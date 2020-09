Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"adea50a9-a3b6-4775-bd91-15da4fb04cba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A migráció kérdésében Európa nem engedhet meg magának egy újabb kudarcot – figyelmeztetett a görög miniszterelnök azután, hogy leégett a leszboszi menekülttábor.","shortLead":"A migráció kérdésében Európa nem engedhet meg magának egy újabb kudarcot – figyelmeztetett a görög miniszterelnök...","id":"20200913_gorogorszag_menekulttabor_menedekkerok_leszbosz_moira_unios_segitseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adea50a9-a3b6-4775-bd91-15da4fb04cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f5a3e7-27ed-4798-98c9-11cd7294a47e","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_gorogorszag_menekulttabor_menedekkerok_leszbosz_moira_unios_segitseg","timestamp":"2020. szeptember. 13. 21:16","title":"Több segítséget vár Görögország az uniótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szijjártó Washingtonba utazik, rekordon az új fertőzöttek száma a világon, jelentős hőmérséklet-ingadozás jön a héten. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Szijjártó Washingtonba utazik, rekordon az új fertőzöttek száma a világon, jelentős hőmérséklet-ingadozás jön a héten...","id":"20200914_Radar360_100_ezer_tunteto_Minszkben_vesztegzar_jon_Izraelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46073bac-85ae-466f-a8b5-95daef852c21","keywords":null,"link":"/360/20200914_Radar360_100_ezer_tunteto_Minszkben_vesztegzar_jon_Izraelben","timestamp":"2020. szeptember. 14. 08:00","title":"Radar360: 100 ezer tüntető Minszkben, vesztegzár jön Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ac9c70-0509-4cf6-9d5a-2a0eccc22d5c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Sok erős és gyors autót lehet kapni a kereskedésekben, de ezek közül egyik sem áll olyan közel egy igazi versenyautóhoz, mint jelen tesztalanyunk. A francia mérnökök tulajdonképpen egy kibiztosított éles lőfegyvert adtak a kezünkbe.","shortLead":"Sok erős és gyors autót lehet kapni a kereskedésekben, de ezek közül egyik sem áll olyan közel egy igazi...","id":"20200913_renault_megane_rs_trophy_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92ac9c70-0509-4cf6-9d5a-2a0eccc22d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcf4a41-26a9-49e4-8493-dd89cdce2532","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_renault_megane_rs_trophy_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. szeptember. 13. 16:30","title":"30 millió forint egy Renault-ért? Meghajtottuk a Megane R.S. Trophy-R-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77222bc2-b5eb-4980-823f-07d3235edd7a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ez már nem játék, amit az is jelez, hogy a gyerekek kezébe szánt fegyverek veszélyességéről szóló publikáció a Rechtsmedizin (Igazságügyi Orvostan) című folyóiratban jelent meg. ","shortLead":"Ez már nem játék, amit az is jelez, hogy a gyerekek kezébe szánt fegyverek veszélyességéről szóló publikáció...","id":"202037_veszelyes_jatekok_szemkilovok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77222bc2-b5eb-4980-823f-07d3235edd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c81372-6782-437f-9fff-46198bf6a9ae","keywords":null,"link":"/360/202037_veszelyes_jatekok_szemkilovok","timestamp":"2020. szeptember. 13. 16:15","title":"Olyan veszélyes némelyik játékfegyver, hogy már-már engedély kellene hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d221fdf1-ffeb-474b-9acf-9a5f29d738d7","c_author":"Németh Róbert","category":"elet","description":"Ismét megtudhattuk, hogy minden sajtótermék egyenlő – de vannak egyenlőbbek. És hogy nem tartozik ránk egy halom közpénzből megvalósuló esemény.

","shortLead":"Ismét megtudhattuk, hogy minden sajtótermék egyenlő – de vannak egyenlőbbek. És hogy nem tartozik ránk egy halom...","id":"20200914_Meg_akartuk_irni_a_raktarkoncerteket_de_ezt_a_valaszt_kaptuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d221fdf1-ffeb-474b-9acf-9a5f29d738d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8aeb88b-db07-4ad8-be2e-af7bba42596c","keywords":null,"link":"/elet/20200914_Meg_akartuk_irni_a_raktarkoncerteket_de_ezt_a_valaszt_kaptuk","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:34","title":"Tudósítani akartunk a raktárkoncertekről, de ezt a választ kaptuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatóknak sikerült 3-4 hetes időtávlatban összefüggést kimutatni a tünetek Google-keresései és a tényleges gócpontok kialakulása között. ","shortLead":"Amerikai kutatóknak sikerült 3-4 hetes időtávlatban összefüggést kimutatni a tünetek Google-keresései és a tényleges...","id":"20200913_Mar_a_Googlekeresesekbol_is_kimutathato_hol_lesz_a_kovetkezo_koronavirusgocpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25faf383-d0b4-4267-8b73-062d6bbc7207","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_Mar_a_Googlekeresesekbol_is_kimutathato_hol_lesz_a_kovetkezo_koronavirusgocpont","timestamp":"2020. szeptember. 13. 19:15","title":"Már a Google-keresésekből is kimutatható, hol lesz a következő koronavírus-gócpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363eb934-7c89-45df-8134-04e715e43d57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori honvédelmi miniszter 74 éves volt.\r

","shortLead":"Az egykori honvédelmi miniszter 74 éves volt.\r

","id":"20200913_Elhunyt_Keleti_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=363eb934-7c89-45df-8134-04e715e43d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69f4c64-3645-46ba-befe-44f145797004","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Elhunyt_Keleti_Gyorgy","timestamp":"2020. szeptember. 13. 16:25","title":"Elhunyt Keleti György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200913_koronavirus_tudomany_elon_musk_mars_misszio_oscapa_meg_torrentezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f2af3d-dd35-4751-8c99-85265a202f85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_koronavirus_tudomany_elon_musk_mars_misszio_oscapa_meg_torrentezes","timestamp":"2020. szeptember. 13. 12:03","title":"Ez történt: Boldogkői Zsolt üzent a vírustagadó magyar orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]