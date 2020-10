Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93a7bf95-6a6f-428b-9d96-9b5d736ee88b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Twitter betiltotta a levelek közlését, az elnök-vezérigazgató szerint hibásan.","shortLead":"A Twitter betiltotta a levelek közlését, az elnök-vezérigazgató szerint hibásan.","id":"20201015_Nyilvanossagra_kerultek_Biden_fianak_egyes_levelei_az_ukrajnai_Burismakapcsolatokrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93a7bf95-6a6f-428b-9d96-9b5d736ee88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9499b3e7-6271-4aae-a38f-abba00b4a996","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Nyilvanossagra_kerultek_Biden_fianak_egyes_levelei_az_ukrajnai_Burismakapcsolatokrol","timestamp":"2020. október. 15. 06:05","title":"Nyilvánosságra kerültek Biden fiának egyes levelei az ukrajnai Burisma-kapcsolatokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85779ff1-f111-4005-8553-a4936d4ca99b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint egymillió tonna, már kezelt hűtővízről van szó, amit nem tudnak tovább hol tárolni. Elpárologni meg nem fog.","shortLead":"Több mint egymillió tonna, már kezelt hűtővízről van szó, amit nem tudnak tovább hol tárolni. Elpárologni meg nem fog.","id":"20201016_fukusima_atomeromu_hutoviz_sugarzas_radioaktivitas_ocean","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85779ff1-f111-4005-8553-a4936d4ca99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9040e2c6-36bd-47cc-977b-af4b090e2a2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_fukusima_atomeromu_hutoviz_sugarzas_radioaktivitas_ocean","timestamp":"2020. október. 16. 06:08","title":"A japánok szerint nem ártalmas, így az óceánba engedhető Fukusima sugárszennyezett vize","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cda89c-5474-46c5-82e7-7a577a7e1fae","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kölcsönbe megy az olasz csapathoz egy szezonra Megyeri Gábor. Ha elégedettek lesznek vele, akkor kivásárolhatják a Honvédból.","shortLead":"Kölcsönbe megy az olasz csapathoz egy szezonra Megyeri Gábor. Ha elégedettek lesznek vele, akkor kivásárolhatják...","id":"20201015_as_roma_honved_megyeri_gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50cda89c-5474-46c5-82e7-7a577a7e1fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabbc865-a7ab-4402-9150-8324cc5e560b","keywords":null,"link":"/sport/20201015_as_roma_honved_megyeri_gabor","timestamp":"2020. október. 15. 18:39","title":"Magyar kapust igazolt az AS Roma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3783ed-334f-431a-a20b-5979f6b83c80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máshol lesz szükség a politikusra, ezért Sára Botond indulhat helyette Józsefvárosban.","shortLead":"Máshol lesz szükség a politikusra, ezért Sára Botond indulhat helyette Józsefvárosban.","id":"20201016_fidesz_kocsis_mate_sara_botond_2022","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee3783ed-334f-431a-a20b-5979f6b83c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b184cc-d7aa-414c-b4dd-7e640f0a1ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_fidesz_kocsis_mate_sara_botond_2022","timestamp":"2020. október. 16. 05:45","title":"A Fidesz nem indítja egyéniben Kocsis Mátét 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnökjelöltek élőben válaszolnak a feltett kérdésekre a kampányrendezvényeiken.","shortLead":"Az elnökjelöltek élőben válaszolnak a feltett kérdésekre a kampányrendezvényeiken.","id":"20201014_Amerikai_elnokvalasztas_Trump_Biden_vita","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e4d73e-d141-46c5-90ec-244d40e2b00e","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Amerikai_elnokvalasztas_Trump_Biden_vita","timestamp":"2020. október. 14. 18:55","title":"Amerikai elnökválasztás: Trump és Biden két külön televíziós csatornán jelentkezik be a vitára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6367c1d-b4d1-49cb-b10d-dee7761623a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Víz-, ütés- és hőálló SD-kártyákkal jelentkezett a Samsung, amit a tükörreflexes és a MILC fényképezőgépekben lehet majd használni.","shortLead":"Víz-, ütés- és hőálló SD-kártyákkal jelentkezett a Samsung, amit a tükörreflexes és a MILC fényképezőgépekben lehet...","id":"20201015_samsung_sd_kartya_pro_plus_evo_plus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6367c1d-b4d1-49cb-b10d-dee7761623a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb00b780-c5b7-4522-a92f-5d7f22a19088","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_samsung_sd_kartya_pro_plus_evo_plus","timestamp":"2020. október. 15. 18:03","title":"Strapabíró SD-kártyákkal állt elő a Samsung, bírják a 85 Celsius-fokot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d691665e-5996-4493-8422-c6657f77bc70","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 100 legjobb gimnázium című kiadvány sokféle kategória szerint rangsorolja a legjobb gimnáziumokat. Most az összesített toplista első 10 helyezettjét (pontosabban egy holtverseny miatt 11-et) láthatják, és az egyre népszerűbb alapítványi iskolák top 10-es rangsorát is közöljük itt a hvg360-on. Sorvezető a 2021-es középiskolai felvételik előtt. ","shortLead":"A 100 legjobb gimnázium című kiadvány sokféle kategória szerint rangsorolja a legjobb gimnáziumokat. Most...","id":"20201016_Kozepiskola_2021_A_100_legjobb_gimnazium_HVG","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d691665e-5996-4493-8422-c6657f77bc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110933ec-4541-4a4d-81ee-a8ee91d85c80","keywords":null,"link":"/360/20201016_Kozepiskola_2021_A_100_legjobb_gimnazium_HVG","timestamp":"2020. október. 16. 06:30","title":"Két top 10 a top 100-ból – megjelent a HVG idei gimnáziumi rangsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump azt állította, nem ismeri a QAnon nevű szélsőséges mozgalmat. Joe Biden fiának ukrajnai ügyeiről nem esett szó.","shortLead":"Donald Trump azt állította, nem ismeri a QAnon nevű szélsőséges mozgalmat. Joe Biden fiának ukrajnai ügyeiről nem esett...","id":"20201016_Trump_Biden_jarvany_vita","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af9f065-870b-40b6-a661-ce91a306c634","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_Trump_Biden_jarvany_vita","timestamp":"2020. október. 16. 07:53","title":"A járványról szólt a második amerikai elnökválasztási vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]