Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"045bd912-60ea-43ef-8e4b-cfc0614d23e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanyarban veszélyes kikerülésre kényszerítő úthiba miatt a szeptemberi iskolakezdést követően jelentős dugók alakulhatnak ki.","shortLead":"A kanyarban veszélyes kikerülésre kényszerítő úthiba miatt a szeptemberi iskolakezdést követően jelentős dugók...","id":"20200831_solymari_uthiba_javitas_helyett_egymasra_mutogatas_es_dugok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=045bd912-60ea-43ef-8e4b-cfc0614d23e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a7a15b-325e-48c1-9609-1ee3f02e90cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_solymari_uthiba_javitas_helyett_egymasra_mutogatas_es_dugok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:41","title":"Solymári úthiba: javítás helyett egymásra mutogatás, balesetveszély és dugók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Helyette Pátkai Máté kapott lehetőséget Marco Rossi szövetségi kapitánytól.","shortLead":"Helyette Pátkai Máté kapott lehetőséget Marco Rossi szövetségi kapitánytól.","id":"20200829_Ujabb_valtozas_a_magyar_focivalogatott_kereteben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1046978-afba-4b09-b656-d48850fd822d","keywords":null,"link":"/sport/20200829_Ujabb_valtozas_a_magyar_focivalogatott_kereteben","timestamp":"2020. augusztus. 29. 13:40","title":"Negatív lett a koronavírustesztje, mégsem került be a válogatott keretbe Gazdag Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac56111-d32a-4959-aabc-77a2016af444","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kenosha Guard a Facebookon szervezett ellendemonstrációt, miután több napja tartottak a tüntetések a 29 éves Jacob Blake lelövése miatt. Az eseménynek gyilkosság lett a vége.","shortLead":"A Kenosha Guard a Facebookon szervezett ellendemonstrációt, miután több napja tartottak a tüntetések a 29 éves Jacob...","id":"20200829_facebook_mark_zuckerberg_kenosha_lovoldozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dac56111-d32a-4959-aabc-77a2016af444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63a5601-4938-407f-9216-a7869e1c31df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_facebook_mark_zuckerberg_kenosha_lovoldozes","timestamp":"2020. augusztus. 29. 16:13","title":"Zuckerberg elismerte, hibázott a Facebook, hogy nem törölte a gyilkos milícia eseményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csalók akár át is vehetik az irányítást a felhasználó oldala felett.","shortLead":"A csalók akár át is vehetik az irányítást a felhasználó oldala felett.","id":"20200829_Facebookos_adathalaszokra_figyelmeztet_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8802465a-cd7d-4230-8da3-24f0cbd867e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_Facebookos_adathalaszokra_figyelmeztet_a_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 29. 12:24","title":"Facebookos adathalászokra figyelmeztet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8111b159-4689-40c0-b9e3-135aa7e8b487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 178 új fertőzöttet találtak, egy beteg halt meg.","shortLead":"Egy nap alatt 178 új fertőzöttet találtak, egy beteg halt meg.","id":"20200831_Koronavirus_fertozes_covid_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8111b159-4689-40c0-b9e3-135aa7e8b487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60aebca-f8fc-4a81-b8ee-3f9ce664611e","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_Koronavirus_fertozes_covid_szamok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 08:35","title":"Koronavírus: 175-tel nőtt az aktív esetszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498c4505-fc8b-415d-8f3d-446b950c009e","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Kiszámíthatatlan világunkban érdemes megtanulni együtt élni félelmeinkkel. Ezt a leghatékonyabban úgy tehetjük, ha olyan erőforrásként tekintünk rá, amivel közelebb jutunk önmagunk megismeréséhez.","shortLead":"Kiszámíthatatlan világunkban érdemes megtanulni együtt élni félelmeinkkel. Ezt a leghatékonyabban úgy tehetjük, ha...","id":"20200830_Mit_tegyunk_ha_felunk_a_valtozastol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=498c4505-fc8b-415d-8f3d-446b950c009e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bfd591-cece-42dc-a242-689efeed823f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200830_Mit_tegyunk_ha_felunk_a_valtozastol","timestamp":"2020. augusztus. 30. 19:15","title":"Mit tegyünk, ha félünk a változástól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybank azt vizsgálta, hogy a társaság megfelelt-e a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló törvénynek.\r

","shortLead":"A jegybank azt vizsgálta, hogy a társaság megfelelt-e a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló...","id":"20200829_birsag_Takarek_Jelzalogbank_MNB","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0921a94-6a34-4bff-bf63-1a4187a9ae2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_birsag_Takarek_Jelzalogbank_MNB","timestamp":"2020. augusztus. 29. 16:31","title":"Milliós bírságot kapott a Takarék Jelzálogbank az MNB-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f0f0f0-15bc-429c-9b29-2de134b88eb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nehéz lesz az iskolakezdés, és nőhet a diákok közti digitális szakadék, miután kiderült: a koronavírus-járvány miatti többletbeszerzések miatt kritikus laptophiány alakult ki. A probléma leginkább éppen a diák számára, tanuláshoz ideális megfizethetőbb gépeket érinti.","shortLead":"Nehéz lesz az iskolakezdés, és nőhet a diákok közti digitális szakadék, miután kiderült: a koronavírus-járvány miatti...","id":"20200830_egyesult_allamok_iskola_laptop_laptophiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01f0f0f0-15bc-429c-9b29-2de134b88eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9b1baa-d421-4381-a71c-ba8a1e80698f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_egyesult_allamok_iskola_laptop_laptophiany","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:03","title":"Elfogytak a megfizethető laptopok az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]