[{"available":true,"c_guid":"1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft Defender fejlesztői szerint igen hatékony védelmet nyújt az androidos készülékeken is. Bétaverzióban már kipróbálható, de telepítése egyelőre igen bonyolult.","shortLead":"A Microsoft Defender fejlesztői szerint igen hatékony védelmet nyújt az androidos készülékeken is. Bétaverzióban már...","id":"20200625_microsoft_defender_androidos_alkalmazas_virusirto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eacc4ae-4f28-4c5a-b360-57d8be9e3623","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_microsoft_defender_androidos_alkalmazas_virusirto","timestamp":"2020. június. 25. 08:03","title":"Már kipróbálható Androidon az a vírusirtó, amit a Windowsba is beépít a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7499b605-af77-4abf-a6fb-de94ea08f3cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiányzó térkövek és vízilósimogatás miatt is főhet a feje az intézmény vezetésének.","shortLead":"Hiányzó térkövek és vízilósimogatás miatt is főhet a feje az intézmény vezetésének.","id":"20200624_allatkert_nav_szabalytalansagok_vizsgalatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7499b605-af77-4abf-a6fb-de94ea08f3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adca20eb-d027-442d-b950-1657e470dbae","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_allatkert_nav_szabalytalansagok_vizsgalatok","timestamp":"2020. június. 24. 18:09","title":"Átlátszó: a NAV vitt el iratokat az állatkerttől, több feljelentést is tettek az intézmény ügyei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2841f7de-01a6-4901-b85b-14c365aef186","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA-nak köszönhetően már arról is vannak ismereteink, hogyan fest a naplemente a Földön túli bolygókon.","shortLead":"A NASA-nak köszönhetően már arról is vannak ismereteink, hogyan fest a naplemente a Földön túli bolygókon.","id":"20200625_naplemente_venusz_uranusz_mars_titan_trappist_1e_bolygok_nasa_szimulacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2841f7de-01a6-4901-b85b-14c365aef186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55de6251-a741-449c-bd10-a56ba0d2d3ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_naplemente_venusz_uranusz_mars_titan_trappist_1e_bolygok_nasa_szimulacio","timestamp":"2020. június. 25. 08:33","title":"Videón mutatja meg a NASA, milyen a naplemente más bolygókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rablógyilkosság és erőszak vádjával áll bíróság elé két férfi Nigériában, az áldozatuk egy magyar nő volt.","shortLead":"Rablógyilkosság és erőszak vádjával áll bíróság elé két férfi Nigériában, az áldozatuk egy magyar nő volt.","id":"20200624_nigeria_lagos_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51de9eca-d32a-4d67-b124-90eabf6e7fdc","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_nigeria_lagos_gyilkossag","timestamp":"2020. június. 24. 20:08","title":"Egy Nigériában élő magyar nő meggyilkolása miatt emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újra nő a koronavírusos fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában is, részben visszaállítják a korábbi szigorúbb szabályokat.","shortLead":"Újra nő a koronavírusos fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában is, részben visszaállítják a korábbi...","id":"20200624_Horvatorszag_Szlovenia_szigoritas_beutazas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c01f55-7678-40f4-a6da-e7c34d9c03c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_Horvatorszag_Szlovenia_szigoritas_beutazas_koronavirus","timestamp":"2020. június. 24. 19:08","title":"Horvátország és Szlovénia is szigorít a beutazás szabályain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2a5e97-9b6f-4d42-9c87-8cdf35bd437a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belügyi tárca miniszterhelyettese megfertőződött egy utazása közben, a minisztérium épületét lezárták.","shortLead":"A belügyi tárca miniszterhelyettese megfertőződött egy utazása közben, a minisztérium épületét lezárták.","id":"20200626_kolumbia_koronavirus_belugyminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a2a5e97-9b6f-4d42-9c87-8cdf35bd437a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad74c4bc-07d9-4ce9-978b-d5640eff85bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_kolumbia_koronavirus_belugyminiszterium","timestamp":"2020. június. 26. 06:55","title":"Kolumbiában a koronavírus már a belügyminisztériumban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány nem vagyonkezelőként jár el, amikor pénzeket csoportosít át a költségvetésben, ezért nem merülhet fel a hűtlen kezelés gyanúja.","shortLead":"A kormány nem vagyonkezelőként jár el, amikor pénzeket csoportosít át a költségvetésben, ezért nem merülhet fel...","id":"20200625_Az_ugyeszseg_elutasitotta_Szel_Bernadett_BudapestBelgrad_vasut_epitese_miatt_tett_feljelenteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddddd52f-ac96-46c4-a1b9-5e440a9ba399","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_Az_ugyeszseg_elutasitotta_Szel_Bernadett_BudapestBelgrad_vasut_epitese_miatt_tett_feljelenteset","timestamp":"2020. június. 25. 18:26","title":"Az ügyészség elutasította Szél Bernadett a Budapest–Belgrád vasút építése miatt tett feljelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rekordert összesen 48 alkalommal pótdíjazták, és nyolc végrehajtási eljárás indult ellene.","shortLead":"A rekordert összesen 48 alkalommal pótdíjazták, és nyolc végrehajtási eljárás indult ellene.","id":"20200625_buntetes_bliccelo_BKK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a7265f-4cd6-454e-b74e-f922080121a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_buntetes_bliccelo_BKK","timestamp":"2020. június. 25. 07:59","title":"Közel kétmillió forintos büntetést fizetett egy bliccelő a BKK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]