[{"available":true,"c_guid":"44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzöttek száma 710-zel emelkedett.","shortLead":"Az igazolt fertőzöttek száma 710-zel emelkedett.","id":"20200917_Meghalt_kilenc_koronavirusos_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ee058a-9283-4c3e-8430-b720606de550","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_Meghalt_kilenc_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:33","title":"Meghalt kilenc koronavírusos beteg, köztük egy 42 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Így döntött az operatív törzs, miután több osztályban is felütötte a fejét a koronavírus-fertőzés.

","shortLead":"Így döntött az operatív törzs, miután több osztályban is felütötte a fejét a koronavírus-fertőzés.

","id":"20200915_koronavirus_oktatas_digitalis_tanrend_a_kolcsey_ferenc_gimnazium_tankerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9323ed81-068d-41ca-a6d0-76531146d829","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_koronavirus_oktatas_digitalis_tanrend_a_kolcsey_ferenc_gimnazium_tankerulet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:24","title":"Digitális tanrendet vezettek be a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium nyolc osztályában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7552b32-7c69-4766-a61f-2f504fcbe77f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerda reggel a Budai Központi Kerületi Bíróságon volt jelenése a házaspárnak.","shortLead":"Szerda reggel a Budai Központi Kerületi Bíróságon volt jelenése a házaspárnak.","id":"20200916_meszaros_lorinc_valas_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7552b32-7c69-4766-a61f-2f504fcbe77f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c74bf55-918f-4145-b9e3-3b260f2e82eb","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_meszaros_lorinc_valas_birosag","timestamp":"2020. szeptember. 16. 08:20","title":"Megkezdődött Mészáros Lőrincék válópere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f11a65-0d1b-4359-b125-40e2821bdc88","c_author":"HVG","category":"360","description":"Eddig a középosztály gyarapodása volt a fókuszban, a szegényeket az út szélén hagyták, kérdés, mi lesz most azokkal a tömegekkel, amelyeket a járvány tett tönkre.","shortLead":"Eddig a középosztály gyarapodása volt a fókuszban, a szegényeket az út szélén hagyták, kérdés, mi lesz most azokkal...","id":"202038_novak_katalin_adoktor_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82f11a65-0d1b-4359-b125-40e2821bdc88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92fb01e-3526-4631-b772-e1731c896942","keywords":null,"link":"/360/202038_novak_katalin_adoktor_no","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:15","title":"Novák Katalin miniszterségével folytatódhat Orbánék szelektív családpolitikája ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d8cf84-6697-48b7-a318-c5ee329c9721","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Neville Matthew a kilencvenes években kezdett el fényképezőgépeket gyűjteni, a hobbiból gyorsan szenvedély lett. Felesége most múzeumot nyitna a szerkezetekből.","shortLead":"Neville Matthew a kilencvenes években kezdett el fényképezőgépeket gyűjteni, a hobbiból gyorsan szenvedély lett...","id":"20200916_fenykepezogep_gyujtemeny_neville_jm_matthew","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4d8cf84-6697-48b7-a318-c5ee329c9721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da3a8e5-95af-4565-9c3c-5d0b46dba3f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_fenykepezogep_gyujtemeny_neville_jm_matthew","timestamp":"2020. szeptember. 16. 12:03","title":"3000 fényképezőgépet gyűjtött össze egy skót férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fe1307-12a7-42cf-88d8-31bd02b97ff1","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Kötelező lesz a maszk a mozikban, színházakban, egészségügyi és szociális intézményekben, a szórakozóhelyeket pedig este 11 óra után be kell zárni. ","shortLead":"Kötelező lesz a maszk a mozikban, színházakban, egészségügyi és szociális intézményekben, a szórakozóhelyeket pedig...","id":"20200916_orban_viktor_kormanydontes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4fe1307-12a7-42cf-88d8-31bd02b97ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e8add6-8690-41fe-80ac-4828d3d0d498","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_orban_viktor_kormanydontes","timestamp":"2020. szeptember. 16. 17:11","title":"Orbán Viktor: 19 500 forintnál nem lehet drágább egy koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79345531-7475-48bb-b595-ec87710a7bad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángokat, mielőtt elérte volna a tábort.\r

","shortLead":"A tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángokat, mielőtt elérte volna a tábort.\r

","id":"20200916_menedekkerok_menekulttabor_tuz_gorogorszag_szamosz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79345531-7475-48bb-b595-ec87710a7bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9d466c-2e8e-4427-8dd7-86128ae0d806","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_menedekkerok_menekulttabor_tuz_gorogorszag_szamosz","timestamp":"2020. szeptember. 16. 05:59","title":"Újabb görögországi menetkülttábornál ütött ki tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f10e6b1-5537-4176-a80d-74caf3cd8d9c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az érintettek szerint a szólás- és véleményszabadság húzza a rövidebbet, amikor Orbán Viktor sorra levadássza a független sajtóorgánumokat – írja a Deutsche Welle, hozzátéve, hogy a hatalom a szokásos szalámitaktikával tette hidegre előbb az Indexet, majd a 168 Órát. ","shortLead":"Az érintettek szerint a szólás- és véleményszabadság húzza a rövidebbet, amikor Orbán Viktor sorra levadássza...","id":"20200917_Deutsche_Welle_Orban_leszalamizta_a_fuggetlen_sajtot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f10e6b1-5537-4176-a80d-74caf3cd8d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25be081a-b8dd-4f2e-8bfb-9674945b7179","keywords":null,"link":"/360/20200917_Deutsche_Welle_Orban_leszalamizta_a_fuggetlen_sajtot","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:28","title":"Deutsche Welle: Orbán leszalámizta a független sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]