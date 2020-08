Macron szerint a török-görög konfliktus a Földközi-tenger térségének stabilitása mellett az EU szuverenitásának védelméről is szól.

Vitáik tárgyalásos úton való megoldására szólította fel Törökországot és Görögországot Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök csütörtökön Fort de Bréganconban.

A Földközi-tenger keleti medencéjében válságos a helyzet - hangsúlyozta Merkel. Párizs és Berlin egyetért abban, hogy az Európai Unió tagállamainak szuverenitása elleni támadások elfogadhatatlanok - tette hozzá. A kancellár aláhúzta: a problémákat párbeszéddel, nem pedig a feszültség fokozásával kell megoldani.

Macron szerint a török-görög konfliktus a Földközi-tenger térségének stabilitása mellett az EU szuverenitásának védelméről is szól. A francia elnök támogatásáról biztosította Görögországot és Ciprust. Recep Tayyip Erdogan török elnök múlt pénteken bejelentette, hogy országa újrakezdi a földgáz utáni török kutatásokat a Földközi-tenger keleti medencéjében, miután Görögország és Egyiptom tengerjogi megállapodást írt alá.

Az Oruc Reis nevű kutatóhajó már tizedik napja végez energetikai feltárást a görög szigetek partjai előtt, míg a Yavuz nevű fúróhajó szeptember 15-ig lesz bevetésen Ciprustól délnyugatra. Nicosia és Athén szuverenitásuk megsértését látja ezekben a tevékenységekben. A török lépés után Macron megerősítette a francia katonai jelenlétet a térségben, míg Németország inkább közvetítő szerepet játszik a konfliktusban.

A francia és a német vezető további nemzetközi válsághelyzetekről is tárgyalt, köztük a fehéroroszországi belpolitikai válságról, a mali puccsról, a libanoni és a líbiai helyzetről, valamint a koronavírusról. Macron szerint az EU-nak továbbra is a tüntetők oldalán kell állnia a fehéroroszországi belpolitikai válságban. A francia elnök ugyanakkor hangsúlyozta: párbeszéd útján kell megoldani a konfliktust, amelyben az állami szereplőknek, az ellenzéknek, a civil társadalomnak és Oroszországnak is részt kell vennie. A német kancellár és a francia államfő megerősítette: az Európai Uniónak szoros együttműködéssel összehangolt választ kell adnia a koronavírus-járványra.

Nem ismételhetjük meg az elején elkövetett hibákat, és nem juthatunk el még egyszer addig, hogy le kelljen zárni a határokat, ezért pedig minden országnak tennie kell - hangoztatták.

Macron egyúttal aggodalmát fejezte ki Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus egészségi állapota miatt. Navalnij egy omszki kórházban fekszik eszméletlenül, miután rosszul lett egy repülőút során. Bizalmasai szerint megmérgezhették.

A francia elnök a helyzet tisztázását követelte, és Merkellel együtt jelezte: kész segítséget nyújtani az aktivistának.