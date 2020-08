Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5311357e-d744-42df-9a53-b342c92504a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Épp online szertartást tartott, amikor a kikötői detonáció miatt szinte ráomlott a templom.","shortLead":"Épp online szertartást tartott, amikor a kikötői detonáció miatt szinte ráomlott a templom.","id":"20200806_Sokkolo_videon_menekul_egy_pap_a_bejruti_robbanas_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5311357e-d744-42df-9a53-b342c92504a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a16d2e-b2a6-4b0d-8381-a7a6928abf76","keywords":null,"link":"/elet/20200806_Sokkolo_videon_menekul_egy_pap_a_bejruti_robbanas_idejen","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:12","title":"Sokkoló videón menekül egy pap a bejrúti robbanás idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea326d7-e37a-4766-9edb-0a1ccf06b5cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel jelenleg is vizsgálja azt az adatszivárgást, amely során jelentős mennyiségű üzleti titok és más bizalmas információ került ki a céges hálózatról a nyílt internetre. Állítólag hackertámadás történt.","shortLead":"Az Intel jelenleg is vizsgálja azt az adatszivárgást, amely során jelentős mennyiségű üzleti titok és más bizalmas...","id":"20200807_intel_hacker_processzor_chip_adatszivargas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ea326d7-e37a-4766-9edb-0a1ccf06b5cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd8e311-d496-4865-9f4b-e828a8945746","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_intel_hacker_processzor_chip_adatszivargas","timestamp":"2020. augusztus. 07. 14:08","title":"Feltörték az Intel hálózatát, 20 GB bizalmas adatot loptak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fab0e1-7c2a-4afa-94bf-079e3245c5a1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Töröcskei István pannErgys pályafutására a cégbírósági bejegyzés tett pontot. ","shortLead":"Töröcskei István pannErgys pályafutására a cégbírósági bejegyzés tett pontot. ","id":"202032_pannergy_torocskeitavozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3fab0e1-7c2a-4afa-94bf-079e3245c5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7419e306-c4a3-4132-a35b-bef625a09e63","keywords":null,"link":"/360/202032_pannergy_torocskeitavozott","timestamp":"2020. augusztus. 06. 14:00","title":"A hűtlen kezeléssel gyanúsított volt bankvezérnek nincs helye egy tőzsdei cégben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Július végén adott pozitív koronavírustesztet az esztergomi Suzuki-gyár egyik dolgozója, a cég mindenkit leteszteltetett, aki kapcsolatba került vele, így még egy embernél mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Július végén adott pozitív koronavírustesztet az esztergomi Suzuki-gyár egyik dolgozója, a cég mindenkit...","id":"20200806_koronavirus_suzuki_gyar_Esztergom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf85222-ef34-44cb-8647-44c747404d60","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_koronavirus_suzuki_gyar_Esztergom","timestamp":"2020. augusztus. 06. 08:09","title":"Az esztergomi Suzuki-gyár két dolgozója koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec314217-2948-4c6d-9390-78f9559965d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel másfél évvel az után, hogy osztrák tulajdonba kerültek a magyarországi Kika-üzletek, az anyacég nevét veszik fel a boltok.","shortLead":"Közel másfél évvel az után, hogy osztrák tulajdonba kerültek a magyarországi Kika-üzletek, az anyacég nevét veszik fel...","id":"20200806_XXXLutz_Kika_atnevezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec314217-2948-4c6d-9390-78f9559965d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6af0ec9-914e-48f9-a393-386beed6439f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_XXXLutz_Kika_atnevezes","timestamp":"2020. augusztus. 06. 10:53","title":"XXXLutz néven folytatja a Kika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A BBC budapesti tudósítója 1987-ben kapott olyan támadást, mint most az Index-cikk miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A BBC budapesti tudósítója 1987-ben kapott olyan támadást, mint most az Index-cikk miatt. A hvg360 reggeli...","id":"20200807_Radar360_Milliok_Demeter_zenesztarsanak_keves_penz_a_tanaroknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7cfcff7-a598-48cc-ae67-f162aa8bdf07","keywords":null,"link":"/360/20200807_Radar360_Milliok_Demeter_zenesztarsanak_keves_penz_a_tanaroknak","timestamp":"2020. augusztus. 07. 07:57","title":"Radar360: Milliók Demeter zenésztársának, kevés pénz a tanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0910da84-4dbf-4124-9e23-8ec688280557","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ki fog lehajolni a sziszifuszi ganajtúrásért? Hogyan állhatunk bosszút? Vélemény. ","shortLead":"Ki fog lehajolni a sziszifuszi ganajtúrásért? Hogyan állhatunk bosszút? Vélemény. ","id":"20200806_Halotti_beszed_az_Index_hullaja_felett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0910da84-4dbf-4124-9e23-8ec688280557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2318e47c-aad8-4d40-9941-167828512b23","keywords":null,"link":"/360/20200806_Halotti_beszed_az_Index_hullaja_felett","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:00","title":"Tóta W.: Halotti beszéd az Index hullája felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e","c_author":"Slawomir Sierakowski","category":"360","description":"A magyar és a lengyel kormány elhajolt a pofon elől. Az igazi nyertes és a főbűnös viszont Németország. Vélemény, a lengyel Politikai Kritika mozgalom vezetőjétől.","shortLead":"A magyar és a lengyel kormány elhajolt a pofon elől. Az igazi nyertes és a főbűnös viszont Németország. Vélemény...","id":"20200807_Europa_megmenti_populistait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e2627e-4256-4861-aaf0-50b8a7ce8b2b","keywords":null,"link":"/360/20200807_Europa_megmenti_populistait","timestamp":"2020. augusztus. 07. 16:00","title":"Sławomir Sierakowski: Európa megmenti populistáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]