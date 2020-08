Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9736c5d9-23c9-4e5e-a4d1-a8a9198eca1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy szállodát ért merényletben legkevesebb tízen meghaltak. ","shortLead":"Egy szállodát ért merényletben legkevesebb tízen meghaltak. ","id":"20200816_Halalos_terroristatamadas_Szomaliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9736c5d9-23c9-4e5e-a4d1-a8a9198eca1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0297c4-93e2-4c6e-8988-7d3e8bc6dd7f","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Halalos_terroristatamadas_Szomaliaban","timestamp":"2020. augusztus. 16. 21:10","title":"Halálos terroristatámadás Szomáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c698b820-0091-4438-97bd-95f929f776df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember 6-tól újra indul az RTL Klub show-műsora\r

\r

","shortLead":"Szeptember 6-tól újra indul az RTL Klub show-műsora\r

\r

","id":"20200816_Titokzatos_zsuritaggal_indul_az_Alarcos_enekes_masodik_evada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c698b820-0091-4438-97bd-95f929f776df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512c6393-8995-49d9-9b72-ed6d8aa0b07e","keywords":null,"link":"/kultura/20200816_Titokzatos_zsuritaggal_indul_az_Alarcos_enekes_masodik_evada","timestamp":"2020. augusztus. 16. 20:03","title":"Titokzatos zsűritaggal indul az Álarcos énekes második évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e070cc0d-69b9-4afc-a17c-042f96ce92e3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Három nappal a diplomáciai kapcsolatok felvétele után újabb közeledésről számoltak be a két országot illetően.","shortLead":"Három nappal a diplomáciai kapcsolatok felvétele után újabb közeledésről számoltak be a két országot illetően.","id":"20200816_Lehet_majd_kozvetlenul_telefonalni_az_Emiratusok_es_Izrael_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e070cc0d-69b9-4afc-a17c-042f96ce92e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a73445d-e10e-4168-addc-7271627df422","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_Lehet_majd_kozvetlenul_telefonalni_az_Emiratusok_es_Izrael_kozott","timestamp":"2020. augusztus. 16. 15:32","title":"Lehet majd közvetlenül telefonálni az Emirátusok és Izrael között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0fb2cdc-1769-4928-977e-7dab175d581b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Novák Előd egy 15 méteres tűzoltólétrára állva távolította el a szimbólumot. A rendőrök végül előállították.\r

","shortLead":"Novák Előd egy 15 méteres tűzoltólétrára állva távolította el a szimbólumot. A rendőrök végül előállították.\r

","id":"20200817_A_Mi_Hazank_szivarvanyos_zaszlo_budapesti_varsohaza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0fb2cdc-1769-4928-977e-7dab175d581b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d241d085-b134-487e-99a3-691334a42412","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_A_Mi_Hazank_szivarvanyos_zaszlo_budapesti_varsohaza","timestamp":"2020. augusztus. 17. 05:39","title":"A Mi Hazánk leszedte a szivárványos zászlót a budapesti városházáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5740cc3a-e2c0-4863-8643-4adb50310f51","c_author":"Andrzej Nowak","category":"360","description":"A neves lengyel történész, Andrzej Nowak \"annus mirabilisnek\", csodás évnek nevezi 1920-at, amikor Lengyelország a Szovjetuniót legyőzve megőrizte két évvel korábban, az első világháború végén – csaknem 130 év után – visszanyert függetlenségét. Amely csak a II. világháborúig tartott, és a lengyelek csak 1989-ben kaphatták vissza – ezért nevezi Nowak 1920-hoz hasonlóan 1989-et is csodás évnek. Alábbi cikkét az 1920. augusztus 15-én (ma lengyel állami ünnep és a hadsereg napja) véget ért varsói csata centenáriuma alkalmából írta.","shortLead":"A neves lengyel történész, Andrzej Nowak \"annus mirabilisnek\", csodás évnek nevezi 1920-at, amikor Lengyelország...","id":"20200815_Andrzej_Nowak_Nem_lett_volna_1989_ha_nem_lett_volna_1920","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5740cc3a-e2c0-4863-8643-4adb50310f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9de309-da56-47f8-84fd-d0297fe65ce5","keywords":null,"link":"/360/20200815_Andrzej_Nowak_Nem_lett_volna_1989_ha_nem_lett_volna_1920","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:40","title":"Nem lett volna 1989, ha nem lett volna 1920 – 100 éve volt a sorsdöntő varsói csata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Véget ért egy fejezet. ","shortLead":"Véget ért egy fejezet. ","id":"20200816_Messi_tavozik_Barcelonabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f85095-6709-4c80-b767-50d18f6b87d7","keywords":null,"link":"/sport/20200816_Messi_tavozik_Barcelonabol","timestamp":"2020. augusztus. 16. 21:24","title":"Messi távozik Barcelonából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d043f40d-eef2-4c56-8f9e-3ae51c534bea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavalyi összes szemétmennyiség öthatodát is eléri a Tiszán és mellékfolyóin eddig Magyarországra sodródott hulladék. Kiskörénél két szeméthullámot észleltek, amiknek a kiemelése hónapokig tart. A szennyezés zöméért felelős szomszédok némelyike a füle botját sem mozgatja a magyar kérésekre.\r

\r

","shortLead":"A tavalyi összes szemétmennyiség öthatodát is eléri a Tiszán és mellékfolyóin eddig Magyarországra sodródott hulladék...","id":"20200815_tisza_szemet_hulladek_kiskorei_vizlepcso_szemetvalogatas_kiemeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d043f40d-eef2-4c56-8f9e-3ae51c534bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf7a33e-ded4-42c8-857b-0bd6540013d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_tisza_szemet_hulladek_kiskorei_vizlepcso_szemetvalogatas_kiemeles","timestamp":"2020. augusztus. 15. 10:46","title":"Egyre hatalmasabb a tiszai szemétár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c7ebb5d-24b5-4cf4-8cb2-e22d8ffab0c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megérkezett a második hullám, nem most kell szavazni. A halasztás egy hónapot jelent.","shortLead":"Megérkezett a második hullám, nem most kell szavazni. A halasztás egy hónapot jelent.","id":"20200817_uj_zeland_valasztas_parlament_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c7ebb5d-24b5-4cf4-8cb2-e22d8ffab0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51f592c-1c7f-4a8f-b29b-30d00ed86fbd","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_uj_zeland_valasztas_parlament_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:16","title":"Új-Zélandon választásokat halasztanak el a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]