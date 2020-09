Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21e4ff01-d3d4-4c36-9a82-85bc6a5945b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Türelemmel és méltósággal viselt betegség után életének 83. évében elhunyt Verebély Iván – tudatta a Centrál Színház.","shortLead":"Türelemmel és méltósággal viselt betegség után életének 83. évében elhunyt Verebély Iván – tudatta a Centrál Színház.","id":"20200923_Meghalt_Verebely_Ivan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e4ff01-d3d4-4c36-9a82-85bc6a5945b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7cb5b4-fcde-42de-b314-ed040a7c3b3a","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Meghalt_Verebely_Ivan","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:01","title":"Meghalt Verebély Iván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22697568-1af9-441c-bab4-146b775f9671","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Vasas és a Debrecen kiemelkedően sokat tud fizetni, de nagy pénzeket lehet keresni a középcsapatoknál is. Nem Dzsudzsák lesz az NB II. legjobban fizetett focistája.","shortLead":"A Vasas és a Debrecen kiemelkedően sokat tud fizetni, de nagy pénzeket lehet keresni a középcsapatoknál is. Nem...","id":"20200924_dzsudzsak_otigba_vasas_debrecen_fizetes_nbii","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22697568-1af9-441c-bab4-146b775f9671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4c6b0c-cf15-4020-bf85-64a8fe4de771","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_dzsudzsak_otigba_vasas_debrecen_fizetes_nbii","timestamp":"2020. szeptember. 24. 08:15","title":"7,3 millió forintot is hazavihet egy másodosztályú focista Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2f8ee9-24c6-4e78-b2c2-aa842754449e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Befektetésre szerződtek egy céggel 2018-ban, aminek pár hónap múlva elvették az erre vonatkozó engedélyét. A szerződést mégsem bontották. Sőt, a kerület olyan papírok hozama után is fizethetett jutalékot, amikhez nem is nyúlt a szerződtetett cég.","shortLead":"Befektetésre szerződtek egy céggel 2018-ban, aminek pár hónap múlva elvették az erre vonatkozó engedélyét. A szerződést...","id":"20200923_ujpest_133_millios_kar_vizsgalo_bizottsag_wintermantel_deri","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d2f8ee9-24c6-4e78-b2c2-aa842754449e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4188d0-8a76-4c4c-937a-62fa9a11f4bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_ujpest_133_millios_kar_vizsgalo_bizottsag_wintermantel_deri","timestamp":"2020. szeptember. 23. 19:24","title":"Vizsgálatot indít Újpest, 133 milliós kárt okozhatott az előző vezetés egy szerződése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy hamarosan újra mobilos processzorokhoz jut majd a Huawei, a cég ugyanis az Intellel már üzletelhet, és állítólag a Qualcomm is azon van, hogy beszerezze az amerikai kormánytól az ehhez szükséges engedélyt.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy hamarosan újra mobilos processzorokhoz jut majd a Huawei, a cég ugyanis az Intellel már üzletelhet...","id":"20200924_intel_processzor_huawei_kereskedelmi_engedely_qualcomm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cab6057-8ffa-45d2-9a22-d638c1fc578c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_intel_processzor_huawei_kereskedelmi_engedely_qualcomm","timestamp":"2020. szeptember. 24. 10:33","title":"Felcsillant a remény a Huawei előtt, úgy hívják, Intel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433c5205-79f1-46c8-a0ff-31a2d6ca9080","c_author":"Adózóna","category":"gazdasag","description":"Egy cégtulajdonosnak sokszor nehéz döntéseket kell meghoznia. Kerülhet olyan helyzetbe, amikor el kell engednie cégét. A legjobb esetben egy jól menő, de már rajtunk túlnőtt társaságot – vagy annak egy üzletágát – akarjuk megfelelő haszonnal értékesíteni. A koronavírus okozta válság idején azonban az a valószínűbb, hogy bajba került cégünktől szeretnénk megszabadulni addig, amíg még működik. Akárhogy is történik, nem mindegy, hogyan történik egy cég értékelése.","shortLead":"Egy cégtulajdonosnak sokszor nehéz döntéseket kell meghoznia. Kerülhet olyan helyzetbe, amikor el kell engednie cégét...","id":"20200923_Igy_tudhatja_meg_mennyit_er_a_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=433c5205-79f1-46c8-a0ff-31a2d6ca9080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0653ce-8d3d-4cdb-b3e2-4084e1663eca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_Igy_tudhatja_meg_mennyit_er_a_cege","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:14","title":"Így tudhatja meg, mennyit ér a cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1e0467-1096-4b15-874d-1451f916e50e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt időszakban két olyan hálózatot is felszámolt a Facebook, amely kamu profilokon keresztül terjesztett kormánypropagandát – áll a cég legfrissebb jelentésében. Az egyik Kínához, a másik a Fülöp-szigetekhez kapcsolható.","shortLead":"Az elmúlt időszakban két olyan hálózatot is felszámolt a Facebook, amely kamu profilokon keresztül terjesztett...","id":"20200923_facebook_mesterseges_intelligencia_kamu_profil_propaganda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a1e0467-1096-4b15-874d-1451f916e50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4cd147-bfbf-41d5-99d7-e90aeab4126f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_facebook_mesterseges_intelligencia_kamu_profil_propaganda","timestamp":"2020. szeptember. 23. 19:03","title":"Nem létező emberekről generálnak fényképet, már így is születnek a Facebookon kamuprofilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A légitársaság használhatja a kecskeméti repülőteret is a jövőben.","shortLead":"A légitársaság használhatja a kecskeméti repülőteret is a jövőben.","id":"20200924_pilota_legiutaskisero_honvedseg_wizz_air","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ec335c-9b60-4b2f-88b6-3333f4387363","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_pilota_legiutaskisero_honvedseg_wizz_air","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:28","title":"Pilótákat és légiutas-kísérőket képez a honvédségnek a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3dcd3fb-f10b-4078-a46c-35da24ea179e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség már a helyszínen.","shortLead":"A rendőrség már a helyszínen.","id":"20200923_bombafenyegetes_eiffel_torony_parizs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3dcd3fb-f10b-4078-a46c-35da24ea179e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c2e0a7-58df-42f4-9af0-40704f6de18e","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_bombafenyegetes_eiffel_torony_parizs","timestamp":"2020. szeptember. 23. 13:40","title":"Bombafenyegetés miatt kiürítették az Eiffel-tornyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]