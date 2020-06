Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BM továbbra is a készletezésért felel.","shortLead":"A BM továbbra is a készletezésért felel.","id":"20200629_Pinter_Sandorbol_nem_lesz_egeszsegugyi_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e797606-faf4-4c26-a293-294493a40717","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Pinter_Sandorbol_nem_lesz_egeszsegugyi_miniszter","timestamp":"2020. június. 29. 18:42","title":"Pintér Sándorból nem lesz egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH szerint az egyik legnagyobb magyar kereskedelmi csatorna üzemeltetője nem szolgáltatott információkat a Central Digitális Média Kft-vel megszerzésére irányuló üzlettel kapcsolatban, ezért 20 millió forintra büntették.","shortLead":"A GVH szerint az egyik legnagyobb magyar kereskedelmi csatorna üzemeltetője nem szolgáltatott információkat a Central...","id":"20200630_RTL_Gazdasagi_Versenyhivatal_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461d2703-3e25-4e38-84e6-2e111cba7cf2","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_RTL_Gazdasagi_Versenyhivatal_buntetes","timestamp":"2020. június. 30. 19:18","title":" Nem engedték bevásárolni a magyar RTL-t, sőt, meg is büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7a3994-1327-4a0d-874d-3b2a27f2098d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A perzsa állam az iráni Forradalmi Gárda tábornokának meggyilkolásával vádolja az amerikai elnököt és több tucat washingtoni tisztségviselőt.\r

","shortLead":"A perzsa állam az iráni Forradalmi Gárda tábornokának meggyilkolásával vádolja az amerikai elnököt és több tucat...","id":"20200629_iran_teheran_donald_trump_kaszim_szulejmani_drontamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f7a3994-1327-4a0d-874d-3b2a27f2098d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88005f5-790c-4df3-a010-ad276e2cde3b","keywords":null,"link":"/vilag/20200629_iran_teheran_donald_trump_kaszim_szulejmani_drontamadas","timestamp":"2020. június. 29. 15:10","title":"Irán elfogatóparancsot adott ki Donald Trump ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd396c5a-942f-41e8-ab01-fadd33942350","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A járványválságban sem csügged az idén 70 éves Móra Kiadó, amelynek tulajdonosa a Kossuth-díjas író, Janikovszky Éva fia. A HVG-nek adott interjújában Janikovszky János mesél a könyvműhely privatizációjáról is, és elárulja azt is, hogy milyen üzleti sikereket hozott számukra a digitális oktatás.","shortLead":"A járványválságban sem csügged az idén 70 éves Móra Kiadó, amelynek tulajdonosa a Kossuth-díjas író, Janikovszky Éva...","id":"202023__janikovszky_janos__csabitasrol_karokrol__szellemi_vagyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd396c5a-942f-41e8-ab01-fadd33942350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fea8fcb-032c-42db-8585-eba72659f187","keywords":null,"link":"/360/202023__janikovszky_janos__csabitasrol_karokrol__szellemi_vagyon","timestamp":"2020. június. 30. 19:00","title":"Mint a mesében: a vírus ellen is van csodaszere a gyerekkönyvkiadónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legutóbbi értesülések szerint a megszokottnál olcsóbb lehet az őszre várt iPhone 12. Ez pedig már elgondolkoztathatja az androidosokat, hogy váltsanak-e.","shortLead":"A legutóbbi értesülések szerint a megszokottnál olcsóbb lehet az őszre várt iPhone 12. Ez pedig már elgondolkoztathatja...","id":"20200630_apple_iphone_12_olcsobb_modell_4g_lcd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5df948-b57a-49a6-97f8-bb58ea6ab67f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_apple_iphone_12_olcsobb_modell_4g_lcd","timestamp":"2020. június. 30. 19:03","title":"Olyan olcsó iPhone jöhet, amivel feladhatja a leckét az Apple az androidosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688c157e-badf-4b62-9552-4e9e2f24e4eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 14 bétaverziójának forráskódjában kotorászva két Twitter-felhasználó is olyan részletre bukkant, amely arról árulkodik, hogy erősebb lesz a 4K-s videók készítésében az iPhone 12, mint az Apple mostani telefonjai.","shortLead":"Az iOS 14 bétaverziójának forráskódjában kotorászva két Twitter-felhasználó is olyan részletre bukkant, amely arról...","id":"20200629_apple_iphone_12_ios_14_4k_videorogzites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=688c157e-badf-4b62-9552-4e9e2f24e4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c1dc500-b557-4cda-9c8a-06600791ed07","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_apple_iphone_12_ios_14_4k_videorogzites","timestamp":"2020. június. 29. 19:03","title":"Érdekes részletre bukkantak az iOS 14 forráskódjában, új funkcióval jöhet az iPhone 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179e9ff9-573c-457b-b1d9-01354c353666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Beszédes fotót osztott meg Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.","shortLead":"Beszédes fotót osztott meg Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.","id":"20200629_napon_hagyott_auto_levego_forrosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=179e9ff9-573c-457b-b1d9-01354c353666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5836fb82-e36c-40a4-b277-085e6f9191a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200629_napon_hagyott_auto_levego_forrosag","timestamp":"2020. június. 29. 12:24","title":"Már 5 perc alatt nagyon forróvá válhat a levegő egy kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A még májusban beígért intézkedés körül eddig is gyanúsan nagy volt a nagy csönd. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szavaiból azonban nemcsak az derült ki, hogy nincs ilyen program, hanem, hogy nem is tartaná jó ötletnek, ha lenne. ","shortLead":"A még májusban beígért intézkedés körül eddig is gyanúsan nagy volt a nagy csönd. A Miniszterelnökséget vezető...","id":"20200629_allam_munkaero_honvedseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c223777-e286-4b60-a031-4cb79a8c62b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_allam_munkaero_honvedseg","timestamp":"2020. június. 29. 06:30","title":"Szinte semmi sem maradt Orbán nagy ígéretéből: nyoma veszett az állami munkaerő-felszívó programnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]