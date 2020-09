Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9bb8a19-f4d5-4194-97d3-941fba548461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez rájuk nem vonatkozik.","shortLead":"Ez rájuk nem vonatkozik.","id":"20200909_testhomerseklet_lazmeres_koronavirus_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9bb8a19-f4d5-4194-97d3-941fba548461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afbfa7f7-ab45-41f9-a1e9-53059c3da996","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_testhomerseklet_lazmeres_koronavirus_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 09. 18:38","title":"Mindenkinél testhőt mérnek a Parlamentbe jutás előtt, kivéve a politikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52db90ad-58e2-47ce-b26e-98dac0495754","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb világsztár írt üzenetet a tenyerébe.","shortLead":"Újabb világsztár írt üzenetet a tenyerébe.","id":"20200909_Cate_Blanchett_szinmuveszeti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52db90ad-58e2-47ce-b26e-98dac0495754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596d1097-5a2e-401e-a813-eb1a21d43fe2","keywords":null,"link":"/elet/20200909_Cate_Blanchett_szinmuveszeti","timestamp":"2020. szeptember. 09. 20:29","title":"Cate Blanchett is kiállt a Színművészeti mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf30277-02cd-460a-8382-7e5566a9da77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"1993 óta tizenöt faj pusztult ki, de legalább kétszer ennyit megmentettünk.","shortLead":"1993 óta tizenöt faj pusztult ki, de legalább kétszer ennyit megmentettünk.","id":"20200910_Ezek_az_allatok_kihaltak_volna_vedelem_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bf30277-02cd-460a-8382-7e5566a9da77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a735f070-c0b2-422f-a86a-f089b3074f0d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200910_Ezek_az_allatok_kihaltak_volna_vedelem_nelkul","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:11","title":"Ezek az állatok kihaltak volna védelem nélkül – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eredeti éves hiánycél 616 százalékát értük el augusztus végéig.","shortLead":"Az eredeti éves hiánycél 616 százalékát értük el augusztus végéig.","id":"20200909_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6640064a-1ba3-4f1e-a0df-cda87db7bf47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200909_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:55","title":"2261 milliárd forintnál jár az államháztartás idei hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa9d0a7-07bc-4663-8450-fed8399df3b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb eszközöket próbálnak bevetni a koronavírus terjedése ellen.","shortLead":"Újabb eszközöket próbálnak bevetni a koronavírus terjedése ellen.","id":"20200909_NagyBritannia_mar_ott_tart_hogy_hat_embernel_tobben_nem_csoportosulhatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fa9d0a7-07bc-4663-8450-fed8399df3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5045bcf8-87ff-4726-9bf8-26a8324fe515","keywords":null,"link":"/elet/20200909_NagyBritannia_mar_ott_tart_hogy_hat_embernel_tobben_nem_csoportosulhatnak","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:45","title":"Nagy-Britannia már ott tart, hogy hat embernél többen nem csoportosulhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7094e084-c670-429b-b0bf-f7e0aabf5777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg vizet használnak fel akárcsak egyetlen farmernadrág előállításához, ráadásul olyan területeken, ahol amúgy is vízhiánnyal küzdenek. A környezetre is gondoló vállalatok ezért új gyártási megoldásokban gondolkoznak.","shortLead":"Rengeteg vizet használnak fel akárcsak egyetlen farmernadrág előállításához, ráadásul olyan területeken, ahol amúgy is...","id":"20200909_guess_vizsgalat_farmergyartas_okologiai_labnyoma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7094e084-c670-429b-b0bf-f7e0aabf5777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3968d729-263c-4ff7-834e-3f69addb4e4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_guess_vizsgalat_farmergyartas_okologiai_labnyoma","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:03","title":"Több mint 3700 liter víz: ennyit használnak egyetlen farmernadrág előállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, ez harmada az előző évinek. ","shortLead":"Igaz, ez harmada az előző évinek. ","id":"20200910_A_koronavirus_ellenere_is_106_milliard_forint_lett_a_bankok_profitja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb6d7f8-8e01-46c9-9e1f-27f79bbab019","keywords":null,"link":"/kkv/20200910_A_koronavirus_ellenere_is_106_milliard_forint_lett_a_bankok_profitja","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:37","title":"A koronavírus ellenére is 106 milliárd forint lett a bankok profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 120-140 millió forintos alapárú autónál ez nem rossz teljesítmény. ","shortLead":"Egy 120-140 millió forintos alapárú autónál ez nem rossz teljesítmény. ","id":"20200910_Elkeszul_a_10_000_Lamborghini_Aventador","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a55ea8e-c6e8-4bb6-a7fc-e9f8daec11e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200910_Elkeszul_a_10_000_Lamborghini_Aventador","timestamp":"2020. szeptember. 10. 17:53","title":"Elkészült a tízezredik Lamborghini Aventador","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]