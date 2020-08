Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Washington szerint sok esetben jogtalan a támogatás, de tény, a célt, vagyis a munkahelyek megtartását segíti.","shortLead":"Washington szerint sok esetben jogtalan a támogatás, de tény, a célt, vagyis a munkahelyek megtartását segíti.","id":"20200803_Sok_kinai_ceg_is_profital_Trump_koronavirussegelyebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddeb3ca-20de-4570-b302-113485d51017","keywords":null,"link":"/kkv/20200803_Sok_kinai_ceg_is_profital_Trump_koronavirussegelyebol","timestamp":"2020. augusztus. 03. 15:16","title":"Sok kínai cég is profitál Trump koronavírus-segélyéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88b821a-2dfb-4153-806d-a96a57d4825d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Leszedi a keresztvizet az uniós csúcson jóváhagyott hosszú távú költségvetésről R. Daniel Kelemen, az amerikai Rutgers Egyetem politológiaprofesszora, aki úgy ítéli meg, hogy a döntés azt igazolja: az EU már régóta feladta, hogy megkövetelje a jogállamot a tagországoktól. ","shortLead":"Leszedi a keresztvizet az uniós csúcson jóváhagyott hosszú távú költségvetésről R. Daniel Kelemen, az amerikai Rutgers...","id":"20200802_Foreign_Policy__Az_EU_eladta_a_lelket_Orbannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b88b821a-2dfb-4153-806d-a96a57d4825d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85df06d-5e5a-46b9-9ff1-22c5bfdf2862","keywords":null,"link":"/360/20200802_Foreign_Policy__Az_EU_eladta_a_lelket_Orbannak","timestamp":"2020. augusztus. 02. 09:30","title":"Foreign Policy – Az EU eladta a lelkét Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3961269-a362-41a3-a661-dbfe0b51800c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A lányokat drogfutárnak is használták. A rendőrség a banda minden tagját elfogta.","shortLead":"A lányokat drogfutárnak is használták. A rendőrség a banda minden tagját elfogta.","id":"20200802_gyermekprostitucio_prostitucio_kabitoszer_budapest_belvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3961269-a362-41a3-a661-dbfe0b51800c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1878c046-545e-4301-9669-de1ee7f483e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_gyermekprostitucio_prostitucio_kabitoszer_budapest_belvaros","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:48","title":"Kiskorú lányokat futtató bandát fogtak el Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c832709e-6685-423c-bbf3-1cc6d45bb002","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az egyik e-roller a kisebb mérete és kedvezőbb ára, a másik pedig nagyobb hatótávja és erősebb motorja révén hódíthat. Kipróbáltuk, hogy milyen gyorsan és milyen messzire lehet suhanni a Xiaomi kétkerekűjeivel. ","shortLead":"Az egyik e-roller a kisebb mérete és kedvezőbb ára, a másik pedig nagyobb hatótávja és erősebb motorja révén hódíthat...","id":"20200802_xiaomi_elektromos_roller_tesztelt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c832709e-6685-423c-bbf3-1cc6d45bb002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f78a134-66b9-493f-934a-97926d744192","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_xiaomi_elektromos_roller_tesztelt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 02. 19:46","title":"Milyen gyorsan és milyen messzire lehet eljutni a Xiaomi elektromos rollerjeivel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"360","description":"Mintha nem volna elég baj, megszólalt Gyurcsány Ferenc is. ","shortLead":"Mintha nem volna elég baj, megszólalt Gyurcsány Ferenc is. ","id":"20200803_TGM_A_Vidnyanszkyugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42b29f0-2f0e-46d9-bc53-8a81ae8d8beb","keywords":null,"link":"/360/20200803_TGM_A_Vidnyanszkyugy","timestamp":"2020. augusztus. 03. 15:30","title":"TGM: A Vidnyánszky-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9afd40a0-31c2-449a-8794-7dbc4031934e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olaszországban egy hegyi úton bukott, és szorult be egy kocsi alá egy motorkerékpáros.","shortLead":"Olaszországban egy hegyi úton bukott, és szorult be egy kocsi alá egy motorkerékpáros.","id":"20200803_Video_Auto_ala_csuszott_egy_motoros_de_meg_olcson_meguszta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9afd40a0-31c2-449a-8794-7dbc4031934e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ea7a78-cf90-4c48-80ae-2a9556aa4c19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_Video_Auto_ala_csuszott_egy_motoros_de_meg_olcson_meguszta","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:12","title":"Videó: Ijesztő, ahogyan autó alá csúszik a motoros, de viszonylag olcsón megúszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időnként nem árt, ha gyorsabban vagy lassabban tudunk megnézni egy-egy filmrészletet, például hogy jobban halljunk egy részletet, esetleg átpörgessünk érdektelenebb jeleneteket. Ebben az ügyben lép előre az androidos Netflix alkalmazás.","shortLead":"Időnként nem árt, ha gyorsabban vagy lassabban tudunk megnézni egy-egy filmrészletet, például hogy jobban halljunk...","id":"20200803_androidos_netflix_app_tartalmak_lassitasa_gyorsitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e73c5a-1aa6-4b63-be3a-14afe565f599","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_androidos_netflix_app_tartalmak_lassitasa_gyorsitasa","timestamp":"2020. augusztus. 03. 11:03","title":"Androidon netflixezik? Hamarosan kap egy régen várt funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53c961e-ab3c-4e66-8d4d-1eda959cb67d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klinikai tesztelésnek vége, már csak a hivatalos jóváhagyásra várnak.","shortLead":"A klinikai tesztelésnek vége, már csak a hivatalos jóváhagyásra várnak.","id":"20200802_oroszorszag_koronavirus_elleni_oltas_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f53c961e-ab3c-4e66-8d4d-1eda959cb67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f693f4d0-bbeb-4a53-8a64-fa34350b7481","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_oroszorszag_koronavirus_elleni_oltas_vakcina","timestamp":"2020. augusztus. 02. 11:30","title":"Oroszország állítja, egy karnyújtásnyira vannak a koronavírus elleni védőoltástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]