[{"available":true,"c_guid":"569aa960-c83c-426e-8e34-780d09e5b221","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem veti szét az erő a régi német technikát, de a végsebessége rendben van.","shortLead":"Nem veti szét az erő a régi német technikát, de a végsebessége rendben van.","id":"20200710_padlogaz_igy_szaguld_autopalyan_180nal_egy_regi_dizel_merci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=569aa960-c83c-426e-8e34-780d09e5b221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6702c0df-501d-4999-a96a-72e885106e78","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_padlogaz_igy_szaguld_autopalyan_180nal_egy_regi_dizel_merci","timestamp":"2020. július. 10. 09:53","title":"Padlógáz: így száguld az autópályán 180-nal egy régi dízel Merci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"133 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük hatan vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"133 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük hatan vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200710_Koronavirus_harom_uj_fertozott_meghalt_ket_idos_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405f9f8f-519c-43e6-8406-4abe3d50b13c","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_Koronavirus_harom_uj_fertozott_meghalt_ket_idos_beteg","timestamp":"2020. július. 10. 09:01","title":"Koronavírus: három új fertőzött, meghalt két idős beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"Oroszi Babett","category":"elet","description":"\"Zajlik a találkozó új időpontjának egyeztetése\" – közölte az EMMI, miután Ungár Péter LMP-s képviselő rákérdezett, mikor fog Rácz Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár találkozni a fiatal tanárokkal, akik március óta szeretnének beszélni vele, hiába. Ez az egyeztetés információink szerint úgy zajlik, hogy egyáltalán nem keresik a fiatal tanárokat. ","shortLead":"\"Zajlik a találkozó új időpontjának egyeztetése\" – közölte az EMMI, miután Ungár Péter LMP-s képviselő rákérdezett...","id":"20200710_Raz_Zsofia_ugy_egyeztet_a_fiatal_tanarokkal_hogy_meg_sem_keresi_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ec8d79-13da-438a-be67-2c67d73ecf48","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Raz_Zsofia_ugy_egyeztet_a_fiatal_tanarokkal_hogy_meg_sem_keresi_oket","timestamp":"2020. július. 10. 15:00","title":"Rácz Zsófia úgy egyeztet a fiatal tanárokkal, hogy meg sem keresi őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed17634e-b0cf-4499-a6e6-9060a934ac78","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Csepeli Lelkészi Kört megalapító Hantos Jenő munkáját is így ismerték el.","shortLead":"A Csepeli Lelkészi Kört megalapító Hantos Jenő munkáját is így ismerték el.","id":"20200710_tarlos_istvan_csepel_diszpolgar_hantos_jeno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed17634e-b0cf-4499-a6e6-9060a934ac78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81d695d-0296-466d-94a1-2a67a9675416","keywords":null,"link":"/kultura/20200710_tarlos_istvan_csepel_diszpolgar_hantos_jeno","timestamp":"2020. július. 10. 17:25","title":"Csepel díszpolgára lett Tarlós István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a805b948-bcbf-4b59-99be-db3e8579a887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az évek óta igen népszerű MailTrack Chrome-bővítmény tudását immár az okostelefonunkon is kihasználhatjuk.","shortLead":"Az évek óta igen népszerű MailTrack Chrome-bővítmény tudását immár az okostelefonunkon is kihasználhatjuk.","id":"20200709_mailtrack_ios_android_alkalmazas_gmail_elolvastak_e_a_levelemet_olvasasi_nyugta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a805b948-bcbf-4b59-99be-db3e8579a887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ab66c8-8878-4fd3-83de-3d62cbf0a807","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_mailtrack_ios_android_alkalmazas_gmail_elolvastak_e_a_levelemet_olvasasi_nyugta","timestamp":"2020. július. 09. 09:03","title":"Ha iPhone-ja van, ha androidos telefonja: ezzel megtudhatja, elolvasták-e már a levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac4eb8b-52ab-4f6f-9a49-1e138df0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Déli pályaudvaron kicserélik az üvegfalat. A munkálatok ideje alatt több lépcsőt is lezárnak, a MÁV egy grafikán mutatta be, hogyan változik a gyalogosközlekedés.","shortLead":"A Déli pályaudvaron kicserélik az üvegfalat. A munkálatok ideje alatt több lépcsőt is lezárnak, a MÁV egy grafikán...","id":"20200709_deli_palyaudvar_uvegfal_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bac4eb8b-52ab-4f6f-9a49-1e138df0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e0ee8e-793b-4c44-9b53-d09efc617e66","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_deli_palyaudvar_uvegfal_felujitas","timestamp":"2020. július. 09. 19:55","title":"Kicserélik a Déli pályaudvar repedezett üvegfalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9215ea-2c3c-4432-9a3f-e47008c83ef6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő szerint a magyar férfiember archetípusa a gazda.","shortLead":"A kormányfő szerint a magyar férfiember archetípusa a gazda.","id":"20200709_orban_viktor_lanchid_magyar_videk_agrarium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa9215ea-2c3c-4432-9a3f-e47008c83ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad2c863-6001-463a-9777-3469d152af34","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_orban_viktor_lanchid_magyar_videk_agrarium","timestamp":"2020. július. 09. 12:55","title":"Orbán: Nehéz megérteni a Lánchíd körüli szerencsétlenkedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9a563d-169a-4a4a-b82d-449b614d259a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Ott van előttem, hogy mi történhet ezekkel a gyerekekkel, és nem tudom túl tenni magam rajta\" – mondta Szabó Zsófi műsorvezető az RTL Klub Reggeli című műsorában. ","shortLead":"\"Ott van előttem, hogy mi történhet ezekkel a gyerekekkel, és nem tudom túl tenni magam rajta\" – mondta Szabó Zsófi...","id":"20200709_Adasban_sirta_el_magat_a_Reggeli_musorvezetoje_a_Kaletaugy_emlegetesekor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b9a563d-169a-4a4a-b82d-449b614d259a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f8addf-e1b7-401c-a8c3-bb450866c715","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Adasban_sirta_el_magat_a_Reggeli_musorvezetoje_a_Kaletaugy_emlegetesekor","timestamp":"2020. július. 09. 10:43","title":"Adásban sírta el magát a Reggeli műsorvezetője a Kaleta-ügy emlegetésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]