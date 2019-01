„Arab proli vagyok, akit a francia elit bűnbaknak használt” – ezzel (is) védekezik a brit bíróság előtt Sarkozy elnök embere, aki nyakig benne volt minden afrikai ügyben, melyben Franciaország egykori elnöke érintett volt. Kettejük kapcsolatának szorosságát jelzi, hogy Alexandre Djouhri tegeződött a francia köztársaság elnökével. 2007-ben az elnökválasztás esélyese Nicolas Sarkozy volt, de nem volt elég pénze a választási kampányhoz.



Kadhafi 5 millió eurót küldött



Nem más állította ezt, mint Szaif al Iszlam Kadhafi, a diktátor kedvenc fia, aki a pénzügyeit is intézte. Készpénzben érkezett az 5 millió euro Nicolas Sarkozy főhadiszállására. Aki átvette: Claude Guéant, Sarkozy kedvenc főrendőre, aki a választási kampányt irányította. A választási győzelem után az Élysée palota majd mindenható kabinetfőnöke lett, hogy azután belügyminiszterként fejezze be politikai pályafutását Nicolas Sarkozy elnöksége alatt (2007-2012). Mostanában ítélték el egy korábbi korrupciós ügyben. A rendőrség titkos alapjából nyúlt le néhány ezer eurót. Az ítélet két év börtön, ebből egy évet letöltendő.



Kadhafi sátra Párizs belvárosában



A pénz célhoz ért és Nicolas Sarkozy Franciaország elnöke lett. Kadhafi, akit terrorista múltja megtagadása után a Nyugat kezdett befogadni, bejelentkezett, hogy a francia fővárosban erősítse európai pozícióit. Parancsnoki sátrát Párizs kellős közepén verte fel, hogy megmutassa hatalmát. Sarkozy a fogát csikorgatta, de természetesen fogadta "nagy afrikai barátját". Ma sem tudjuk pontosan, hogy miről tárgyaltak, de azt igen, hogy utána Sarkozy elnök kifakadt több bizalmas híve - köztük Alexandre Djouhri -előtt: " ez az ember komplett őrült!" Így foglalta össze a véleményét Kadhafiról, aki maga siettette a végzetét, amikor megengedte fiának, hogy a televízióban is elmondja, megvesztegették a Francia Köztársaság elnökét. Sarkozy elnök az élére állt a nyugati koalíciónak, mely megtámadta Kadhafi Líbiáját. 42 éves diktatúra után bukott meg a vezér, akit feldühödött alattvalói darabokra téptek 2011-ben. Alig halt meg a diktátor, máris színre lépett Líbiában Nicolas Sarkozy. A francia elnök volt az első a nyugati vezetők között, aki ott ünnepelte " a szabadság diadalát".



Aztán Sarkozy is elbukott 2012-ben



A választásokon a baloldal győzött, és egyből kíváncsi lett arra, hogy milyen viszony is fűzte a jobboldali elnököt Kadhafihoz, a bukott diktátorhoz. 2013-ban indult meg a vizsgálóbíró nyomozása Kadhafi 5 millió eurójának ügyében. Emiatt adtak ki európai elfogatóparancsot Alexandre Djouhri, a közvetítő ellen még 2017-ben. Ő egyáltalán nem akar visszatérni szülőföldjére. Bár a brit bíróság előtt színházi előadásnak is beillő beszédet tartott arról, hogy mennyire a szívéhez nőtt Saint Denis, ahol megszületett. A francia királyok egykori koronázó helye már évtizedek óta az észak-afrikai muzulmánok egyik központja Franciaországban. Innen indult Alexandre Djouhri, de egyáltalán nem akar ide visszatérni. Mire hivatkozik Londonban? Arra, hogy a vizsgálóbíró elfogult, a francia baloldal megbízásából akarja őt elcsípni, hogy azután rávalljon Nicolas Sarkozy-re. Aki még szeretne visszatérni a politikai életbe, hiszen még csak 64 éves. Ha a közvetítő rávall, akkor ebből semmi sem lesz. Ha nem, akkor Alexandre Djouhri börtönbe megy Franciaországban. Érthető, hogy a közvetítő egyáltalán nem vágyik erre, hiszen a börtönökben nem számíthat VIP kedvezményre, mint például Claude Guéant, aki egykor belügyminiszter volt. A túlzsúfolt francia börtönökben pedig nem vár aranyélet a hatalom egykori kedvenceire. (via Le Monde)