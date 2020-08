Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Űrhajóival pedig túl akarja szárnyalni Elon Musk rakétáit a Roszkozmosz.","shortLead":"Űrhajóival pedig túl akarja szárnyalni Elon Musk rakétáit a Roszkozmosz.","id":"20200807_venusz_roszkozmosz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f089be8-5f97-44d8-85db-4189ad4b9a2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_venusz_roszkozmosz","timestamp":"2020. augusztus. 07. 21:39","title":"Célba vette a Vénuszt az orosz űrügynökség, mert \"sokkal érdekesebb, mint a Mars\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy ember meghalt a csehországi Bohumínban kigyulladt lakóházban, köztük több gyerek is. Családi vita áll a tragikus lakóháztűz hátterében.","shortLead":"Tizenegy ember meghalt a csehországi Bohumínban kigyulladt lakóházban, köztük több gyerek is. Családi vita áll...","id":"20200809_Nem_hivtak_meg_a_buliba_ezert_gyujtotta_fel_a_hazat_a_Bohuminban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f417ec9d-cc9f-4b83-be4a-a214450520f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Nem_hivtak_meg_a_buliba_ezert_gyujtotta_fel_a_hazat_a_Bohuminban","timestamp":"2020. augusztus. 09. 14:02","title":"Sok halott a csehországi lakóháztűzben: nem hívták meg a buliba, ezért gyújtogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lottósorsolás!","shortLead":"Lottósorsolás!","id":"20200808_Mutatunk_ot_szamot_amelyekkel_on_is_milliokat_nyerhetett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d30f3b-a199-4861-a901-2b1520289459","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Mutatunk_ot_szamot_amelyekkel_on_is_milliokat_nyerhetett","timestamp":"2020. augusztus. 08. 19:57","title":"Mutatunk öt számot, amelyekkel ön is milliókat nyerhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs orvosszakértői bizonyíték, így az ügyvéd szerint nem fogják bíróság elé állítani a kislány feltételezett gyilkosát. ","shortLead":"Nincs orvosszakértői bizonyíték, így az ügyvéd szerint nem fogják bíróság elé állítani a kislány feltételezett...","id":"20200809_Az_ugyvedje_szerint_nem_fog_a_birosag_ele_allni_a_Madeleine_McCannugy_gyanusitottja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c043b8-88be-4035-b652-224c1c52df42","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Az_ugyvedje_szerint_nem_fog_a_birosag_ele_allni_a_Madeleine_McCannugy_gyanusitottja","timestamp":"2020. augusztus. 09. 13:39","title":"Az ügyvédje szerint nem fogják bíróság elé állítani a Madeleine McCann megölésével gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cb2cfed-77db-4654-8394-613933f11d0a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Akármi is legyen a vasárnapi fehéroroszországi elnökválasztás végeredménye, az biztos, hogy az 1994 óta diktatórikus eszközökkel kormányzó Alekszandr Lukasenko nevével fémjelzett rezsim már sohasem lesz olyan, mint a „békeidőkben” volt. Az ellenzéknek most először van esélye az áttörésre és komoly csalások nélkül nem lehet szavatolni Lukasenko „győzelmét”.","shortLead":"Akármi is legyen a vasárnapi fehéroroszországi elnökválasztás végeredménye, az biztos, hogy az 1994 óta diktatórikus...","id":"20200808_Olyasmi_tortenhet_Feheroroszorszagban_amire_meg_sohasem_volt_pelda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cb2cfed-77db-4654-8394-613933f11d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ea26f7-4969-46bb-bab6-aef5f2a64f49","keywords":null,"link":"/vilag/20200808_Olyasmi_tortenhet_Feheroroszorszagban_amire_meg_sohasem_volt_pelda","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:00","title":"Olyasmi történhet Fehéroroszországban, amire még sohasem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mintegy ötven érintett lehet, állítólag nem engednek be hozzájuk ügyvédeket.","shortLead":"Mintegy ötven érintett lehet, állítólag nem engednek be hozzájuk ügyvédeket.","id":"20200808_Melegjogi_aktivistakat_tartoztattak_le_Varsoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82983751-ee46-4c31-92cf-b695c5a2e012","keywords":null,"link":"/vilag/20200808_Melegjogi_aktivistakat_tartoztattak_le_Varsoban","timestamp":"2020. augusztus. 08. 20:35","title":"Melegjogi aktivistákat tartóztattak le Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a79706-ab12-4907-9fb5-e800f3c2e2e1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Négy évtizede zárult a moszkvai nyári olimpia, amelyen az USA és legtöbb szövetségese nem vett részt a Szovjetunió afganisztáni inváziója miatt. A sportolókat érő washingtoni nyomásgyakorlás alig különbözött attól, mint amivel négy évvel később Moszkva elérte a Los Angeles-i játékok bosszúbojkottját.","shortLead":"Négy évtizede zárult a moszkvai nyári olimpia, amelyen az USA és legtöbb szövetségese nem vett részt a Szovjetunió...","id":"202032__moszkvai_olimpia__amerikai_bojkott__politikai_nyomas__tavoltartasi_vegzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61a79706-ab12-4907-9fb5-e800f3c2e2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d61f21-89a5-4e50-bad9-cac7b8a66e46","keywords":null,"link":"/360/202032__moszkvai_olimpia__amerikai_bojkott__politikai_nyomas__tavoltartasi_vegzes","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:00","title":"Az amerikai sportolókat is megdolgozta a politika a moszkvai olimpiai bojkottért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei félévében munkavállalók millióit kényszerítette a világjárvány arra, hogy villámgyorsan áttérjenek az otthoni munkavégzésre. A Lenovo új tanulmányában azt vizsgálja, hogy miként reagálnak világszerte a vállalatok a kialakult helyzetre, és hogyan tudnak az informatikai részlegek alkalmazkodni a távoli munkavégzés új korszakához. A munkavállalók támogatása kiemelt fontosságú, de ebben az időszakban ugyanilyen nagy hangsúlyt kell fektetni az adatok védelmére is.","shortLead":"Az idei félévében munkavállalók millióit kényszerítette a világjárvány arra, hogy villámgyorsan áttérjenek az otthoni...","id":"20200808_lenovo_bizalmas_adatok_vedelme_tavolrol_home_office_biztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d926f2b-ca39-417c-bfce-ea1dd929bde3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200808_lenovo_bizalmas_adatok_vedelme_tavolrol_home_office_biztonsag","timestamp":"2020. augusztus. 08. 12:03","title":"Annyi adatot hazaviszünk most a munkából, hogy új kihívások elé állítjuk a munkahelyünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]