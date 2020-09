Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Főleg a madarakat hallgatta a kertjében.","shortLead":"Főleg a madarakat hallgatta a kertjében.","id":"20200928_David_Attenborough_karantenprogramjat_mi_is_megirigyelhetjuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1ff4c7-e347-4e49-b2c3-a3d8ffb9e264","keywords":null,"link":"/elet/20200928_David_Attenborough_karantenprogramjat_mi_is_megirigyelhetjuk","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:53","title":"David Attenborough karanténprogramját mi is megirigyelhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden magyarra nézve sértőnek véli az igazságügyi miniszter a kritikát, amit Orbánról mondott Vera Jurová.","shortLead":"Minden magyarra nézve sértőnek véli az igazságügyi miniszter a kritikát, amit Orbánról mondott Vera Jurová.","id":"20200928_vera_jurova_varga_judit_mondjon_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522155c4-2b86-4a79-8bc9-88c5145246eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_vera_jurova_varga_judit_mondjon_le","timestamp":"2020. szeptember. 28. 20:09","title":"Varga Judit: Azonnal mondjon le az Európai Bizottság alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea5d7d2-f93d-41bb-8a69-a30b31c970a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Együtt filmezett a természettudós és a brit trónörökös pár családja.","shortLead":"Együtt filmezett a természettudós és a brit trónörökös pár családja.","id":"20200927_david_attenborough_vilmos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ea5d7d2-f93d-41bb-8a69-a30b31c970a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494af42d-866d-4a53-9501-acb24224fc0e","keywords":null,"link":"/elet/20200927_david_attenborough_vilmos","timestamp":"2020. szeptember. 27. 11:17","title":"Cápafoggal lepte meg David Attenborough Vilmos herceg gyermekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Bonafarm a gyakorlati oktatásban vállalna nagyobb szerepet.","shortLead":"A Bonafarm a gyakorlati oktatásban vállalna nagyobb szerepet.","id":"202039_bonafarm_akademia_az_agrarszakkepzesert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c746f171-df7e-4547-8bd4-3c2f587a21e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa98ca76-5f72-49bd-b9cc-9484b3ef4771","keywords":null,"link":"/360/202039_bonafarm_akademia_az_agrarszakkepzesert","timestamp":"2020. szeptember. 27. 12:15","title":"Csányi Sándor cége ráfekszik az agrárszakképzésre ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe855d9-c8fa-4945-a305-e82a860bc6e2","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"Meg kellene reformálni az SZFE-t, de nem ideológiai alapon - mondja a HVG-nek adott interjújában Lakos Nóra rendező, aki szerint most bemutatott első nagyjátékfilmje az amerikai helyett inkább az európai vígjátékok hagyományait követi.","shortLead":"Meg kellene reformálni az SZFE-t, de nem ideológiai alapon - mondja a HVG-nek adott interjújában Lakos Nóra rendező...","id":"202039__lakos_nora_rendezo__voros_haju_csajrol_gyerekszineszetrol__csakis_edesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fe855d9-c8fa-4945-a305-e82a860bc6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746f8969-3fc9-47c0-8c20-8c91194d03b8","keywords":null,"link":"/360/202039__lakos_nora_rendezo__voros_haju_csajrol_gyerekszineszetrol__csakis_edesen","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:00","title":"Lakos Nóra: \"Nehezebb megnevettetni valakit, mint elérni, hogy meghatódjon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2cd033-e3b1-4b53-942c-8e52067ba768","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány súlyosan érintette az ágazatot, a taxisszövetség szerint már csak 4500 taxi járja a fővárost.","shortLead":"A koronavírus-járvány súlyosan érintette az ágazatot, a taxisszövetség szerint már csak 4500 taxi járja a fővárost.","id":"20200928_engedely_taxi_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e2cd033-e3b1-4b53-942c-8e52067ba768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138ea224-2842-4f9c-8719-43762b8bf574","keywords":null,"link":"/kkv/20200928_engedely_taxi_budapest","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:43","title":"Rengeteg taxis tűnt el a fővárosi utakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0a0681-1451-4e9d-b78e-a88679ade781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért előtte meg kell ismételni a mérést – hangzott el az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Müller Cecília országos tiszti főorvos figyelmeztetett, hogy a benzinkutakon, sőt a fodrásznál, hajvágás közben is hordjunk maszkot, illetve utóbbi helyen ne lapozgassunk magazinokat várakozás közben, mert a vírus a közösségi terekben terjed a leginkább.","shortLead":"Azért előtte meg kell ismételni a mérést – hangzott el az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Müller Cecília országos...","id":"20200928_koronavirusjarvany_operativ_torzs_napi_tajekoztatoja_masodik_hullam_muller_cecilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f0a0681-1451-4e9d-b78e-a88679ade781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80469ae-2724-46dd-96e6-2ba754cec217","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_koronavirusjarvany_operativ_torzs_napi_tajekoztatoja_masodik_hullam_muller_cecilia","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:34","title":"37,8 Celsius-fok – efelett fogják hazaküldeni a diákokat az iskolák kapujából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efabc626-4ecb-4bca-9cec-c71045b9a1d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Vas megyei kistelepülésen szavazategyenlőség miatt ismételni kell. Vasárnap hat településen tartottak polgármester-választást, itt az eredmények.","shortLead":"Egy Vas megyei kistelepülésen szavazategyenlőség miatt ismételni kell. Vasárnap hat településen tartottak...","id":"20200927_Nincs_meglepetes_Mohacson_a_fideszes_jelolt_lett_a_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efabc626-4ecb-4bca-9cec-c71045b9a1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73c9e2b-b085-45cc-b98a-2c590717b8ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Nincs_meglepetes_Mohacson_a_fideszes_jelolt_lett_a_polgarmester","timestamp":"2020. szeptember. 27. 22:10","title":"Nincs meglepetés Mohácson: a fideszes jelölt lett a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]