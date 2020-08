Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" InterCity vonttal ütközött egy személyautó szombaton Győrben, a Tarkarét utcai vasúti átjáróban, a balesetben egy ember meghalt - közölte Ruskáné Takács Anita, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.\r

","shortLead":" InterCity vonttal ütközött egy személyautó szombaton Győrben, a Tarkarét utcai vasúti átjáróban, a balesetben...","id":"20200815_Vonattal_utkozott_egy_auto_Gyornel_a_balesetben_egy_ember_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbff66f4-ea71-4a01-9611-f9891f992950","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Vonattal_utkozott_egy_auto_Gyornel_a_balesetben_egy_ember_meghalt","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:28","title":"Vonattal ütközött egy autó Győrnél, a balesetben egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1736b96-40b0-48ff-bf9b-ccdca87cd688","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indonéz fiatal csak nézett ki a fejéből – ez pedig tízezreket érdekelt.","shortLead":"Az indonéz fiatal csak nézett ki a fejéből – ez pedig tízezreket érdekelt.","id":"20200814_youtuber_indonezia_semmitteves_videos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1736b96-40b0-48ff-bf9b-ccdca87cd688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0551172-8209-46d3-9ee6-71e507355a09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_youtuber_indonezia_semmitteves_videos","timestamp":"2020. augusztus. 14. 09:03","title":"Semmittevéssel ért el milliós nézettséget egy alig ismert youtuber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2e8c4e-01ff-4f86-a61c-5d70cc421833","c_author":"Rácz Judit","category":"360","description":"Jórészt pszichológiának tartja a karmesterséget a világhírű hegedűművész, aki egy ideje vezényel is, és 2015 óta vezeti Várdai Istvánnal az idén sűrítve, augusztus 16–19. között tartandó kamarazenei fesztivált, a Kaposfestet.","shortLead":"Jórészt pszichológiának tartja a karmesterséget a világhírű hegedűművész, aki egy ideje vezényel is, és 2015 óta vezeti...","id":"202033__barati_kristof_hegedumuvesz__naiv_onbizalomrol_probaidorol__egymasra_hatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a2e8c4e-01ff-4f86-a61c-5d70cc421833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c69d68e-6317-499e-a1f7-dfdc71f0bc55","keywords":null,"link":"/360/202033__barati_kristof_hegedumuvesz__naiv_onbizalomrol_probaidorol__egymasra_hatas","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:00","title":"Baráti Kristóf: Ha a karmester profi és kifinomult, szinte semmit sem kell magyaráznia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ddba34-36e4-4215-b2e0-d42b6c24fd9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két kérdést átengedett a négyből a helyi választási bizottság, amiket a tatai luxushotel-beruházással kapcsolatban kezdeményeztek helyi ellenzéki képviselők. Ha jogerőssé válnak, szeptemberben kezdődhet az aláírás-gyűjtés.","shortLead":"Két kérdést átengedett a négyből a helyi választási bizottság, amiket a tatai luxushotel-beruházással kapcsolatban...","id":"20200815_tata_oregto_luxushotel_nepszavazas_atment_ket_kerdes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5ddba34-36e4-4215-b2e0-d42b6c24fd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e309b75-6500-460c-9185-cc816d7ed5f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_tata_oregto_luxushotel_nepszavazas_atment_ket_kerdes","timestamp":"2020. augusztus. 15. 09:41","title":"Átment két népszavazási kérdés a tatai Öreg-tó partjára tervezett luxusszállóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e1de9c-209b-45fa-96a7-e983bb1d3380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő év elején lejár a Klubrádió frekvenciahasználati engedélye, a rádió vezetése már beadta a hosszabbítási igényt, de a médiahatóság még nem döntött.\r

\r

","shortLead":"Jövő év elején lejár a Klubrádió frekvenciahasználati engedélye, a rádió vezetése már beadta a hosszabbítási igényt, de...","id":"20200815_klubradio_mediahatosag_nmhh_frekvenciahasznalati_engedely_meghosszabbitasa_media_radio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11e1de9c-209b-45fa-96a7-e983bb1d3380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cdfc68-0b58-4be1-8786-249659e26516","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_klubradio_mediahatosag_nmhh_frekvenciahasznalati_engedely_meghosszabbitasa_media_radio","timestamp":"2020. augusztus. 15. 10:16","title":"Október elejéig döntenie kell a Klubrádióról a médiahatóságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"„Középkorian” kellene aludni, hogy enyhüljön az egyik legsúlyosabb civilizációs betegséggé vált alvászavar - állítják egyes pszichiáterek. Az álmatlanság ugyanakkor sokak - főleg művészek - inspirációs forrása is lehet a tapasztalatok szerint.","shortLead":"„Középkorian” kellene aludni, hogy enyhüljön az egyik legsúlyosabb civilizációs betegséggé vált alvászavar - állítják...","id":"202033__alvaskutatas__kreativ_inszomnia__ketfazisu_ejszaka__nem_hunynak_szemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45469811-35a1-4a49-a858-cb6d9b086014","keywords":null,"link":"/360/202033__alvaskutatas__kreativ_inszomnia__ketfazisu_ejszaka__nem_hunynak_szemet","timestamp":"2020. augusztus. 14. 19:00","title":"Nem biztos, hogy az a legegészségesebb, ha egybefüggően alszunk 8 órát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538ddee7-46d1-4a32-9024-110efa39785d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság alig több, mint 2 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra, a végsebessége pedig meghaladja a 350 km/h-t. ","shortLead":"Az újdonság alig több, mint 2 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra, a végsebessége pedig meghaladja a 350 km/h-t. ","id":"20200813_1600_kilometeres_hatotav_5_perces_toltes_villanymotoros_uj_hiperautot_lepleztek_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=538ddee7-46d1-4a32-9024-110efa39785d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b07c46-f1fd-4a0f-a9a3-66408d9d904b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200813_1600_kilometeres_hatotav_5_perces_toltes_villanymotoros_uj_hiperautot_lepleztek_le","timestamp":"2020. augusztus. 14. 07:05","title":"1600 kilométeres hatótáv, 5 perces töltés: villanymotoros új hiperautót lepleztek le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492aae43-5962-4771-b6d2-81d4d7bfbee4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság 140 lóerővel erősebb, mint a kiindulási alap RS Q8 SUV.","shortLead":"Az újdonság 140 lóerővel erősebb, mint a kiindulási alap RS Q8 SUV.","id":"20200814_315_kmh_a_vegsebessege_az_audi_rsq8r_divatterepjaronak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=492aae43-5962-4771-b6d2-81d4d7bfbee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2c9c47-e5dc-4c6a-a0d2-2c84b543452e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_315_kmh_a_vegsebessege_az_audi_rsq8r_divatterepjaronak","timestamp":"2020. augusztus. 14. 07:59","title":"315 km/h a végsebessége az Audi RSQ8-R divatterepjárónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]