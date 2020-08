Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Arról döntenek majd, hogy mivel segítsék a belarusz rendőrök által véresre vert tüntetőket, akik szerint Lukasenka elnök csalással nyert.","shortLead":"Arról döntenek majd, hogy mivel segítsék a belarusz rendőrök által véresre vert tüntetőket, akik szerint Lukasenka...","id":"20200818_orban_viktor_valsag_feheroroszorszag_lukasenka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65075269-d52a-4643-b618-a19eacb148cf","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_orban_viktor_valsag_feheroroszorszag_lukasenka","timestamp":"2020. augusztus. 18. 05:30","title":"Orbán is részt vesz a fehérorosz válság miatti rendkívüli tanácskozáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Pótlóbuszok járnak.","shortLead":"Pótlóbuszok járnak.","id":"20200818_vasut_potlobusz_pecs_vihar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9891e0d7-ce5a-4c39-81ad-f243518aa12c","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_vasut_potlobusz_pecs_vihar","timestamp":"2020. augusztus. 18. 05:15","title":"30-60 perccel hosszabb menetidő várható a Budapest-Pécs vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4214e7ba-c618-46c4-a2de-0dd132608e4a","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A változtatás a folyamatban lévő MVP-s támogatási ügyeket is érinti.","shortLead":"A változtatás a folyamatban lévő MVP-s támogatási ügyeket is érinti.","id":"20200817_modern_varosok_program_rendelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4214e7ba-c618-46c4-a2de-0dd132608e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e2bdfe-23bb-4e0a-b0c0-656f8a4d3fe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200817_modern_varosok_program_rendelet","timestamp":"2020. augusztus. 17. 20:58","title":"A megyék is kaphatnak a Modern Városok Program pénzéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0fb2cdc-1769-4928-977e-7dab175d581b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Novák Előd egy 15 méteres tűzoltólétrára állva távolította el a szimbólumot. A rendőrök végül előállították.

","shortLead":"Novák Előd egy 15 méteres tűzoltólétrára állva távolította el a szimbólumot. A rendőrök végül előállították.

","id":"20200817_A_Mi_Hazank_szivarvanyos_zaszlo_budapesti_varsohaza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0fb2cdc-1769-4928-977e-7dab175d581b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d241d085-b134-487e-99a3-691334a42412","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_A_Mi_Hazank_szivarvanyos_zaszlo_budapesti_varsohaza","timestamp":"2020. augusztus. 17. 05:39","title":"A Mi Hazánk leszedte a szivárványos zászlót a budapesti városházáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0afbda3f-7396-4c4a-a85f-c48007dd41c4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás fotóriporter 74 éves volt.","shortLead":"A legendás fotóriporter 74 éves volt.","id":"20200817_Elhunyt_Szebeni_Andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0afbda3f-7396-4c4a-a85f-c48007dd41c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07647f32-eb48-4e02-ae30-8db0aa77e78d","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Elhunyt_Szebeni_Andras","timestamp":"2020. augusztus. 17. 10:23","title":"Elhunyt Szebeni András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Véget érhet egy fejezet. ","shortLead":"Véget érhet egy fejezet. ","id":"20200816_Messi_tavozik_Barcelonabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f85095-6709-4c80-b767-50d18f6b87d7","keywords":null,"link":"/sport/20200816_Messi_tavozik_Barcelonabol","timestamp":"2020. augusztus. 16. 21:24","title":"Sajtóhírek szerint Messi távozik Barcelonából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d60ad1a-fd04-46d7-bfd6-1c2bca55570d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfő délutántól az ország háromnegyedén lehet számítani zivatarra.","shortLead":"Hétfő délutántól az ország háromnegyedén lehet számítani zivatarra.","id":"20200817_Masodfoku_riasztas_felhoszakadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d60ad1a-fd04-46d7-bfd6-1c2bca55570d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b2ecd4-be3e-40e0-b4cc-3692c5909ed6","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_Masodfoku_riasztas_felhoszakadas","timestamp":"2020. augusztus. 17. 17:43","title":"Másodfokú riasztásokat adtak ki felhőszakadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e86cf6-8593-48ea-87c5-096bc0f050e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ellenséget látott egy rétisas egy felé haladó amerikai drónban, ezért megtámadta azt. A drága szerkezet egy tóba zuhant.","shortLead":"Ellenséget látott egy rétisas egy felé haladó amerikai drónban, ezért megtámadta azt. A drága szerkezet egy tóba zuhant.","id":"20200817_sas_retisas_dron_michigan_to_phantom_4_pro_advanced","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97e86cf6-8593-48ea-87c5-096bc0f050e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a167773-1cd8-45d7-b1fa-878d502f516f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_sas_retisas_dron_michigan_to_phantom_4_pro_advanced","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:03","title":"Egy sas pusztított el egy kormányzati drónt Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]