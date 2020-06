Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Délutántól kezdve várhatóak zivatarok, hét megyében és a fővárosban narancssárga figyelmeztetés van érvényben.","shortLead":"Délutántól kezdve várhatóak zivatarok, hét megyében és a fővárosban narancssárga figyelmeztetés van érvényben.","id":"20200626_vihar_zivatar_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc7f471-4844-4929-b1bf-d4922dfd53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b8dbba-d4b0-4663-8041-40c86c3bc798","keywords":null,"link":"/elet/20200626_vihar_zivatar_figyelmeztetes","timestamp":"2020. június. 26. 05:36","title":"Délutántól jönnek a viharok, kiadták az egész országra a figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94de9e44-dcaf-4613-a353-4d43445b246f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az Index szerkesztőségének azonnali átvétele helyett a főoldal kontrolljával próbálná semlegesíteni a hírportált a hatalom. A fokozódó harc első áldozata a kiadó vezérigazgatója. A küzdelem azonban nem ért véget attól, hogy egyelőre mindkét fél rendezte sorait. ","shortLead":"Az Index szerkesztőségének azonnali átvétele helyett a főoldal kontrolljával próbálná semlegesíteni a hírportált...","id":"202026__indexre_tett_fooldal__betoresi_kiserlet__heti_harommillio_olvaso__meg_all_de_mar_eldolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94de9e44-dcaf-4613-a353-4d43445b246f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d0fb56-bb89-47e9-8dcf-025bc7c79f95","keywords":null,"link":"/360/202026__indexre_tett_fooldal__betoresi_kiserlet__heti_harommillio_olvaso__meg_all_de_mar_eldolt","timestamp":"2020. június. 25. 13:00","title":"Csak az apropót várja a Fidesz, hogy levadássza az Indexet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc76a69-eaac-489a-ab8d-9c7b278ced0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2022-ben érhet vissza a szlovák gazdaság a járvány előtti szintre.","shortLead":"2022-ben érhet vissza a szlovák gazdaság a járvány előtti szintre.","id":"20200625_szlovakia_recesszio_visszaeses_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fc76a69-eaac-489a-ab8d-9c7b278ced0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fa88f5b-3a84-4c2b-adca-6e95e8ef8377","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_szlovakia_recesszio_visszaeses_jarvany","timestamp":"2020. június. 25. 09:11","title":"Közel 10 százalékos recesszióra készül Szlovákia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc063720-266d-4228-8756-d1c4bce82981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombattól él az új sebességhatár, és heteken belül kiírják a közbeszerzési eljárást a rossz állapotú híd felújítására.","shortLead":"Szombattól él az új sebességhatár, és heteken belül kiírják a közbeszerzési eljárást a rossz állapotú híd felújítására.","id":"20200624_sebesseghatar_Lanchid_augusztus_20","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc063720-266d-4228-8756-d1c4bce82981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9384e9e4-200c-48a1-897f-224360465b81","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_sebesseghatar_Lanchid_augusztus_20","timestamp":"2020. június. 24. 16:45","title":"Legfeljebb 30-cal lehet áthajtani a Lánchídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053e6c26-dcfb-4dad-a2ab-84f04ac4a1f5","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Mindenkinek nagy lépés az érettségi megszerzése, de vannak olyan diákok, akik olyan hátránnyal indulnak, hogy kisebb csodával ér fel a sikeres vizsga. Egy miskolci iskola kifejezetten a legalsó társadalmi rétegekből származó gyerekeket juttatja el eddig a pontig. Másfél évtizede működik, majdnem be kellett zárni, de úgy tűnik, megmenekül a Dr. Ámbédkar Iskola. A bizonyítványosztáson jártunk, és hihetetlen történeteket hallottunk ","shortLead":"Mindenkinek nagy lépés az érettségi megszerzése, de vannak olyan diákok, akik olyan hátránnyal indulnak, hogy kisebb...","id":"20200625_Ambedkar_erettsegi_cigany_roma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=053e6c26-dcfb-4dad-a2ab-84f04ac4a1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dc6f8b-ba6f-4105-84ab-fd98e910c4a1","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Ambedkar_erettsegi_cigany_roma","timestamp":"2020. június. 25. 06:30","title":"„Már általános iskolában eldöntöttem, hogy kitörök innen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem nyomoznak a Budapest-Belgrád vasút költségei miatt, belföldi turistákat csábítanának Budapestre, rekordszámú új fertőzöttet regisztráltak az USA-ban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nem nyomoznak a Budapest-Belgrád vasút költségei miatt, belföldi turistákat csábítanának Budapestre, rekordszámú új...","id":"20200626_Radar360_Panikolhatott_a_kormany_380_millio_megy_nemet_lobbizasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d2cac3-29de-4d08-bc87-a43d800ce52f","keywords":null,"link":"/360/20200626_Radar360_Panikolhatott_a_kormany_380_millio_megy_nemet_lobbizasra","timestamp":"2020. június. 26. 08:00","title":"Radar360: A pánik miatt lehet ennyi lélegeztetőgép, 380 millió megy német lobbizásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f5a553-dc1b-401d-b79b-48cf32a6bd4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem szakadt be a forintárfolyam a kamatdöntés után, de szinte megállás nélkül gyengül.","shortLead":"Nem szakadt be a forintárfolyam a kamatdöntés után, de szinte megállás nélkül gyengül.","id":"20200624_forint_euro_alapkamat_arfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33f5a553-dc1b-401d-b79b-48cf32a6bd4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0088c9cb-2b3d-41e1-8c8c-94fd5d15ac99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_forint_euro_alapkamat_arfolyam","timestamp":"2020. június. 24. 19:29","title":"352 közelébe gyengült a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarok, felhőszakadás és UV-sugárzás miatt is figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.\r

","shortLead":"Zivatarok, felhőszakadás és UV-sugárzás miatt is figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.\r

","id":"20200625_idojaras_figyelmeztetes_zivatar_felhoszakadas_uv_b_sugarzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6f7e92-3e3b-4595-939f-792d861cfacf","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_idojaras_figyelmeztetes_zivatar_felhoszakadas_uv_b_sugarzas","timestamp":"2020. június. 25. 18:29","title":"Viharos és perzselő péntekre készülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]