[{"available":true,"c_guid":"09f6f90e-0ad7-4d9a-817b-06178ffaa0ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A manőver kis híján tragédiával végződött.","shortLead":"A manőver kis híján tragédiával végződött.","id":"20200923_simontornya_vasuti_atjaro_vonat_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09f6f90e-0ad7-4d9a-817b-06178ffaa0ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f70c2c8-9012-4fb1-b492-6ff1309a7f2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200923_simontornya_vasuti_atjaro_vonat_auto","timestamp":"2020. szeptember. 23. 13:50","title":"Megdöbbentő szabálytalanságot vettek videóra egy simontornyai vasúti átjárónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4474b49-3668-4fba-bece-6fca7e352e2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőn lépett hatályba a korábbinál szigorúbb szabályozás a maszkviseléssel kapcsolatban, körbenéztünk a tömegközlekedési eszközökön, a megállókban és a plázákban, hogy betartják-e az emberek az előírásokat. A válasz röviden: nem igazán. ","shortLead":"Hétfőn lépett hatályba a korábbinál szigorúbb szabályozás a maszkviseléssel kapcsolatban, körbenéztünk...","id":"20200922_maszk_koronavirus_rendorseg_kereskedelem_bkk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4474b49-3668-4fba-bece-6fca7e352e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4868df4b-5e06-42aa-ad9b-6716b1197399","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_maszk_koronavirus_rendorseg_kereskedelem_bkk","timestamp":"2020. szeptember. 22. 06:30","title":"A buszsofőrök tehetetlenek a maszkot nem viselőkkel szemben, a boltosok megkönnyebbültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49ac8b6-fab7-4c98-9d53-56443c2cced1","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Ha eddig nem voltunk biztosak abban, hogy mi is a populizmus, most maga Orbán Viktor segített ebben eligazodni. Ha valaki tudni vélte, mi az, most megerősödhetett meggyőződésében, ha elolvasta a miniszterelnök-pártelnök politikai szezonnyitó esszéjét, amelyben a populizmus szó egyébként nem is szerepel. Vélemény.","shortLead":"Ha eddig nem voltunk biztosak abban, hogy mi is a populizmus, most maga Orbán Viktor segített ebben eligazodni. Ha...","id":"20200922_orban_viktor_magyar_nemzet_essze_politikai_kommunikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e49ac8b6-fab7-4c98-9d53-56443c2cced1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51eff0ef-84fa-435a-b364-e10116916392","keywords":null,"link":"/360/20200922_orban_viktor_magyar_nemzet_essze_politikai_kommunikacio","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:30","title":"Orbán populista kiáltványa: a Magyar Nemzet-cikk politikai kommunikációs szemszögből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi a nevetséges az ingyenes vírusteszten? Szuperkupa \"szuper\" lezárásokkal. Járványregulákat írnak felül a bankrablók. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Mi a nevetséges az ingyenes vírusteszten? Szuperkupa \"szuper\" lezárásokkal. Járványregulákat írnak felül a bankrablók...","id":"20200922_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abae2864-5c86-40ab-a95e-72145bd03a0e","keywords":null,"link":"/360/20200922_Radar360","timestamp":"2020. szeptember. 22. 08:00","title":"Radar360: Reálkereset? Sok jóra ne számítson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az alapító özvegye egy hosszú évek óta tartó pénzügyi vita középpontjában áll.","shortLead":"Az alapító özvegye egy hosszú évek óta tartó pénzügyi vita középpontjában áll.","id":"20200922_Botrany_az_Aldibirodalomban_sajat_anyjat_perelte_be_az_egyik_orokos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b17e69-8485-4087-ad37-5a472443f76d","keywords":null,"link":"/kkv/20200922_Botrany_az_Aldibirodalomban_sajat_anyjat_perelte_be_az_egyik_orokos","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:12","title":"Botrány az Aldi-birodalomban: saját anyját perelte be az egyik örökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4acfe2f-f6e7-49d3-b15d-d5ffc2bb4559","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200922_Marabu_Feknyuz_Uldozott_keresztenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4acfe2f-f6e7-49d3-b15d-d5ffc2bb4559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdde1f2-0e03-4f08-adb2-1bb8581236de","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_Marabu_Feknyuz_Uldozott_keresztenyek","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:59","title":"Marabu Féknyúz: Mielőtt rámuszítaná az oroszlánokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül egy újabb – szintén ott előállított – oltóanyag tesztelését kezdik meg Oroszországban.","shortLead":"Rövid időn belül egy újabb – szintén ott előállított – oltóanyag tesztelését kezdik meg Oroszországban.","id":"20200922_vektor_kozpont_koronavirus_vakcina_oltoanyag_oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716b734c-3d64-4204-999f-e8dcd3f21191","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_vektor_kozpont_koronavirus_vakcina_oltoanyag_oroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:33","title":"Háromezer önkéntesnek adnak be egy új orosz vakcinát, 16 napra elzárják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az RM International tavaly és tavalyelőtt is milliós veszteségeket könyvelt el, mégis szerepet kapott a 750 milliárd forintosra tervezett Budapest–Belgrád-projektben. Nemrég új tagokkal bővült az igazgatósága.","shortLead":"Az RM International tavaly és tavalyelőtt is milliós veszteségeket könyvelt el, mégis szerepet kapott a 750 milliárd...","id":"20200922_meszaros_lorinc_budapest_belgrad_rm_international_vasutfejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4984af98-e369-4b50-8261-454f4a13ac29","keywords":null,"link":"/kkv/20200922_meszaros_lorinc_budapest_belgrad_rm_international_vasutfejlesztes","timestamp":"2020. szeptember. 22. 09:44","title":"Mészárosék emberei megérkeztek a 750 milliárdos vasútprojektre létrehozott cégbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]