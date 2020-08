Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fővárosi Kormányhivatal szerint a szakápolók közel fele hiányzik az intézményből. ","shortLead":"A Fővárosi Kormányhivatal szerint a szakápolók közel fele hiányzik az intézményből. ","id":"20200803_pesti_uti_Idosotthon_budapest_kormanyhivatal_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ffdac9-162f-4888-8491-312b31a2f362","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_pesti_uti_Idosotthon_budapest_kormanyhivatal_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:24","title":"Nem vehet fel új lakót a Pesti úti idősotthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok nemrég már bejelentette, hogy az amerikai felhasználók legjobbjait egy előre meghatározott keretből fogja kifizetni 2021-től. Most kiderült, Európában is megnyitja pénztárcáját a vállalat.","shortLead":"A TikTok nemrég már bejelentette, hogy az amerikai felhasználók legjobbjait egy előre meghatározott keretből fogja...","id":"20200803_tiktok_video_fizetes_influenszer_befolyasolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8596ebe-37e1-4b47-9c25-33f85d1d6a82","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_tiktok_video_fizetes_influenszer_befolyasolo","timestamp":"2020. augusztus. 03. 09:03","title":"Európában is pénzt ad a jobb videókért a TikTok, 20 milliárd forintot osztanak szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531ce04b-d396-46a1-afb2-f59ff61ef6e9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Busai Attila és Völgyi Dániel alig egy hétig állt alkalmazásban a Nyköping IBS-nél.","shortLead":"Busai Attila és Völgyi Dániel alig egy hétig állt alkalmazásban a Nyköping IBS-nél.","id":"20200803_bundakiraly_bundabotrany_foci_svedorszag_nykoping","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=531ce04b-d396-46a1-afb2-f59ff61ef6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe36fca-edcf-4784-a12e-d64d3e774b18","keywords":null,"link":"/sport/20200803_bundakiraly_bundabotrany_foci_svedorszag_nykoping","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:41","title":"Bundabotrányos kapcsolat miatt távozhat két magyar focista Svédországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új koronavírus okozta betegségen átesettek egy része magasabb arányban szenved pszichiátriai rendellenességekben, köztük poszt-traumatikus stresszben (PTSD), nyugtalanságban, álmatlanságban és depresszióban a milánói San Raffaele kórház által hétfőn közétett tanulmány szerint.","shortLead":"Az új koronavírus okozta betegségen átesettek egy része magasabb arányban szenved pszichiátriai rendellenességekben...","id":"20200803_pszichiatriai_rendellenesseg_koronavirus_depresszio_almatlansag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be7ad345-1f51-40ee-81e4-06790d727a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b039335-ca73-4d4c-95a4-8dfda3c78b83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_pszichiatriai_rendellenesseg_koronavirus_depresszio_almatlansag","timestamp":"2020. augusztus. 03. 20:26","title":"Nyugtalanság, álmatlanság és depresszió gyötri a koronavíruson átesettek egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80835f56-01da-4b1d-ab3c-ba1a81a79ee4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ma indult az iskolaőrök képzése, ennek apropóján a Duma Aktuál is megvizsgálta, milyen helyzetek adódhatnak a gyerekeket felügyelő biztonsági emberek hétköznapjaiban. ","shortLead":"Ma indult az iskolaőrök képzése, ennek apropóján a Duma Aktuál is megvizsgálta, milyen helyzetek adódhatnak...","id":"20200803_Duma_Aktual_Iskolaor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80835f56-01da-4b1d-ab3c-ba1a81a79ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd11e094-788e-4a89-99ed-6887b7552cf7","keywords":null,"link":"/360/20200803_Duma_Aktual_Iskolaor","timestamp":"2020. augusztus. 03. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ha az iskolaőr megállít gyorshajtásért, uzsonnával le lehet fizetni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06057f68-e30e-4038-ae19-02480355861e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az agyagbányában talált fosszília egy 1,75 méteres óriásdarué.","shortLead":"Az agyagbányában talált fosszília egy 1,75 méteres óriásdarué.","id":"20200803_koponya_oriasdaru_nemetorszag_lelet_paleontologus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06057f68-e30e-4038-ae19-02480355861e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ae4197-5bcc-4530-9b59-c47cc0ddaf04","keywords":null,"link":"/elet/20200803_koponya_oriasdaru_nemetorszag_lelet_paleontologus","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:20","title":"11 millió éves madár csontjait ásták ki Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aebd02a5-e99a-4d67-82d6-a262e561a9d6","c_author":"Ballai Vince - Ká Zoltán","category":"itthon","description":"Akár kisebb parcellákra is fel lehet majd szabdalni egyes strandokat, sűrűbben beépíteni a vízhez közeli területet Gárdonyban a Velencei-tónál, ahol egy sor strandot és parti telket minősítenének át. A helyiek és a nyaralótulajdonosok a szabadon hozzáférhető partot féltik, az önkormányzat viszont fejleszteni szeretne a turisztikai bevételekért. Annyira, hogy boldogan adtak el egy kempingnek parti területeket, majd minősítették át ezeket is. Helyszíni riport videóval.","shortLead":"Akár kisebb parcellákra is fel lehet majd szabdalni egyes strandokat, sűrűbben beépíteni a vízhez közeli területet...","id":"20200802_velenceito_gardony_agard_topart_strandok_atminositese_beepites_fejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aebd02a5-e99a-4d67-82d6-a262e561a9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d208dc38-24e8-4a1d-90ef-4445470386d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_velenceito_gardony_agard_topart_strandok_atminositese_beepites_fejlesztes","timestamp":"2020. augusztus. 02. 15:00","title":"\"Egy tavat nem lehet megvenni, reméljük\" - videós riport a Velencei-tóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62dce44-81f9-4d10-8136-1a4318ffcddc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kéttónusú fényezés, feltűnő króm díszítések és 5,6 méteres hossz. Ilyen egy kínai überlimuzin. ","shortLead":"Kéttónusú fényezés, feltűnő króm díszítések és 5,6 méteres hossz. Ilyen egy kínai überlimuzin. ","id":"20200803_A_kinai_luxusautok_csucsa_az_56_meteres_Hongqi_H9","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b62dce44-81f9-4d10-8136-1a4318ffcddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5187d1c-978d-4442-a137-3208705fa571","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_A_kinai_luxusautok_csucsa_az_56_meteres_Hongqi_H9","timestamp":"2020. augusztus. 03. 10:55","title":"A kínai luxusautók csúcsa az 5,6 méteres Hongqi H9+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]