359d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vörös Józsefet a hatmilliárd forint kárt okozó Széchenyi Bank egykori igazgatósági tagjaként gyanúsították meg.","shortLead":"Vörös Józsefet a hatmilliárd forint kárt okozó Széchenyi Bank egykori igazgatósági tagjaként gyanúsították meg.","id":"20200620_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Meszaros_Lorinc_bizalmasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f60b0949-5c5f-4dbe-9198-de7f97a6359d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fc9587-3e28-47f9-a861-c8ec8aeec4b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Meszaros_Lorinc_bizalmasat","timestamp":"2020. június. 20. 14:06","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki Mészáros Lőrinc bizalmasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Huszonegy eset a múlt szombaton kialakult gócponthoz, egy piachoz köthető.","shortLead":"Huszonegy eset a múlt szombaton kialakult gócponthoz, egy piachoz köthető.","id":"20200620_koronavirus_fertozott_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90d6c33-756e-4e47-959d-e62e2b072982","keywords":null,"link":"/vilag/20200620_koronavirus_fertozott_kina","timestamp":"2020. június. 20. 21:50","title":"27 új koronavírus-fertőzöttet találtak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1600cc-f40f-481a-aefb-72d286e61ca3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korszerű, multifunkcionális pálya lesz ez – jelentette be Palkovics miniszter.","shortLead":"Korszerű, multifunkcionális pálya lesz ez – jelentette be Palkovics miniszter.","id":"20200620_MotoGPpalyat_epit_a_kormany_Hajdunanasnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f1600cc-f40f-481a-aefb-72d286e61ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26101c08-a84a-4f50-b4e9-2ef845d62aa6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200620_MotoGPpalyat_epit_a_kormany_Hajdunanasnal","timestamp":"2020. június. 20. 15:18","title":"65 milliárdból épít MotoGP-pályát a kormány Hajdúnánásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]