[{"available":true,"c_guid":"1c1a7bdf-cddb-41d9-9f45-6864b8e9b75a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még szorosabbra fűzi a szolgáltatásai közti kapcsolatot a Facebook.","shortLead":"Még szorosabbra fűzi a szolgáltatásai közti kapcsolatot a Facebook.","id":"20201001_facebook_instagram_messenger_osszekapcsolasa_accounts_center","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c1a7bdf-cddb-41d9-9f45-6864b8e9b75a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639733ce-f5a0-4e7c-88f6-2ab6b78c23ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_facebook_instagram_messenger_osszekapcsolasa_accounts_center","timestamp":"2020. október. 01. 08:03","title":"Változik a Facebook, az Instagram és a Messenger, összevonnak sok funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányhivatal szerint a járvány miatt elhúzódhat az ügyintézés.","shortLead":"A kormányhivatal szerint a járvány miatt elhúzódhat az ügyintézés.","id":"20200930_munkanelkuli_jaradek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ded5bf6-b20c-4ea6-be35-1555a728bfe3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_munkanelkuli_jaradek","timestamp":"2020. szeptember. 30. 21:01","title":"Hónapok óta várnak munkanélküliek az álláskeresési járadékra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c1d4d0-9365-498b-a6f5-f4e9610875de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Utolsó üzenetében azt kérte, hogy Oroszországot okolják a haláláért.","shortLead":"Utolsó üzenetében azt kérte, hogy Oroszországot okolják a haláláért.","id":"20201002_orosz_ujsagirono_ongyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27c1d4d0-9365-498b-a6f5-f4e9610875de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b357387c-5f47-4e19-98ff-c2e199965eb2","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_orosz_ujsagirono_ongyilkossag","timestamp":"2020. október. 02. 17:24","title":"Felgyújtotta magát egy orosz újságírónő Nyizsnij Novgorodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5951af51-8a8f-4efb-a097-f38b509514c7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Augusztus 31-én mondtak fel, most lejárt a 30 napos felmondási idejük, a patthelyzet viszont továbbra is fennáll a Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE). 