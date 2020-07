Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18af490d-8d0c-44b5-8942-478c7ceb925a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szülők jogainak a megsértésére hivatkozva a lengyel igazságügyi miniszter kiléptetné országát a nőkkel szembeni erőszakról szóló európai egyezményből.","shortLead":"A szülők jogainak a megsértésére hivatkozva a lengyel igazságügyi miniszter kiléptetné országát a nőkkel szembeni...","id":"20200725_Lengyelorszag_kilep_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_konvenciobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18af490d-8d0c-44b5-8942-478c7ceb925a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e931f199-06eb-4824-ab52-1b89f7eb06b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Lengyelorszag_kilep_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_konvenciobol","timestamp":"2020. július. 25. 18:21","title":"Lengyelország kilép a nők elleni erőszakról szóló konvencióból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olaszországban szigorúan ellenőrzik a koronavírus-járvány miatt elrendelt óvintézkedések betartását. A szabályok megszegői 400 és 1000 euró közötti bírságra számíthatnak.\r

\r

","shortLead":"Olaszországban szigorúan ellenőrzik a koronavírus-járvány miatt elrendelt óvintézkedések betartását. A szabályok...","id":"20200726_Akar_1000_eurora_is_buntethetnek_a_koronaviruskorlatozasok_megszegese_miatt_Olaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8105fd9-55bb-45cb-a033-b68d12108e62","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Akar_1000_eurora_is_buntethetnek_a_koronaviruskorlatozasok_megszegese_miatt_Olaszorszagban","timestamp":"2020. július. 26. 18:55","title":"Akár 1000 euróra is büntethetik Olaszországban, ha nem visel szájmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bár Larry Kudlow, Donald Trump amerikai elnök gazdaságpolitikai főtanácsadója gazdasági tényekkel igazolta az újabb mentőcsomagot, de a politikai szándék világos: Trump nem akarja elveszíteni a novemberi elnökválasztást.","shortLead":"Bár Larry Kudlow, Donald Trump amerikai elnök gazdaságpolitikai főtanácsadója gazdasági tényekkel igazolta az újabb...","id":"20200727_Minden_amerikai_ujabb_1200_dollart_kap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa06c41a-e394-49d1-a8ff-f986185dc78b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200727_Minden_amerikai_ujabb_1200_dollart_kap","timestamp":"2020. július. 27. 14:32","title":"Minden amerikai újabb 1200 dollárt kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem maradhatott a Nemzeti Választási Bizottságban az Index igazgatóságának elnöke a Válasz Online értesülése szerint. Úgy tudjuk, Bodolai László felfüggesztette műsorát a Tilos Rádiónál.","shortLead":"Nem maradhatott a Nemzeti Választási Bizottságban az Index igazgatóságának elnöke a Válasz Online értesülése szerint...","id":"20200727_index_bodolai_sztankoczy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef728420-abc2-4bcf-95b0-91bc86737b6a","keywords":null,"link":"/kkv/20200727_index_bodolai_sztankoczy","timestamp":"2020. július. 27. 12:46","title":"Válasz: Bodolai László kikerült a Tilosból és a választási bizottságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK alapító vezérigazgatóját az Indexen jelentette be Tarlós István, és ott is búcsúzott a tisztségétől. Vitézy Dávid érzelmes posztban idézi fel, mi mindent köszönhet Magyarország vezető hírportáljának.","shortLead":"A BKK alapító vezérigazgatóját az Indexen jelentette be Tarlós István, és ott is búcsúzott a tisztségétől. Vitézy Dávid...","id":"20200726_Vitezy_David_az_Index_tragediajarol_Remelem_lesz_masik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4282b5e7-6ca0-4e67-a250-9b6d4d18b838","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Vitezy_David_az_Index_tragediajarol_Remelem_lesz_masik","timestamp":"2020. július. 26. 21:30","title":"Vitézy Dávid: Másképp alakult volna minden, ha nincs Index. Remélem, lesz másik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a73f94-c27f-422b-a29c-07eb78817ddf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A problémát a hétvégi villámárvíz okozta, amely elöntötte a nagyatádi vízművet. \r

","shortLead":"A problémát a hétvégi villámárvíz okozta, amely elöntötte a nagyatádi vízművet. \r

","id":"20200726_villamarviz_somogy_megye_vizhiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99a73f94-c27f-422b-a29c-07eb78817ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0446f841-6f9b-4dd6-af05-a79faf053c40","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_villamarviz_somogy_megye_vizhiany","timestamp":"2020. július. 26. 18:15","title":"Több somogyi településen szünetel a vízellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a62e92b2-5b85-449f-9c6e-6bd81cea522e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tanárnő érezte magát rosszul, de kiderült, nem kapta el a vírust.","shortLead":"Egy tanárnő érezte magát rosszul, de kiderült, nem kapta el a vírust.","id":"20200725_Koronavirusgyanu_miatt_karantenba_kerultek_taborozo_gyerekek_Sarkadon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a62e92b2-5b85-449f-9c6e-6bd81cea522e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aaf91ef-3f9f-4278-8fd9-4cf17e016981","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Koronavirusgyanu_miatt_karantenba_kerultek_taborozo_gyerekek_Sarkadon","timestamp":"2020. július. 25. 21:20","title":"Koronavírus-gyanú miatt karanténba kerültek táborozó gyerekek Sarkadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Már 65 ezerhez közelít az ukrajnai koronavírus-fertőzöttek száma.","shortLead":"Már 65 ezerhez közelít az ukrajnai koronavírus-fertőzöttek száma.","id":"20200726_ukrajna_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edda9ec1-9cac-4d0b-9865-69fded779544","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_ukrajna_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. július. 26. 13:56","title":"Egy nap alatt közel ezer fertőzöttet találtak Ukrajnában, meghalt a válogatott orvosa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]