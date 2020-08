Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ffd6f14-c919-4332-8ea3-c56d58bce7af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bejrúti tűzijátékgyár környéke szinte egy űrbéli tájra emlékeztet, a városon belül is apokaliptikus állapotok uralkodnak.","shortLead":"A bejrúti tűzijátékgyár környéke szinte egy űrbéli tájra emlékeztet, a városon belül is apokaliptikus állapotok...","id":"20200805_bejrut_robbanas_videok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ffd6f14-c919-4332-8ea3-c56d58bce7af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e0d50a-649a-41e4-a55e-98fe1071f628","keywords":null,"link":"/vilag/20200805_bejrut_robbanas_videok","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:04","title":"Sorra kerülnek elő a videók a robbanástól halálra rémülő bejrútiakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da478ade-189f-4d92-a411-f9dbc3007fe7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy embert ejtett túszul egy fegyveres a bankfiókban.","shortLead":"Négy embert ejtett túszul egy fegyveres a bankfiókban.","id":"20200806_Le_Havre_bank_tuszejtes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da478ade-189f-4d92-a411-f9dbc3007fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fbfc9c-d236-4177-80b1-2b3a6939c63f","keywords":null,"link":"/vilag/20200806_Le_Havre_bank_tuszejtes","timestamp":"2020. augusztus. 06. 20:29","title":"Túszokat ejtett egy férfi Le Havre-ban egy bankban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62268e07-0466-4488-94a7-eccb7fcd78a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vezérőrnagyot azzal gyanúsítják, hogy az irodájában szidta és meg is ütötte az egyik női beosztottját.","shortLead":"A vezérőrnagyot azzal gyanúsítják, hogy az irodájában szidta és meg is ütötte az egyik női beosztottját.","id":"20200805_Konnyu_testi_sertes_ORFK_vezerornagy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62268e07-0466-4488-94a7-eccb7fcd78a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd6a4a3-141c-4dff-896a-1bb86fe1e3b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Konnyu_testi_sertes_ORFK_vezerornagy","timestamp":"2020. augusztus. 05. 18:20","title":"Könnyű testi sértéssel gyanúsítják az ORFK egyik vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418a7b2-5191-43d1-af92-1be1eb982018","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több településen is ingadozik az áramszolgáltatás.","shortLead":"Több településen is ingadozik az áramszolgáltatás.","id":"20200804_Letarolta_a_vihar_BacsKiskunt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b418a7b2-5191-43d1-af92-1be1eb982018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4f2ed4-e5fb-4afc-a2c8-bd197dc0167a","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_Letarolta_a_vihar_BacsKiskunt","timestamp":"2020. augusztus. 04. 21:12","title":"Letarolta a vihar Bács-Kiskunt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Emmi szerint nem volt zaklatás az Operettszínházban, az áldozat azt állítja meg sem keresték. 