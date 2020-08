Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lottósorsolás!","shortLead":"Lottósorsolás!","id":"20200808_Mutatunk_ot_szamot_amelyekkel_on_is_milliokat_nyerhetett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d30f3b-a199-4861-a901-2b1520289459","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Mutatunk_ot_szamot_amelyekkel_on_is_milliokat_nyerhetett","timestamp":"2020. augusztus. 08. 19:57","title":"Mutatunk öt számot, amelyekkel ön is milliókat nyerhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f2ee53-04f1-4414-ae1f-b803aeca0d42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak azért tanít tovább az egyetemen, hogy a diákok ne maradjanak egyik napról a másikra tanár nélkül.","shortLead":"Csak azért tanít tovább az egyetemen, hogy a diákok ne maradjanak egyik napról a másikra tanár nélkül.","id":"20200807_Fullajtar_Andrea_a_Szinmuveszetirol_Eroszakos_hatalomatvetel_tortenik_semmi_mas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75f2ee53-04f1-4414-ae1f-b803aeca0d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32230078-5765-4502-a612-ce37a9bb3143","keywords":null,"link":"/kultura/20200807_Fullajtar_Andrea_a_Szinmuveszetirol_Eroszakos_hatalomatvetel_tortenik_semmi_mas","timestamp":"2020. augusztus. 07. 12:41","title":"Fullajtár Andrea a Színművészetiről: Erőszakos hatalomátvétel történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az „ártatlanság korától” a karaktertorzulásról árulkodó nyelvhasználaton át az életfogytiglani bűnhődésig mutatja be a méltán bukott diktátort Feitl István Ki volt Rákosi Mátyás? című könyve.\r

","shortLead":"Az „ártatlanság korától” a karaktertorzulásról árulkodó nyelvhasználaton át az életfogytiglani bűnhődésig mutatja be...","id":"202032_konyv__bukasra_itelve_feitl_istvan_ki_volt_rakosi_matyas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a63cb2f8-1db2-4d94-96ea-f7b9d369ff8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9125e72e-08ae-4976-81e5-e2c0d85e6406","keywords":null,"link":"/360/202032_konyv__bukasra_itelve_feitl_istvan_ki_volt_rakosi_matyas","timestamp":"2020. augusztus. 07. 12:00","title":"Gyilkos iróniával és áthallásokkal teli portré jelent meg Rákosi Mátyásról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f2ef093-71cd-46e5-8de6-dddafa576b12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik teknősről videó készült, amint a tenger felé igyekszik.","shortLead":"Az egyik teknősről videó készült, amint a tenger felé igyekszik.","id":"20200807_kisteknos_teknos_tojas_olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f2ef093-71cd-46e5-8de6-dddafa576b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e68e09-51b7-483c-ae10-5e4c9c11a0a9","keywords":null,"link":"/elet/20200807_kisteknos_teknos_tojas_olaszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 07. 12:48","title":"Elkezdtek kikelni a teknőcbébik az olasz strandokon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca4bc4e-f9e4-40d0-b379-c9cc50f1aca3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenlegi információk szerint augusztus végén mutatja be a Microsoft már nagyon várt összehajtható, androidos eszközét, a Surface Duót. Legutóbb a készülék akkumulátoráról érkeztek bíztató hírek.","shortLead":"A jelenlegi információk szerint augusztus végén mutatja be a Microsoft már nagyon várt összehajtható, androidos...","id":"20200807_microsoft_surface_duo_akkumulatora_uzemido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bca4bc4e-f9e4-40d0-b379-c9cc50f1aca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c85f11-75b2-4409-ba3a-a9f669053f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_microsoft_surface_duo_akkumulatora_uzemido","timestamp":"2020. augusztus. 07. 11:33","title":"Jó hír jött a Microsoft első androidos telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352dbaef-6e92-47e5-a0c1-cbc29df31ec4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szent Korona se óv meg a koronavírustól, otthon csörömpölhetnek csak a tarsolylemezek.","shortLead":"A Szent Korona se óv meg a koronavírustól, otthon csörömpölhetnek csak a tarsolylemezek.","id":"20200807_Elmarad_iden_a_Kurultaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=352dbaef-6e92-47e5-a0c1-cbc29df31ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140d8d4e-ef25-431b-842e-5df9efdaadb1","keywords":null,"link":"/kultura/20200807_Elmarad_iden_a_Kurultaj","timestamp":"2020. augusztus. 07. 13:52","title":"Elmarad idén a Kurultáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db51c6-888c-4dce-895e-ceb31fb05fbd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem lehet megállítani a tömeget, maszkot osztanak, és remélik a legjobbakat.","shortLead":"Nem lehet megállítani a tömeget, maszkot osztanak, és remélik a legjobbakat.","id":"20200807_250_ezres_motorostalalkozo_kezdodik_ma_Amerikaban_a_jarvany_kozepen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2db51c6-888c-4dce-895e-ceb31fb05fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51b38a8-fce2-4fde-8c92-28624628a1f3","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_250_ezres_motorostalalkozo_kezdodik_ma_Amerikaban_a_jarvany_kozepen","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:19","title":"250 ezres motorostalálkozó kezdődik ma Amerikában, a járvány közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456f3eba-3e6f-4c7f-bcd5-fa94aa0bfdca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nincsen hivatalos tájékoztatás az újságírók őrizetbe vételéről sem. Az elnökválasztásról tudósítottak.","shortLead":"Egyelőre nincsen hivatalos tájékoztatás az újságírók őrizetbe vételéről sem. Az elnökválasztásról tudósítottak.","id":"20200807_orizetbe_vett_ukran_ujsagirok_feheroroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=456f3eba-3e6f-4c7f-bcd5-fa94aa0bfdca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d21198e-f7ce-425d-afdf-c69aafa7bf8b","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_orizetbe_vett_ukran_ujsagirok_feheroroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 07. 21:20","title":"Elfogtak egy ukrán tévéstábot Fehéroroszországban, de nem árulják el, hogy miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]