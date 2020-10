Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91ef7520-3218-4d2d-ad1c-f42b88eca6fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ 142 országában összesen több mint 150 ezer embert kérdeztek meg arról, áldásnak vagy átoknak tartja-e a mesterséges intelligenciát. A válaszok nemcsak országonként, szakmánként is jellemző különbségeket mutattak.","shortLead":"A világ 142 országában összesen több mint 150 ezer embert kérdeztek meg arról, áldásnak vagy átoknak tartja-e...","id":"20201019_mesterseges_intelligencia_felmeres_kutatas_tanulmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91ef7520-3218-4d2d-ad1c-f42b88eca6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ec1b39-e47f-4cbe-bb32-238e04417ae5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_mesterseges_intelligencia_felmeres_kutatas_tanulmany","timestamp":"2020. október. 19. 10:33","title":"No és a magyarok mennyire félnek a mesterséges intelligenciától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01456fb5-c386-468e-bab9-e04ac8e1167d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kíméletlenül érkezett meg a koronavírus-járvány második hulláma egy venetói idősotthonba.","shortLead":"Kíméletlenül érkezett meg a koronavírus-járvány második hulláma egy venetói idősotthonba.","id":"20201020_olaszorszag_idosotthon_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01456fb5-c386-468e-bab9-e04ac8e1167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309666ff-0a39-4d6c-baab-ba9ba8118c34","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_olaszorszag_idosotthon_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. október. 20. 13:27","title":"A lakók 70 százaléka koronavírusos lett egy olasz idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf57493-8c04-4106-914a-47f2e7869e61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Gyűlik a focicsapat\" – írta a képhez a kormányfő.","shortLead":"\"Gyűlik a focicsapat\" – írta a képhez a kormányfő.","id":"20201019_orban_viktor_unoka_bertalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbf57493-8c04-4106-914a-47f2e7869e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae150761-fbfa-4ee0-9a1b-358d27d4453e","keywords":null,"link":"/elet/20201019_orban_viktor_unoka_bertalan","timestamp":"2020. október. 19. 07:23","title":"Megszületett Orbán Viktor ötödik unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4f363-e3e6-425e-98e2-61d62c009d48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A McLaren Elvának nemcsak szélvédője, hanem teteje sincs, V8-as biturbó motorja pedig nem szenved erőhiányban.","shortLead":"A McLaren Elvának nemcsak szélvédője, hanem teteje sincs, V8-as biturbó motorja pedig nem szenved erőhiányban.","id":"20201019_67_masodperc_alatt_gyorsul_0rol_200ra_a_szelvedo_nelkuli_utcai_mclaren_elva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4f363-e3e6-425e-98e2-61d62c009d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4638ab-385c-4728-bce3-3d07f81a72f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_67_masodperc_alatt_gyorsul_0rol_200ra_a_szelvedo_nelkuli_utcai_mclaren_elva","timestamp":"2020. október. 19. 11:21","title":"6,7 másodperc alatt gyorsul 0-ról 200-ra a szélvédő nélküli utcai McLaren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez még több pénzt jelent az előző évi büdzséhez képest.","shortLead":"Ez még több pénzt jelent az előző évi büdzséhez képest.","id":"20201020_kozmedia_mtva_koltsegvetesi_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34b84d4-66e3-40a6-9583-4e747c110920","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_kozmedia_mtva_koltsegvetesi_bizottsag","timestamp":"2020. október. 20. 05:33","title":"Csaknem 118 milliárdból gazdálkodhat jövőre a közmédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány éven belül kész lehet az az újfajta űrhajó, amellyel távirányítással (vagyis hús-vér legénység nélkül) a Marsot is elérhetjük Elon Musk szerint.","shortLead":"Néhány éven belül kész lehet az az újfajta űrhajó, amellyel távirányítással (vagyis hús-vér legénység nélkül) a Marsot...","id":"20201020_elon_musk_mars_starship_urhajo_urutazas_spacex","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbedb2da-ac90-4fcf-b890-e754f68b97ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_elon_musk_mars_starship_urhajo_urutazas_spacex","timestamp":"2020. október. 20. 08:33","title":"Elon Musk szerint 2024-re a Marsot is elérjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd41d710-3dc2-43eb-a0db-1e9a101b30ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feladta a magas labdát az Apple azzal, hogy nem csomagol többé mobiltöltőt (töltőfejet) az iPhone-ok mellé.","shortLead":"Feladta a magas labdát az Apple azzal, hogy nem csomagol többé mobiltöltőt (töltőfejet) az iPhone-ok mellé.","id":"20201020_samsung_facebook_poszt_apple_mobiltolto_kihagyasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd41d710-3dc2-43eb-a0db-1e9a101b30ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44bb80e9-5e73-45b5-9cee-029426f0a1b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_samsung_facebook_poszt_apple_mobiltolto_kihagyasa","timestamp":"2020. október. 20. 11:03","title":"Kihagytátok a töltőt? A Samsung is megtrollkodta az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b353382d-3946-4674-a1da-27c9b3c80c0b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Armen Szárkiszján szerint a környék örményei most is meg tudják védeni magukat, problémásnak tartja viszont Törökország szerepét.","shortLead":"Armen Szárkiszján szerint a környék örményei most is meg tudják védeni magukat, problémásnak tartja viszont Törökország...","id":"20201020_hegyikarabah_torokorszag_ormenyorszag_oroszorszag_haboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b353382d-3946-4674-a1da-27c9b3c80c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84225047-16e3-4a16-a47c-5157963a6614","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_hegyikarabah_torokorszag_ormenyorszag_oroszorszag_haboru","timestamp":"2020. október. 20. 18:23","title":"Az örmény elnök szerint nem az oroszokat kell bevonni a hegyi-karabahi konfliktusba, hanem a törököket ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]