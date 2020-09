Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dabab11e-5766-40cb-9d99-e7d59dc6ab3e","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Meglehetősen logikátlannak tűnik az, hogy melyik közoktatási intézményben rendelnek el távoktatást vagy küldenek haza osztályokat koronavírus-fertőzés miatt a hatóságok. Ennél is nagyobbnak tűnik a fejetlenség az állami vírusteszteknél. ","shortLead":"Meglehetősen logikátlannak tűnik az, hogy melyik közoktatási intézményben rendelnek el távoktatást vagy küldenek haza...","id":"20200915_koronavirus_teszteles_a_gyakorlatban_mentok_iskolak_es_fertozesek_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dabab11e-5766-40cb-9d99-e7d59dc6ab3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d572d3b4-6972-4e7b-86fd-3b56093a5491","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_koronavirus_teszteles_a_gyakorlatban_mentok_iskolak_es_fertozesek_oktatas","timestamp":"2020. szeptember. 15. 06:30","title":"Következetlenségek az iskolákban, csúszó tesztelések – nehezen birkózik a járvánnyal a bürokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b74e4ad-9aaa-493e-a5ef-0bcf07bd0283","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alex Honnold neve a Free Solo című, Oscar-díjas dokumentumfilmből is ismerős lehet. ","shortLead":"Alex Honnold neve a Free Solo című, Oscar-díjas dokumentumfilmből is ismerős lehet. ","id":"20200914_Meghazasodott_a_vilag_legbatrabb_sziklamaszoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b74e4ad-9aaa-493e-a5ef-0bcf07bd0283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238bf14d-1b73-429c-bfa0-8da31a0792b9","keywords":null,"link":"/elet/20200914_Meghazasodott_a_vilag_legbatrabb_sziklamaszoja","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:44","title":"Megházasodott a világ legbátrabb sziklamászója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c57971a8-55ee-4cb1-bd8b-3bc6f6c32455","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik az aktuális 911-es széria legsportosabb új változata, a magas fordulatszámú szívómotorral szerelt GT3 RS.","shortLead":"Hamarosan érkezik az aktuális 911-es széria legsportosabb új változata, a magas fordulatszámú szívómotorral szerelt GT3...","id":"20200914_radikalisan_sportos_550_loeros_lehet_az_uj_porsche_911_gt3_rs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c57971a8-55ee-4cb1-bd8b-3bc6f6c32455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70be9eaf-c5bd-4eba-8306-258e512e6fb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_radikalisan_sportos_550_loeros_lehet_az_uj_porsche_911_gt3_rs","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:21","title":"Radikálisan sportos: 550 lóerős lehet az új Porsche 911 GT3 RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a szeptemberi kánikula.","shortLead":"Folytatódik a szeptemberi kánikula.","id":"20200915_meleg_kanikula","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61703e7-4e6a-44fa-a800-ffcad8248b19","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_meleg_kanikula","timestamp":"2020. szeptember. 15. 05:11","title":"Akár 33 fok is lehet kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a19df8-09e4-4897-97c7-5978ab0dee4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját tervezésű arcmaszkkal fogja védeni dolgozóit az Apple. A védőeszközök egyike teljesen átlátszó lesz, így zökkenőmentesebb kommunikációt tesz lehetővé.","shortLead":"Saját tervezésű arcmaszkkal fogja védeni dolgozóit az Apple. A védőeszközök egyike teljesen átlátszó lesz...","id":"20200914_apple_face_mask_clearmask_arcmaszk_koronavirus_fertozes_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4a19df8-09e4-4897-97c7-5978ab0dee4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fddd1a-0c1a-4afe-ad5f-a55e678a728a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_apple_face_mask_clearmask_arcmaszk_koronavirus_fertozes_fertozott","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:03","title":"Csinál két arcmaszkot az Apple, az egyik ötször használható, a másik átlátszó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c24ea0-587a-45ad-b708-f323963ec38c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 80-as évekbeli csúcstechnika megzabolázáshoz szükség van némi vezetői tapasztalatra. ","shortLead":"A 80-as évekbeli csúcstechnika megzabolázáshoz szükség van némi vezetői tapasztalatra. ","id":"20200914_700_loeros_es_34_eves_ez_az_elado_sorba_kerult_ford_rs200","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c24ea0-587a-45ad-b708-f323963ec38c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55acce4-cd3a-4a91-aca9-2ef70d41c949","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_700_loeros_es_34_eves_ez_az_elado_sorba_kerult_ford_rs200","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:41","title":"700+ lóerős és 34 éves ez az eladó sorba került Ford RS200","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Android 11 kimondottan olcsóbb készülékekhez fejlesztett verziója az Android 11 Go. A Google ígéri: a szoftver jelentős sebességnövekedést hoz a telefonokra, melyekre továbbítják a mobilgyártók.","shortLead":"Az Android 11 kimondottan olcsóbb készülékekhez fejlesztett verziója az Android 11 Go. A Google ígéri: a szoftver...","id":"20200914_google_android_11_go_oprendszer_olcso_androidos_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a737246-0648-441a-ae96-47c0b643b848","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_google_android_11_go_oprendszer_olcso_androidos_telefon","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:03","title":"Jó hír, ha olcsó telefonja van: 20%-kal gyorsabb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf41c9d-7455-4938-bcbb-0f0a5cf564a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Internetes kereséseink árulkodnak arról, mennyire viseli meg a mentális egészségünket a járványhelyzet.","shortLead":"Internetes kereséseink árulkodnak arról, mennyire viseli meg a mentális egészségünket a járványhelyzet.","id":"20200914_koronavrus_szorongas_panikroham_mentalis_egeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cf41c9d-7455-4938-bcbb-0f0a5cf564a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2998f570-f95f-4993-8463-f5ec859d86cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_koronavrus_szorongas_panikroham_mentalis_egeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 14. 08:03","title":"Árulkodnak a Google-keresések, kimutathatóan többet szorongunk idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]