[{"available":true,"c_guid":"af871f64-1973-4560-81e9-dddb7ca501ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy nappal a Rapid Wien elleni Bajnokok Ligája-selejtező előtt menesztették az erdélyi születésű szakembert a belga futballklubtól.","shortLead":"Egy nappal a Rapid Wien elleni Bajnokok Ligája-selejtező előtt menesztették az erdélyi születésű szakembert a belga...","id":"20200914_boloni_laszlo_gent_vezetoedzo_foci_menesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af871f64-1973-4560-81e9-dddb7ca501ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce8fdec-6713-473d-8b9f-48971a9587e3","keywords":null,"link":"/sport/20200914_boloni_laszlo_gent_vezetoedzo_foci_menesztes","timestamp":"2020. szeptember. 14. 19:30","title":"Huszonöt napig volt Bölöni a Gent vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dolgozók a mézesmadzagnak vagy a furkósbotnak dőlnek be nagyobb eséllyel? A fenyegetéseknek vagy az ingyenes ajánlatoknak? A határozott utasításoknak vagy segítőkész javaslatoknak? A Sophos egy szimulált támadási sorozatban valósnak tűnő, ám “hamis” adathalász kísérleteket juttatott el felhasználókhoz, azzal a céllal, hogy megvizsgálja, melyik módszer adja a legjobb, pontosabban a legrosszabb eredményeket. ","shortLead":"A dolgozók a mézesmadzagnak vagy a furkósbotnak dőlnek be nagyobb eséllyel? A fenyegetéseknek vagy az ingyenes...","id":"20200914_sophos_adathalasz_tamadas_kiserletek_email","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb7c77e-cdd0-4a15-b008-de9a00c44f70","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_sophos_adathalasz_tamadas_kiserletek_email","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:03","title":"10 e-mail, amelybe jobb, ha nem kattint bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e3b7bc3-54ea-46c1-94ee-fea5416e993c","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Több koronavírussal fertőzött tanárt is találtak a miskolci Kaffka Margit Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában. Szabályszerűen bejelentették az illetékes hivataloknak, de állításuk szerint nem történt semmilyen intézkedés vagy tájékoztatás. Az iskola kétségbeesett felhívást tett közzé a honlapján emiatt.



","shortLead":"Több koronavírussal fertőzött tanárt is találtak a miskolci Kaffka Margit Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában...","id":"20200915_koronavirus_oktatas_iskolak_oktatasi_hivatal_tankerulet_nepegeszsegugy_hivatalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e3b7bc3-54ea-46c1-94ee-fea5416e993c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bcb1b1-a542-4771-aa22-5e137fb10d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_koronavirus_oktatas_iskolak_oktatasi_hivatal_tankerulet_nepegeszsegugy_hivatalok","timestamp":"2020. szeptember. 15. 13:51","title":"Hiába vár választ a hivataloktól a koronavírus-fertőzéssel sújtott miskolci iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cdc807-ab96-491f-8861-009b8f6f2a77","c_author":"Conclude Zrt.","category":"brandchannel","description":"A technológiának és az öntödéknek hála napjainkban már nemcsak milliókkal lehet beszállni befektetési aranyvásárlásba, de akár havi néhányezer forinttal is. Az aranybefektetés így már mindenki számára lehetőség. De hogyan lehetünk aranybefektetők? Milyen az online aranykereskedelem? És milyen félelmekkel kell leszámolnunk, mielőtt belevágunk? Juhász Gergellyel, a Conclude vezérigazgatójával beszélgettünk.\r

","shortLead":"A technológiának és az öntödéknek hála napjainkban már nemcsak milliókkal lehet beszállni befektetési aranyvásárlásba...","id":"concludebch_20200812_arany_befektetes_kereskedelem_Conclude_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70cdc807-ab96-491f-8861-009b8f6f2a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4a00fd-647e-4474-b3b9-9c68b9390f30","keywords":null,"link":"/brandchannel/concludebch_20200812_arany_befektetes_kereskedelem_Conclude_interju","timestamp":"2020. szeptember. 14. 07:30","title":"Ez a befektetés tényleg mindenkié: hogyan vegyünk aranyat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Conclude Zrt.","c_partnerlogo":"9b91bae6-ea3c-4e79-b365-412d926f9f65","c_partnertag":"Conclude Zrt."},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagyobb intézményekben indokolt lehet ilyen eszközöket elhelyezni a köznevelési államtitkár szerint. ","shortLead":"A nagyobb intézményekben indokolt lehet ilyen eszközöket elhelyezni a köznevelési államtitkár szerint. ","id":"20200915_koronavirus_jarvany_iskola_oktatas_maruzsa_zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b85df7-2fb6-4721-9475-0657177f4bca","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_koronavirus_jarvany_iskola_oktatas_maruzsa_zoltan","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:23","title":"Hőkamerával is szűrhetik a koronavírus-gyanús diákokat az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21c2e66-e091-4dd8-8f12-f0a79089546f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Fontos most felszólalnunk, hiszen az egyetemi autonómia védelme olyan erkölcsi feladat, mely keresztény-keresztyén és világi értékeket magunkénak vallókként is közös ügyünk.\"","shortLead":"\"Fontos most felszólalnunk, hiszen az egyetemi autonómia védelme olyan erkölcsi feladat, mely keresztény-keresztyén és...","id":"20200914_A_Karoli_Gaspar_Reformatus_Egyetem_polgarai_is_kiallnak_az_SZFE_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b21c2e66-e091-4dd8-8f12-f0a79089546f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc85528-e896-47ed-b4c3-dd9cc09b538d","keywords":null,"link":"/elet/20200914_A_Karoli_Gaspar_Reformatus_Egyetem_polgarai_is_kiallnak_az_SZFE_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:32","title":"A Károli Gáspár Református Egyetem polgárai is kiállnak az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd78c6ee-d78e-41b3-a615-455981482592","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van erő a Series S-ben, az eddigi legkisebb Xboxban, és nem is kevés: a processzor például gyorsabb a PlayStation 5-be kerülő hardvernél.","shortLead":"Van erő a Series S-ben, az eddigi legkisebb Xboxban, és nem is kevés: a processzor például gyorsabb a PlayStation 5-be...","id":"20200915_xbox_series_s_processzor_playstation_5_ps5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd78c6ee-d78e-41b3-a615-455981482592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951434ee-eaa3-4151-83c8-41a3f8b61635","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_xbox_series_s_processzor_playstation_5_ps5","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:03","title":"Egyvalamiben gyorsabb lesz a PS5-nél a Microsoft új, 113 ezer forintos konzolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba415500-8362-4516-8735-7eecde8426be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három nő kirámolt egy lakást, a zsákmányt pedig belevarrták egy játékelefántba.","shortLead":"Három nő kirámolt egy lakást, a zsákmányt pedig belevarrták egy játékelefántba.","id":"20200915_plusselefant_kazincbarcika_lopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba415500-8362-4516-8735-7eecde8426be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ad0431-e7d1-423b-b6df-3158a65e0517","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_plusselefant_kazincbarcika_lopas","timestamp":"2020. szeptember. 15. 06:20","title":"2,5 millió forintot rejtett egy plüsselefánt Kazincbarcikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]