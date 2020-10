Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6d5d5e5-f99c-40a0-895a-a3127fb5c413","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Visszafordítható a klímakatasztrófa? Milyen válaszlépésekre lenne szükség? Felvehetjük egyáltalán a harcot a gazdaság jelenlegi keretei között? Nemcsak kérdéseket vet fel, de a válaszokat is igyekszik megadni a HVG Green Revolution konferenciája. ","shortLead":"Visszafordítható a klímakatasztrófa? Milyen válaszlépésekre lenne szükség? Felvehetjük egyáltalán a harcot a gazdaság...","id":"20201002_Kovesse_velunk_eloben_a_HVG_Green_Revolution_konferenciajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6d5d5e5-f99c-40a0-895a-a3127fb5c413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d019e4bd-b972-442f-8e90-f7b441064af4","keywords":null,"link":"/zhvg/20201002_Kovesse_velunk_eloben_a_HVG_Green_Revolution_konferenciajat","timestamp":"2020. október. 02. 09:10","title":"Kövesse velünk élőben a HVG Green Revolution konferenciáját!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba09b651-3535-4da4-8351-c3787f6b47fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb Dacia Logan kombiként teljesen logikus modell lenne, a pickup pedig egy kis extra lehetne a kínálatban. ","shortLead":"A legújabb Dacia Logan kombiként teljesen logikus modell lenne, a pickup pedig egy kis extra lehetne a kínálatban. ","id":"20201002_XTomi_Dacia_Logan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba09b651-3535-4da4-8351-c3787f6b47fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8991179c-99b9-4ada-8f96-adb4fecea1cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_XTomi_Dacia_Logan","timestamp":"2020. október. 02. 10:22","title":"Piacképes lenne a magyar dizájner által tervezett Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha hidegebb vízzel és gyorsabb programmal mosunk, kevesebb mikroműanyag kerül a szennyvízbe, hosszabb lesz a ruhák élettartama és kevesebb energiát használunk.","shortLead":"Ha hidegebb vízzel és gyorsabb programmal mosunk, kevesebb mikroműanyag kerül a szennyvízbe, hosszabb lesz a ruhák...","id":"20201001_mosas_kornyezetvedelem_szennyviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76070dd3-7623-4947-8a27-ed5b2a9ab0d3","keywords":null,"link":"/zhvg/20201001_mosas_kornyezetvedelem_szennyviz","timestamp":"2020. október. 01. 10:07","title":"Nem szól érv amellett, hogy magas hőfokon mossunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Timothy Ray Brown halálát daganatos megbetegedés okozta. A berlini betegnek is nevezett férfi őssejtterápiával győzte le a HIV-et.","shortLead":"Timothy Ray Brown halálát daganatos megbetegedés okozta. A berlini betegnek is nevezett férfi őssejtterápiával győzte...","id":"20200930_timothy_ray_brown_hiv_fertozott_daganat_ossejtatultetes_leukemia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a7abe4-5203-4437-8bd7-b6cfa5b08d40","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_timothy_ray_brown_hiv_fertozott_daganat_ossejtatultetes_leukemia","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:46","title":"Elhunyt a férfi, aki a világon elsőként gyógyult ki a HIV-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert aktív fertőzöttek száma megközelítette a 21 500-at.","shortLead":"Az ismert aktív fertőzöttek száma megközelítette a 21 500-at.","id":"20201002_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad38618-3be2-4637-8b8b-d0de9eb1e911","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. október. 02. 08:44","title":"1322 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, 17 beteg halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1baa3e-06fa-447a-94ea-683768cf21ee","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU Orbán képébe mondta az igazságot, neki egyelőre mégsem kell félnie – írja a német nyelvű sajtó. ","shortLead":"Az EU Orbán képébe mondta az igazságot, neki egyelőre mégsem kell félnie – írja a német nyelvű sajtó. ","id":"20201001_Der_Standard_Magyarorszag_es_Lengyelorszag_elszigetelodott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f1baa3e-06fa-447a-94ea-683768cf21ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df1a1a7-dc23-434e-960f-2d42a567a8f6","keywords":null,"link":"/360/20201001_Der_Standard_Magyarorszag_es_Lengyelorszag_elszigetelodott","timestamp":"2020. október. 01. 07:33","title":"Der Standard: Magyarország és Lengyelország elszigetelődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31ecd97-7600-4ce9-9cc7-841ee111bb4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messenger több tulajdonságát is megörökli a Facebookhoz tartozó Instagram. A változás eredménye nem csak látványos, de hasznos is lesz.","shortLead":"A Messenger több tulajdonságát is megörökli a Facebookhoz tartozó Instagram. A változás eredménye nem csak látványos...","id":"20200930_facebook_messenger_instagram_uzenetkuldes_uzenetkuldo_kepmegoszto_hivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c31ecd97-7600-4ce9-9cc7-841ee111bb4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3539fc-1873-44c8-bc69-576c40b17789","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_facebook_messenger_instagram_uzenetkuldes_uzenetkuldo_kepmegoszto_hivas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:33","title":"Összeolvad a Messenger és az Instagram üzenős része, teljesen újfajta chatelés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az ülést többször is megszakítva az uniós állam- és kormányfők végül csütörtökön éjfél után döntést hoztak a Fehéroroszországgal kapcsolatos szankciós intézkedésekről. Zöld utat kapott az az elképzelés, hogy mintegy negyven személyt sújtsanak beutazási tilalommal, uniós számlák befagyasztásával. Lukasenka elnök azonban nem lesz a listán.","shortLead":"Az ülést többször is megszakítva az uniós állam- és kormányfők végül csütörtökön éjfél után döntést hoztak...","id":"20201002_EUcsucs_johetnek_a_szankciok_a_feherorosz_elnokvalasztas_kapcsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ad8771-d383-4073-9c91-76861a707d33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_EUcsucs_johetnek_a_szankciok_a_feherorosz_elnokvalasztas_kapcsan","timestamp":"2020. október. 02. 02:44","title":"EU-csúcs: jöhetnek a szankciók a fehérorosz elnökválasztás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]