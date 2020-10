Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5da7c181-826a-4046-a56c-2185289b6eb1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szadir Zsaparov lesz Kubatbek Boronov utódja.\r

","shortLead":"Szadir Zsaparov lesz Kubatbek Boronov utódja.\r

","id":"20201006_Lemondott_a_kirgiz_kormanyfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5da7c181-826a-4046-a56c-2185289b6eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea95d96-c270-43af-a6bc-85a624a0be34","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_Lemondott_a_kirgiz_kormanyfo","timestamp":"2020. október. 06. 19:58","title":"Lemondott a kirgiz kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc86694a-756d-44a9-831e-8c7fa2bc1d45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szingapúri kutatók egy olyan új megoldással álltak elő, amivel a rákos sejteket rá tudják venni az önpusztításra. A megoldásuk azért is különleges, mert a cél eléréséhez nincs szükségük gyógyszerre.","shortLead":"Szingapúri kutatók egy olyan új megoldással álltak elő, amivel a rákos sejteket rá tudják venni az önpusztításra...","id":"20201007_rakos_sejtek_legyozese_nanoreszecske_nano_ppaam_l_fenilalanin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc86694a-756d-44a9-831e-8c7fa2bc1d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8598a9-9422-44d1-b2e6-0cad148b911d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_rakos_sejtek_legyozese_nanoreszecske_nano_ppaam_l_fenilalanin","timestamp":"2020. október. 07. 10:33","title":"Átveri a rákos sejteket egy lehetséges új gyógymód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy busz ütötte el az idős nőt.","shortLead":"Egy busz ütötte el az idős nőt.","id":"20201007_gazolas_bag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980c5c73-c5ae-4fed-acf7-d40660df90fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_gazolas_bag","timestamp":"2020. október. 07. 07:47","title":"Halálra gázoltak egy 80 éves nőt Bagon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343e7d72-3a10-440e-ab68-c185cd2fcfdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igazak a híresztelések, akkor jövő héten mutathatja be az Apple az idei iPhone-okat, az iPhone 12 családot. A színfalak mögött azonban már a jövő évi, sőt az utána következő év modelljein dolgoznak.","shortLead":"Ha igazak a híresztelések, akkor jövő héten mutathatja be az Apple az idei iPhone-okat, az iPhone 12 családot...","id":"20201006_apple_2021_iphone_13_ertesulesek_iphone_se_2022","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=343e7d72-3a10-440e-ab68-c185cd2fcfdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd1ca89-2658-484b-8c6f-5760ea30901e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_apple_2021_iphone_13_ertesulesek_iphone_se_2022","timestamp":"2020. október. 06. 10:03","title":"Még be sem mutatták az idei iPhone-okat, de már a jövő éviekről hallani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae017d3-9983-4c2d-bf54-72a52d8f1d1e","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Az biztos, hogy az elmúlt félévben, a járvány első hullámának hatására sokak életmódja változott meg mind a mozgás, mind a táplálkozás terepén. A SPAR szakértőit, egy dietetikust és egy élelmiszeripari mérnököt kérdeztünk arról, mik ezek a változások, illetve mire figyeljünk, ha éppen most, a járvány kellős közepén csapunk bele egy nagyobb sporteseménybe, megmérettetésbe, például a maratonba.","shortLead":"Az biztos, hogy az elmúlt félévben, a járvány első hullámának hatására sokak életmódja változott meg mind a mozgás...","id":"spar_20201006_Eletmodvaltas_a_karanten_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ae017d3-9983-4c2d-bf54-72a52d8f1d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55d5638-916e-48ed-8832-9e28f6792af7","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20201006_Eletmodvaltas_a_karanten_utan","timestamp":"2020. október. 07. 15:30","title":"Életmódváltás a karantén után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"38c8bc77-e92f-4154-9207-ba9ea8c49495","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Óránként megszólaltak a légvédelmi szirénák Sztepanakertben az elmúlt éjjel. Az örmény és az azeri jelentések is folytatódó harcokról számoltak be, előbbiek azt állítják, hogy megállítottak három dandárt.","shortLead":"Óránként megszólaltak a légvédelmi szirénák Sztepanakertben az elmúlt éjjel. Az örmény és az azeri jelentések is...","id":"20201007_hegyi_karabah_harcok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38c8bc77-e92f-4154-9207-ba9ea8c49495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0f4a81-78c3-4c00-b95f-addf702c447e","keywords":null,"link":"/vilag/20201007_hegyi_karabah_harcok","timestamp":"2020. október. 07. 09:39","title":"Az eddigi legsúlyosabb támadás érte Hegyi-Karabah székhelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szarka Gábor csütörtök reggel bemegy az egyetem Vas utcai épületébe.","shortLead":"Szarka Gábor csütörtök reggel bemegy az egyetem Vas utcai épületébe.","id":"20201007_Szarka_Gabor_kancellar_SZFE","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a9a280-91d9-4103-bb03-c71e5be6cecd","keywords":null,"link":"/kultura/20201007_Szarka_Gabor_kancellar_SZFE","timestamp":"2020. október. 07. 21:19","title":"Az SZFE dolgozóinak harmada a kancellárral akar dolgozni az új vezetőség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely parlamenti bejelentéséről egyelőre annyit tudni, hogy hamarosan elfogadnak egy erre vonatkozó új szabályozást.\r

","shortLead":"Gulyás Gergely parlamenti bejelentéséről egyelőre annyit tudni, hogy hamarosan elfogadnak egy erre vonatkozó új...","id":"20201006_haziorvosok_beremeles_kormany_gulyas_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5bfb1-5d5f-4a1b-b29e-277d9726d065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f630ec-9c24-4c52-9e75-298a8e8eb5e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_haziorvosok_beremeles_kormany_gulyas_gergely","timestamp":"2020. október. 06. 21:59","title":"A háziorvosok bérét is emelni fogja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]